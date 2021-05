Pfizerin koronarokote antaa hyvän suojan myös Intian varianttia vastaan

BioNTechin toimitusjohtajan mukaan rokotteen suojateho Intian varianttia vastaan on 70–75 prosenttia.

Pfizer/BioNTechin koronavirusrokote on tehokas myös Intiassa ensimmäisenä havaittua virusvarianttia (B.1.617.2) vastaan.

BioNTechin toimitusjohtaja Ugur Sahin sanoi uutistoimisto Reutersille, että rokote antaa 70–75 prosentin suojan Intian varianttia vastaan.

Laboratoriokokeissa rokotetun henkilön verinäyte altistettiin virusvariantille. Kävi ilmi, että vasta-aineita tarvittiin 25–30 prosenttia enemmän neutraloimaan virus, ja tästä päästiin 70–75 prosentin suojatehoon.

Alkuperäistä sars-cov-2-virusta vastaan Pfizer on ilmoittanut suojatehoksi 95 prosenttia.

Sahin lisäsi, että Pfizer/BioNTechin rokotetta on testattu yli 30 virusvariantille, ja rokote on osoittautunut toimivaksi kaikkia testattuja virusvariantteja vastaan.

Intian virusmuunnos on viime päivinä ollut paljon esillä. Britanniassa Intian variantti on levinnyt paikallisesti räjähdysmäisesti, ja Britanniassa kirjattiinkin torstaina korkein uusien vahvistettujen tartuntojen määrä (2 874) yli kuukauteen.

Intian variantti on levinnyt myös Suomeen. Kokkolasta vappuna lähteneessä isossa tartuntaketjussa on ollut mukana intialaista virusmuunnosta. Tartuntoja on ketjussa kirjattu yli 100, ja yli 900 ihmistä on karanteenissa.