Latifa al-Maktoumin ystävä on vahvistanut, että kuvassa on Latifa.

Kuvapalvelu Instagramissa on tällä viikolla julkaistu kuva Dubain prinsessa Latifa al-Maktoumista. Asiasta uutisoivat Sky News ja BBC.

BBC:n mukaan kuva on julkaistu torstaina kahdella julkisella Instagram-tilillä. BBC ei ole pystynyt varmentamaan kuvien todenperäisyyttä, eikä sillä ole mitään lisätietoa niistä.

Latifan ystävä on kuitenkin vahvistanut, että kuvassa on Latifa. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Lontoon-suurlähetystö ei ole kommentoinut asiaa BBC:lle.

Sky News kirjoittaa, että päätellen siitä, että kuvassa pöydällä näkyy kasvomaskeja, kuva on luultavasti alle 18 kuukautta vanha. Kuvassa näkyy taustalla myös mainos elokuvasta Demon Slayer: Mugen Train, joka julkaistiin Arabiemiraateissa 13. toukokuuta 2021.

Sky Newsin mukaan Latifa on kuvassa Dubaissa Mall of the Emirates -ostoskeskuksessa. Hän istuu pöydän ääressä kahden naisen kanssa. Latifan ystävien mukaan naiset ovat Latifan tuttuja.

Toinen kuvan julkaisseista naisista oli kirjoittanut kuvan yhteyteen: ”Ihana ilta MoE:ssa (Mall of the Emirates) ystävien kanssa”. Kumpikaan naisista ei ole vastannut BBC:n kommenttipyyntöihin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Latifasta on nähty elonmerkkejä sitten helmikuussa julkaistujen videoiden, joissa Latifa kertoi olevansa isänsä panttivankina ja pelkäävänsä henkensä puolesta. Hän kertoi olevansa talossa, jossa ikkunat on tilkitty umpeen ja ovet lukittu.

Viimeksi huhtikuussa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu kertoi olevansa erittäin huolissaan prinsessa Latifasta, kun hänen tilastaan ei ole ollut tietoa.

– Emme ole saaneet pitäviä todisteita siitä, että prinsessa on elossa. Se on meidän ensimmäinen huolenaiheemme. Olemme yrittäneet sopia tapaamisista maan viranomaisten kanssa asian tiimoilta, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole sovittu, totesi ihmisoikeusvaltuutetun tiedottaja Marta Hurtado tiedotustilaisuudessa huhtikuussa.

YK on vaatinut Yhdistyneiltä arabiemiirikunnilta helmikuun puolivälistä lähtien todisteita, että prinsessa on ylipäätään elossa, mutta vastausta ei ole kuulunut.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin johtaja Kenneth Roth kommentoi tällä viikolla julkaistua kuvaa BBC:lle.

– Olettaen, että kuva on aito, se on todiste elämästä, mikä sekin on jo jotain, mutta se ei kerro mitään hänen vankeutensa tai vapautensa olosuhteista, Roth sanoi.

Latifa yritti paeta vuonna 2018, mutta jäi kiinni Intian rannikolla ja hänet palautettiin Dubaihin. Latifaa paossa auttanut suomalainen Tiina Jauhiainen kertoi IS:lle helmikuussa saaneensa prinsessaan yhteyden keväällä 2019. Tuolloin Latifa kertoi olevansa huvilassa, jonka ovet ja ikkunat on teljetty, ja poliisin vartioivan häntä.

Dubain kuninkaallinen perhe on aiemmin väittänyt, että prinsessa on kotona ja hänestä ”pidetään huolta”.