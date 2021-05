CNN:n mukaan on yhä epäselvää, mitä Starrin puhelu- ja sähköpostilokeja tutkimalla yritettiin selvittää.

Presidentti Donald Trumpin hallinto urkki vuonna 2017 salaa CNN:n toimittajan Barbara Starrin puhelin- ja sähköpostiliikennettä, kertoo CNN.

Yhdysvaltain oikeusministeriö informoi CNN:n Pentagonin kirjeenvaihtajana toiminutta Starria asiasta kirjeitse 13. toukokuuta 2021. Kirjeestä kävi ilmi, että syyttäjät olivat saaneet hänen puhelu- ja sähköpostitiedot haltuunsa vuoden 2017 kesä-heinäkuun ajalta.

Tarkkailussa oli mukana yhteensä neljä puhelinliittymää, joista kaksi kuului Pentagonille. Lisäksi mukana oli Starrin työpuhelin sekä henkilökohtainen puhelinliittymä. Sähköpostiliikennettä oli urkittu niin työosoitteesta kuin henkilökohtaisesta osoitteesta.

CNN:n toimitusjohtaja Jeff Zucker sanoo yhtiön tuomitsevan täysin kaikenlaisen toimittajien kirjeenvaihdon urkkimisen, sillä se on perustuslain vastaista toimintaa.

– Vaadimme oikeusministeriöltä välitöntä tapaamista sekä selitystä, Zucker sanoo.

CNN:n mukaan on yhä epäselvää, mitä Starrin puhelu- ja sähköpostilokeja tutkimalla yritettiin selvittää. Starr on kyseisenä ajanjaksona kirjoittanut muun muassa Pohjois-Koreaa ja Lähi-Itää koskevia uutisia.

Oikeusministeriö sanoo CNN:lle, että tiedot on hankittu oikeuden päätöksellä, mutta ei kommentoinut asiaa sen tarkemmin. Oikeusministeriöstä kerrotaan myös, ettei Starr ole ollut minkään tutkinnan kohteena, eikä hänen puhelu- ja sähköpostitiedoistaan käy ilmi niiden sisältöä.

Ministeriön tiedottaja Anthony Coley sanoo, että päätös Starrin puhelutietojen hankkimisesta tehtiin oikeusistuimessa Trumpin hallinnon aikaan vuonna 2020.

– Ministeriön johto tapaa pian toimittajien kanssa kuullakseen heidän huolensa. Oikeusministeri (Merrick) Garland on vapaan ja itsenäisen median vankka tukija, Coley sanoo.

Tapahtuma-aikaan oikeusministerinä Trumpin hallinnossa toiminut William Barr ei ole kommentoinut asiaa.

Starrin tapaus ei ole ainoa, jossa Trumpin hallinto on käyttänyt oikeusministeriötä urkkiakseen salaa toimittajien teletietoja. Tarkoituksena on ollut selvittää, ketkä hänen hallinnostaan ovat vuotaneet tietoja medialle.

Aiemmin toukokuussa kolme Washington Postin toimittajaa saivat myös tiedoksiannon, jonka mukaan heidän teletietojaan on urkittu vuonna 2017. Kyseiset toimittajat olivat kirjoittaneet syytöksistä, joiden mukaan Venäjä oli sekaantunut Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Trump valittiin tuolloin Yhdysvaltain presidentiksi.

Oikeusministeriö oli lähettänyt kolmelle toimittajalle kirjeen ja kertonut saaneensa haltuunsa työ-, matkapuhelin- ja lankapuhelintiedot vuoden 2017 huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun väliseltä ajalta. Kirjeissä ei avattu syytä puhelutietojen hankkimiselle. Washington Postin mukaan ministeriö oli yrittänyt saada haltuunsa myös toimittajien sähköpostitietoja, joista olisi selvinnyt, kenen kanssa ja milloin viestejä on vaihdettu.

Oikeusministeriö on Trumpin presidenttikauden aikana urkkinut useiden toimittajien puhelu- ja sähköpostitietoja.

Washington Postin johto on kertonut pitävänsä oikeusministeriön toimintaa erittäin ongelmallisena ja vaatinut ministeriötä julkistamaan syyt sille, että työtään tekevien toimittajien tekemisiin on puututtu. Lehden mukaan oikeusministeriö perustelee toimineensa vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi ministeriö sanoo tietojen pyytämisen olevan viimesijainen keino, jota ei käytetä kevyin perustein.

Ministeriön edustaja sanoo Washington Postille, ettei tutkinnan kohde ollut kukaan toimittajista vaan ne, jotka ovat vuotaneet medialle kansalliseen turvallisuuteen liittyvää tietoa.

Vuonna 2018 oikeusministeriö paljasti urkkineensa BuzzFeediin, Politicoon ja New York Timesiin kirjoittaneen toimittajan puhelutietoja, joka oli myös osallistunut Venäjä-uutisointiin.

Tuoreiden tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että oikeusministeriö kohdisti urkintaa systemaattisesti Trumpin ”inhoamiin” mediataloihin ja sosiaalisen median yrityksiin.

Oikeusministeriö haastoi Trumpin presidenttikauden loppuvaiheilla marraskuussa 2020 Twitterin oikeuteen selvittääkseen erästä parodiatiliä hallinnoineen ihmisen henkilöllisyyden.

Sananvapausaktivistit ovat älähtäneet asiasta. Heidän mukaansa on huolestuttavaa, että oikeusministeriö kerää toimittajien puhelutietoja näiden tietämättä, sillä se voi tulevaisuudessa rapauttaa toimittajien työtä ja uutishankintaa.

Lakiasiantuntija Elie Honig sanoo CNN:lle, että oikeusministeriöllä on lupa poikkeustapauksissa hankkia ihmisten teletietoja näiden tietämättään. Ohjeet ovat Honigin mukaan paperilla tiukat, mutta todellisuudessa rajoja venytetään suuntaan jos toiseenkin.

Yksiselitteistä on se, että tietojen hankinnasta on tiedotettava kolmen kuukauden sisällä oikeuden päätöksestä. Aikataulu on kuitenkin joustava, sillä asiasta ei saa tiedottaa ennen kuin voidaan varmistua siitä, ettei siitä voi olla haittaa tutkinnalle tai kansalliselle turvallisuudelle.