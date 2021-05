Karmiva löytö entisen poliisin pihalta paljasti kymmenen vuotta toimineen murharingin

Entisen poliisimiehen kotipihalta on löytynyt jo 24 ruumista. Viranomaiset arvioivat, että pihalle on haudattu jopa 40 ihmistä.

Poliisi teki karmivan löydön entisen kollegansa kotoa El Salvadorissa. BBC:n mukaan miehen kotipihalta on löytynyt haudattuna jo 24 ruumista, ja yhteensä ruumiita arvioidaan olevan pihalla jopa 40.

Suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Uutistoimisto AP:n mukaan nuorimmat uhrit ovat 2-, 7- ja 9-vuotiaita lapsia.

Viime vuonna El Salvadorissa 70 naista tai tyttöä joutui henkirikoksen uhriksi. Vuonna 2019 määrä oli 111. Naisiin kohdistunut väkivalta on lisääntynyt Latinalaisessa Amerikassa koronapandemian myötä.

Entinen poliisimies, 51-vuotias Hugo Ernesto Osorio Chavez pidätettiin Chalchuapan kaupungissa El Salvadorissa aiemmin toukokuussa murhista epäiltynä. Chavez on tunnustanut 57-vuotiaan naisen ja tämän 26-vuotiaan tyttären murhat. Chavez on aiemmin ollut epäiltynä seksuaalirikoksista.

Poliisi teki karmivan löydön entisen kollegansa pihalta rikostutkinnan yhteydessä.

Rikostutkijat löysivät Chavezin kotipihalta ainakin seitsemän hautaa, joista paljastui useita ruumiita lisää. Niistä vanhimpien arvioidaan olevan haudattu ainakin kaksi vuotta sitten.

Paljastuneessa murhavyyhdissä on epäiltyinä tällä hetkellä kymmenen henkilöä. Heidän joukossaan on entisiä poliiseja, entisiä sotilaita ja ihmissalakuljettajia. Poliisi uskoo, että Chavez on rikoskumppaneineen murhannut ihmisiä jopa kymmenen vuoden ajan.

Marleny Barrientosin poika katosi kuusi vuotta sitten. Hän haluaa tietää, onko hänen poikansa nyt löytyneiden uhrien joukossa.

El Salvadorin poliisijohtaja Arriaza Chica sanoo uutistoimisto AP:lle, että Chavez on kertonut etsineensä uhrinsa sosiaalisesta mediasta ja houkutellut heidät mukaansa lupauksilla amerikkalaisesta unelmasta.

Kymmenet ihmiset parveilivat Chavezin talon edustalla torstaina, yrittäen selvittää onko ruumiiden joukossa heidän läheisiään. Rikostutkijat etsivät ruumiita edelleen maasta, ja niiden ylös kaivamisen on arvioitu jatkuvan vielä ainakin kuukauden ajan.