Biden painotti edelleen Yhdysvaltojen tukea Israelille

Bidenin mukaan Yhdysvallat tukee täysin Israelin oikeutta puolustaa itseään.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden painotti maan tukea Israelille, kun hän kommentoi Israelin ja palestiinalaisjärjestö Hamasin tulitaukosopimusta lyhyessä puheessa.

Tieto tulitaukosovusta uutisoitiin myöhään torstaina Suomen aikaa. Hamas on kertonut tulitauon alkavan kahdelta yöllä.

Noin puolitoista viikkoa kestäneissä väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 230 palestiinalaista ja ainakin 12 israelilaista. Israel on käyttänyt sotilaallista ylivoimaansa esimerkiksi Gazan alueen pommittamiseen. Hamas on puolestaan ampunut raketteja Israeliin.