Pohjois-Ruotsi on pian koko Euroopan pahin korona­pesäke – vastuu­lääkäri syyttää asukkaita selkärangattomuudesta

Norrbottenin läänin tartuntatautilääkäri Anders Nystedt ei peitellyt turhautumistaan tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Pohjois-Ruotsissa, Norrbottenin läänissä, on koko maan pahin koronatilanne. Aftonbladetin mukaan läänin 14 päivän ilmaantuvuusluku on 779 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, kun koko maan keskiarvo on 545 / 100 000.

Suomessa vastaavat luvut ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 16,8 ja Lapin sairaanhoitopiirissä 6. Norrbottenin ilmaantuvuusluku on siis pahimmillaan noin 130-kertainen Pohjois-Suomeen verrattuna.

Norrbottenin läänin tartuntatautilääkäri Anders Nystedt ei peitellyt turhautumistaan tiedotustilaisuudessaan perjantaina. Hänen mukaansa läänin ennätyskorkeat luvut ovat seurausta norrbottenilaisten selkärangattomuudesta.

Anders Nystedt antoi tiukkaa palautetta Norrbottenin asukkaille.

– Emmekö voisi tehdä tätä paremmin? Ei ole niin vaikeaa olla saamatta tartuntaa tai olla tartuttamatta toisia. Pysykää kotona, jos olette sairaita, ja pitäkää etäisyyttä, Nystedt tilitti median edessä.

– Tätä menoa vain Intia ja Seychellit ovat meidän edellämme tartuntamäärissä, hän lisäsi.

Nystedtin mukaan tauti leviää tällä hetkellä nuoren väestön keskuudessa. Yli 60-vuotiaista suurin osa on jo rokotettu, mikä on selkeästi vaikuttanut positiivisesti tartuntojen määrään ikääntyneiden keskuudessa.

– Hyvä niin, koska muuten meidän kuolinlukumme räjähtäisivät nousuun, Nystedt sanoo.

Ruotsissa suunnitellaan parhaillaan kansallisten rajoitusten höllentämistä kesäkuun alusta alkaen. Muutokset koskevat myös Norrbottenia, mistä Nystedt ei ole lainkaan ilahtunut. Hänen mielestään yhteiskuntaa ei voida avata, koska alue on pian koko Euroopan pahin koronapesäke.

– Tarvitsemme apua. Jos emme pysty hillitsemään epidemiaa vapaaehtoisesti, se täytyy tehdä pakottamalla.

Norrbottenin läänin tartuntamäärät lähentelevät jo Euroopan suurimpia. Kuva Kiirunan kaupungista Pohjois-Ruotsista.

Nystedt vetoaa norrbottenilaisiin, että nämä eivät pitäisi edes pienen piirin juhlia tai tapaisi naapureitaan. Hän vertaa koronatilannetta sotatilaan, jossa rauhaa ei ole näkyvissä.

– Jos sinut kutsutaan juhliin, älä mene, Nystedt kiteyttää.

Worldometerin tilaston mukaan reilun 10 miljoonan asukkaan Ruotsissa on todettu koko pandemian aikana yhteensä 1 058 341 tartuntaa, mikä tekee 104 220 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Tautiin on kuollut Ruotsissa 14 336 ihmistä.

Vastaavasti noin 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 91 157, eli 16 430 miljoonaa asukasta kohden. Kuolleita Suomessa on 932.