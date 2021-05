Näin Yhdysvallat yrittää saada Kim Jong-unin luopumaan ydinaseista, mutta strategiassa piilee miina – tämä Pohjois-Korean ohjuksista tiedetään

Pohjois-Korean tilanteen uskotaan nousevan esille Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean presidenttien tapaamisessa perjantaina.

Vain muutama viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Joe Biden oli astunut virkaansa, Pohjois-Korea lähetti hienovaraisen viestin uudelle hallinnolle: se vaihtoi tärkeät osat ydinpolttoaineen tuotantolaitoksella Yongbyonissa, jossa Pohjois-Korean ydinaseohjelma syntyi neljä vuosikymmentä sitten. Pohjois-Korean viranomaiset tiesivät, että muutos näkyisi amerikkalaisissa satelliiteissa ja tieto asiasta kulkisi Bidenille, vaikkei ollut selvää, oliko kyse hämäyksestä vai todella tuotannon jatkamisesta, New York Times kertoo.

– Se oli suoraan ote pelikirjasta, satelliittikuvia analysoinut Victor Cha kertoo.

– Se kertoi, että ”me olemme täällä jäädäksemme”.

Pohjois-Korean tilanne on jälleen esillä, kun Biden tapaa Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin Valkoisessa talossa tänään perjantaina. Moon on kutsunut Pohjois-Korean ydinaseriisuntaa elintärkeäksi hänen maansa kannalta ja on pyytänyt Bidenia jatkamaan neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa.

Bidenin edeltäjä Donald Trump tapasi Pohjois-Korean Kim Jong-unin kolme kertaa, joista kahdessa oli kyse maiden välisestä huippukokouksesta. Ensimmäisessä, Singaporessa vuonna 2018, pidetyssä kokouksessa Trump ja Kim allekirjoittivat julkilausuman, jossa Pohjois-Korea muun muassa vahvisti pyrkivänsä kohti täydellistä ydinaseriisuntaa ja palauttamaan sotavankien ja taisteluissa kadonneiden jäännökset.

Toinen huippukokous seuraavana vuonna Vietnamissa päättyi ilman minkäänlaista julkilausumaa. Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välit viilentyivät Trumpin kauden loppupuolella.

Trumpin edeltäjä Barack Obama, jonka varapresidenttinä Biden toimi, pysytteli etäämpänä Pohjois-Koreasta. Maat pääsivät välillä yhteisymmärrykseen esimerkiksi joidenkin tuotantolaitosten tuhoamisesta, joskin Pohjois-Korea rakensi ne usein myöhemmin uudelleen ja jatkoi koko ajan ydinmateriaalinvalmistamista.

Donald Trump tapasi Kim Jong-unin kolmesti. Viimeisin kerta tapahtui Koreoiden välisellä demilitarisoidulla alueella kesäkuussa 2019. Tuolloin Trumpista tuli myös ensimmäinen amerikkalainen presidentti, joka vieraili Pohjois-Korean maaperällä.

Biden on edeltäjiensä tavoin päättänyt, ettei aio tunnustaa virallisesti Pohjois-Koreaa ydinasevaltioksi. Ulkoministeriössä ydinaseasiantuntijana työskennellyt Robert J. Einhorn sanoo, että Pohjois-Korean tunnustaminen ydinasevaltioksi ”lisäisi Etelä-Korean ja Japnin kiinnostusta hankkia omia ydinaseita” ja ”vahingoittaisi globaalia järjestelmää, jolla halutaan varmistaa, ettei ydinaseita omistavien maiden määrä kasva”.

Se tiedetään, että Bidenin strategia hyödyntää osia sekä Obaman että Trumpin linjoista.

Valkoinen talo on sanonut haluavansa rakentaa ”Singaporen julistuksen” pohjalta. Hudson instituutin tutkija Patrick Cronin kertoi NPR:lle, että Trumpin toiminta antaa Bidenille enemmän tilaa hakea uusia ulottuvuuksia diplomatialle.

– Se antaa Bidenille enemmän tilaa diplomatiassa, koska amerikkalainen presidentti on järjestänyt huippukokoustapaamisia, Cronin sanoi.

Croninin mukaan olennaista on päättää, mikä on reilu vaihtokauppa.

– Ongelmana on, että Pohjois-Korea pyrkii saamaan hyvän tarjouksen tarkoittaen, että pakotteita nostettaisiin mahdollisimman vähästä.

Bidenin hallinnon odotetaan kuitenkin tekevän myönnytyksiä vain sitä mukaa, kun Pohjois-Korea tekee niitä myös. Tarkoituksena on edetä vaiheittain tilanteeseen, jossa Pohjois-Korealla ei olisi enää ydinaseita.

Asiantuntijan mukaan Kim Jong-un haluaa, että Pohjois-Koreaan kohdistuvia pakotteita kevennettäisiin ilman, että maa joutuu tekemään paljon vastineeksi.

Einhorn kirjoittaa Brookings-instituutin artikkelissaan, että Bidenin hallinnon haluttomuus avata laajemmin Pohjois-Koreaan suhtautumista voi johtua siitä, että aiemmin vastaavanlaista lähestymistapaa on kritisoitu. Pelkona on ollut, että Pohjois-Korea lakkaisi ottamasta askelia kohti ydinaseriisuntaa sen jälkeen, kun se olisi saanut jo riittävästi etuja.

– Jos hallinto saa riittävästi diplomaattista vetovoimaa Pohjois-Koreassa, sen pitää lopulta julkisesti puhua vaiheittaisen lähestymistavan puolesta. Se todennäköisesti näkee vähän arvoa siinä, että se yksityiskohtaisesti kertoisi siitä ja puolustaisi sitä nyt, ennen kuin diplomaattinen yhteydenpito on edes alkanut.

Pohjois-Koreaa on vaadittu luopumaan ydinaseistaan jo vuosia. Maa on kuitenkin jatkanut ydinmateriaalin tuottamista. Ydinaseita ja niiden muodostamaa uhkaa seuraavan Nuclear Threat Initiative -järjestön mukaan Pohjois-Korea tuottaa sekä plutoniumia ja rikastettua uraania. Yhdysvallat arvioi vuonna 2017, että Pohjois-Korea tuotti riittävästi ydinmateriaalia valmistaakseen vuosittain 12 ydinasetta.

BBC:n mukaan Pophjois-Korea teki toistaiseksi suurimman ydinkokeensa syyskuussa 2017. Pohjois-Korean mukaan se testasi vetypommia. Räjähteen räjähdysvoimaksi on arvioitu 100-370 kilotonnia. Jos se olisi ollut 100 tonnia, se olisi kuusi kerta voimakkaampi kuin Hiroshimaan vuonna 1945 pudotettu atomipommi. Yhdysvaltojen mukaan Pohjois-Korea on todennäköisesti onnistunut valmistamaan ydinkärjen, joka mahtuu ohjuksen sisälle.

Pohjois-Korea ilmoitti vuonna 2018, että se keskeyttäisi ydinkokeet, koska sen kyvyt oli ”vahvistettu”.

Pohjois-Korea ei ole myöskään lopettanut ohjusohjelmaansa eikä ohjuskokeita.

Pohjois-Korealla on tiettävästi useita ohjuksia, jotka yltävät Yhdysvaltoihin asti. Jo vuonna 2017 nähdyn keskimatkan ballistisen ohjuksen Hwasong-12:n kantama ylsi 4500 kilometrin päähän ja siten Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan Guamissa, Tyynellä valtamerellä. Myöhemmin esiteltiin Hwasong-14, jonka kantomatkaksi on arvioitu 10 000 kilometriä ja Hwasong-15, jonka kantomatkaksi on arvioitu 13 000 kilometriä, BBC uutisoi.

Viime lokakuussa esiteltiin sotilasparaatissa ”monsteriksi” kutsuttu ohjus, jonka on julkisuudessa oletettu olevan Hwasong-16. Pohjois-Koreaa seuraavan 38North-sivuston mukaan kyseisen ohjuksen, kun se toimii, odotetaan voivan kantaa 2500-3000 kilon kuorman Yhdysvaltoihin asti. Kyseisellä ohjuksella ei ole kuitenkaan tehty vielä lentotestejä eikä sen toimivuudesta ole tietoa.

Yleensä mannertenväliset ohjukset on varusteltu ydinkärjillä eikä tavallisilla taistelukärjillä.

Pohjois-Korea on tehnyt historiallisen paljon ohjuskokeita Kim Jong-unin valtakaudella.