Puhtoisesta Bill Gatesista alkoi nopeasti piirtyä kyseenalainen kuva – maine karisi kahdessa viikossa

Miljardööri Bill Gatesista avioeroilmoituksen jälkeen julkisuuteen tihkuneet väitteet eivät ole linjassa miehen puhtoisen julkisuuskuvan kanssa.

Vuonna 2008 ohjelmistoyritys Microsoftin toinen perustaja Bill Gates, 65, jättäytyi pois yhtiön johtajan tehtävistä ja siirtyi työskentelemään päätoimisesti puolisonsa Melinda French Gatesin, 56, kanssa aiemmin perustamaansa hyväntekeväisyyssäätiöön.

Seuraavan reilun vuosikymmenen kuluessa maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluvasta ohjelmistobisneksen pioneerista kuoriutui maailman kenties johtava filantrooppi ja ”toisenlainen miljardööri”, joka ohjasi valtavaa omaisuuttaan mieluummin esimerkiksi kehitysmaiden vähäosaisten auttamiseen kuin jättämällä sen suoraan perinnöksi lapsilleen. Gates kiersi maailmaa, kampanjoi ja otti vastaan kunnianosoituksia valtioiden päämiehiltä.

Bill ja Melinda Gates tapasivat paikallisen vauvan vieraillessaan Intiassa Patnan lähellä sijaitsevalla Danapurin slummialueella maaliskuussa 2011.

Gatesit poseerasivat jo vuonna 2005 Time-lehden kannessa vuoden henkilöksi heidän ohellaan valitun U2-yhtyeen Bonon kanssa. Kannessa kolmikko oli nimetty ”laupiaiksi samarialaisiksi”.

Marraskuussa 2009 Gatesien säätiö palkittiin Espanjassa. Bill Gates pääsi puristamaan maan silloisen kruununprinssin ja nykyisen kuninkaan Felipen kättä.

Globaalin koronaviruspandemian kynnyksellä, maaliskuussa 2020 Gates jätti myös paikkansa Microsoftin hallituksen jäsenenä ja alkoi profiloitua julkisuudessa eräänlaisena itseoppineena korona-asiantuntijana. Moni muisti myös miehen vuonna 2015 antaman haastattelun, jossa tämä oli varoittanut, ettei maailma ollut riittävän valmistautunut seuraavaan pandemiaan. Varoitus oli osoittautunut aiheelliseksi.

Gatesin maine kaukonäköisenä hyväntekijänä vakiintui vähitellen vuosikymmenen kuluessa. Sen mustumiseen tarvittiin vain kaksi viikkoa.

Toukokuun alussa Gatesit ilmoittivat yllättäen 27 vuotta kestäneen avioliittonsa olevan ohi. Kolme lasta aikuisiksi kasvattanut pari oli vaitonainen eron syistä, toivoi yksityisyyttä ja vakuutti jatkavansa yhdessä työskentelemistä säätiön projektien parissa.

Ensin näytti siltä, että kiinnostavin kysymys Gatesien erossa olisi parin valtavan omaisuuden jakautuminen. Sen jälkeen julkisuuteen on kuitenkin vuotanut yksi toisensa jälkeen kuohuttavia yksityiskohtia eron taustoista.

– Hän olisi voinut kohdella Melindaa paremmin. Hän ei ole pyhimys, mutta ei ole olemassa vain yhtä asiaa, joka johti lopulliseen eroon. Jäljet johtavat syvemmälle, lauloi parin tunteva lähde People-lehdelle pian.

Kesäkuussa 2014 Gatesit osallistuivat Stanfordin yliopiston valmistujaisseremoniaan.

Bill ja Melinda Gates New Yorkissa syksyllä 2018.

Keväällä 2019 Gatesit seurasivat vakavin ilmein Rafael Nadalin ja Karen Khachanovin välistä tennisottelua Kalifornian Indian Wellsissä.

– Kyse on vuosista ja erilaisista maailmankatsomuksista, säätiöstä, elämästä yleisesti sekä näiden asioiden kasaantumisesta. He ovat nyt vanhempia. Kumpikin on tarkastellut omaa elämäänsä ja kysynyt: ”Onko jossakin olemassa enemmän jotakin kuin se, mitä minulla on?” lähde jatkoi.

Bill Gatesin oli tiedetty jo aiemmin lomailevan vaimonsa siunauksella vuosittain entisen naisystävänsä, ohjelmistoyrittäjänä ja pääomasijoittajana tunnetun Ann Winbladin kanssa. Avioeron myötä erikoinen järjestely nousi jälleen kummastelun aiheeksi.

Winblad ja Gates olivat eronneet jo seitsemän vuotta ennen jälkimmäisen avioon astumista, mutta syvä ystävyys kaksikon välillä oli säilynyt. Aikoinaan Gates myös myönsi haastattelussa, että oli kysynyt Melindan kosimiseen ensin lupaa Winbladilta.

Pian Wall Street Journal paljasti, että rouva Gates olikin konsultoinut avioerojuristeja jo kaksi vuotta ennen eroilmoitusta. Lehden lähteiden mukaan hän katsoi avioliittonsa olleen jo tuolloin ”peruuttamattomasti hajalla”.

Samoihin aikoihin, syksyllä 2019, New York Times uutisoi Gatesin vuosia kestäneistä yhteyksistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Pari kuukautta aiemmin itsensä tutkintavankeudessa surmannut Epstein tunnettiin laajasta tuttavapiiristään, johon lukeutui useita tunnettuja silmäätekeviä aina kuninkaallisia ja entisiä valtionpäämiehiä myöten.

Miesten välisten yhteyksien tultua julkisuuteen Gates kiisti, että hänellä olisi ollut Epsteiniin minkäänlaista ystävyys- tai liikesuhdetta. Tällä viikolla julkisuuteen tuli väite, jonka mukaan Gatesin eniten maailmassa haluama asia on Nobel-palkinto, jonka hän uskoi saavansa Epsteinin avulla.

New York Timesin mukaan Gates ja Epstein tapasivat kuitenkin useaan otteeseen ja monesti myös Epsteinin kodissa Manhattanilla, jossa osan tämän väitetyistä rikoksista epäillään tapahtuneen. Myös Gatesin säätiön työntekijöitä vieraili säännöllisesti Epsteinin luona keskustelemassa hyväntekeväisyyteen liittyvästä yhteistyöstä.

– Hänen elämäntyylinsä on hyvin erilainen ja tavallaan kiehtova, vaikkakaan se ei toimisi minulle, Gatesin kerrotaan kirjoittaneen kollegoilleen lähettämässä sähköpostissa tavattuaan Epsteinin ensimmäisen kerran vuonna 2011.

Bill Gatesin on kerrottu vierailleen useaan otteeseen Jeffrey Epsteinin Manhattanin-kodissa New Yorkissa. Osan Epsteinin väitetyistä rikoksista epäillään tapahtuneen samassa asunnossa.

Liikemies Jeffrey Epstein surmasi itsensä elokuussa 2019 odottaessaan oikeudenkäyntiä vankilassa.

Gatesin tiedottaja Bridgitt Arnold kiiruhti myöhemmin tarkentamaan, että Gates oli viitannut viestissään Epsteinin talon uniikkiin sisustukseen sekä siihen, kuinka liikemiehellä oli tapana tuoda spontaanisti myös muita tuttaviaan häntä tapaamaan. Hän kertoi Gatesin katuneen Epsteinin tapaamista ja sanoneen, että kyseessä oli arviointivirhe.

Melinda Gatesin kerrotaan olleen syvästi huolissaan miesten keskinäisestä suhteesta jo vuodesta 2013 lähtien. Tuolloin hän myös itse tapasi Epsteinin yhdessä aviomiehensä kanssa.

Daily Beastin mukaan Melinda Gates tunsi olonsa epämukavaksi tapaamisessa sekä oli ”raivoissaan” miehensä suhteesta Epsteiniin. Hän myös varoitti aviomiestään Epsteinistä.

Syytä reaktioon ei tarkalleen tiedetä, mutta selvää on, että yhteistyö seksuaalirikoksesta vankeuteen tuomitun miehen kanssa oli räikeästi ristiriidassa Gatesien säätiön työn kanssa, sillä iso osa siitä keskittyi nuorten tyttöjen hyvinvoinnin edistämiseen.

Avioliitossa vaikuttaa olleen jo kauan kitkaa, sillä Gatesin väitetään valitelleen jopa Epsteinille sen ”myrkyllisyyttä”.

Epsteinin ja Gatesin välit vaikuttavat viilenneen loppuvuodesta 2014, tosin säätiön työntekijöiden vierailut Epsteinin luona jatkuivat vielä ainakin kolmen vuoden ajan. Suunnitellusta yhteisestä rahastosta ei kuitenkaan tullut mitään, ja Epstein valitti tuttavalleen, kuinka Gates oli lakannut puhumasta hänelle.

– Ajan myötä Gates ja hänen tiiminsä ymmärsivät, että Epsteinin potentiaali ja ideat eivät olleet perusteltuja ja kaikki yhteydet Epsteiniin katkaistiin, tiedottaja Arnold selitti.

Eikä kulunut kauaakaan, kun New York Times jo kertoi Gatesin keränneen kyseenalaista mainetta aiemminkin työelämän piireissä. Lehden lähteiden mukaan Melinda Gates oli ollut vuonna 2018 tyytymätön siihen, kuinka hänen aviomiehensä oli hoitanut pitkäaikaiseen varainhoitajaansa Michael Larsoniin kohdistuneet ahdistelusyytökset.

Bill Gates halusi sovitella asian yksityisesti, mutta puoliso toivoi asiasta ulkopuolista tutkintaa. Larson työskentelee edelleen Gatesin varainhoitajana.

Samassa artikkelissa Gatesin kerrottiin lähestyneen vuosien varrella useita Microsoftilla ja säätiössä työskennelleitä naisia. Microsoftin tiedottaja Frank X. Shaw kertoi yhtiön hallituksen käynnistäneen vuonna 2019 tutkinnan, kun se oli saanut tiedon, jonka mukaan Gates oli ”pyrkinyt aloittamaan intiimin suhteen yhtiön työntekijään vuonna 2000”.

Kyseinen nainen väitti olleensa vuosia suhteessa Gatesiin. Asianajotoimiston johtama tutkinta päätyi siihen johtopäätökseen, ettei Gates enää sopinut johtajaksi perustamaansa yritykseen.

Seuraavana keväänä Gates jätti hallituspaikkansa. Tiedottaja Arnoldin mukaan päätöksellä ei kuitenkaan ollut yhteyttä hallituksen käynnistämään tutkintaan.

– Heillä oli lähes 20 vuotta sitten suhde, joka päättyi ystävällisissä merkeissä, Arnold myönsi viitaten tutkinnan aiheeseen.

Työpaikkaflirttailusta oli saanut aikanaan alkunsa myös Gatesien romanttinen suhde, mutta Billin osalta kollegoiden lähestyminen ei jäänyt avioliiton solmimiseen. Hänen väitetään esimerkiksi pyytäneen illalliselle naispuolista Microsoftin työntekijää, jonka pitämästä presentaatiosta hän oli vain hetkeä aiemmin poistunut.

– Jos tämä saa olosi epämukavaksi, teeskentele, että tätä ei koskaan tapahtunut, Gatesin kerrotaan kirjoittaneen sähköpostissa alaiselleen.

Heinäkuussa 2016 Gates kuvattiin Etiopian Addis Abebassa tehdyn Reutersin haastattelun yhteydessä.

Gatesien suhde sai alkunsa työpaikalla ja johti vähitellen avioliittoon. Kuvassa Microsoftin Ranskan-päämaja Pariisin lähellä Issy-les-Moulineaux’ssa.

Bill ja Melinda Gatesin säätiön päämaja sijaitsee Seattlessa.

Lähestyminen sai kuin saikin alaisen tuntemaan olonsa epämukavaksi, ja hän noudatti pomonsa ohjetta teeskentelemällä, ettei sitä koskaan tapahtunut. Kiusallisena piti Gatesin lähestymisyritystä myös säätiössä työskennellyt nainen, jota tämä pyysi illalliselle yhteisellä työmatkalla New Yorkissa.

Joukko Microsoftin entisiä ja nykyisiä työntekijöitä väitti vastaavia yrityksiä esiintyneen myös myöhemmin. Heidän puheidensa perusteella kyseessä ei niinkään näytä olleen seksuaalinen ahdistelu, vaan ennemminkin työpaikalla ja sen ulkopuolella tapahtuneet, kömpelöt lähestymisyritykset.

Vaikka työntekijät kertoivat paheksuvansa Gatesin edesottamuksia, he eivät pitäneet niitä saalistamisena, painostamisena tai kiristämisenä, jossa panoksena olisi ollut esimerkiksi työuralla edistyminen. Heidän mukaansa vaikutti siltä, kuin Gates olisi jättänyt naisille tarkoituksella tilaa kieltäytyä.

Gatesista kaksi kirjaa kirjoittaneen James Wallacen mukaan miehen käytös meinasi johtaa parisuhteen kariutumiseen jo aikanaan ennen avioliiton solmimista. Wallacen mukaan Gates oli sinkkuvuosinaan naistenmies, joka ravasi strippiklubeilla, palkkasi tanssijoita esiintymään kotiinsa sekä pulikoi näiden kanssa alasti uima-altaassa.

– Hän ei ollut silloin mikään kuoropoika tai pieni tietokonenörtti, Wallace sanoi hiljattain brittitabloidi Daily Mailille.

Wallacen mukaan railakas meno jatkui myös seurustelun alettua, ja 90-luvun alussa pari piti vuoden tauon suhteessaan Billin sitoutumisvaikeuksien vuoksi.

Myöhemmin yhteisen hyväntekeväisyyssäätiön kokouksissa Gatesin kerrotaan olleen eniten äänessä ja kohdelleen puolisoaan paikoin jopa vähättelevästi, mikä sai osan työntekijöistä tuntemaan olonsa kiusalliseksi.

– Hän päätti, että hänelle on parasta jättää avioliittonsa, koska hän on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen elämässään, Melinda Gatesin ystävä kommentoi parin eroa hiljattain.

Skandaaleja tulee ja menee, ja niistä on mahdollista toipua etenkin Yhdysvaltain nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä, muistuttaa Vox-uutissivusto tiistaina julkaisemassaan artikkelissa. Gatesin oma versio asioista on edelleen kuulematta, mutta säätiö jatkaa työtään ja takaa hänelle edelleen vaikutusvaltaisen aseman koko maailman mittakaavassa.

Bill Gatesin kannalta avioeron jälkeinen likapyykki tuli huonoon aikaan, sillä parin säätiöllä on riittänyt töitä koronapandemian aikana.

Sivuston mukaan Bill Gatesin hyväntekijän aura saattaa kuitenkin olla pysyvästi vahingoittunut, eikä miehen maine palaa ehkä koskaan ennalleen.

– Toisin kuin muilla filantroopeilla, Gatesin pehmeästä vallasta iso osa tuli hänen tahrattomalta vaikuttaneesta julkisuuskuvastaan. Nyt se on enemmän kuin tahrattu, ja pahimman laatuisella huomiolla, Vox kirjoittaa.