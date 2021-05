Oikeuden eteen torstaina saapunut Franco A. kertoi medialle kiistävänsä kaikki häntä kohtaan esitetyt syytteet.

32-vuotiaan entisen sotilaan oikeudenkäynti alkoi Saksassa torstaina. Mediassa nimellä Franco A. tunnettu entinen eliittisotilas pidätettiin helmikuussa 2017, ja häntä on sittemmin epäilty osalliseksi äärioikeistolaiseen salaliittoon.

Oikeuden eteen torstaina saapunut parrakas ja pitkätukkainen Franco A. kertoi medialle kiistävänsä kaikki häntä kohtaan esitetyt syytteet. Hän vakuutti, ettei ole äärioikeistolainen aktivisti eikä ole koskaan suunnittelut mitään muita ihmisiä satuttaakseen.

Arvostetusta ranskalaisesta sotilasakatemiasta valmistunut Franco A. suunnitteli syyttäjän mukaan terrori-iskua yhdessä muiden yksikkönsä sotilaiden kanssa. Isku olisi vieritetty syyrialaisen turvapaikanhakijan harteille, mikä olisi lietsonut vihaa maahanmuuttajia kohtaan. Hänen epäilty 27-vuotias rikoskumppaninsa Maximilian T. pidätettiin hieman Franco A.:n jälkeen.

Syyttäjän mukaan Franco A. kirjautui vuonna 2016 syyrialaiseksi turvapaikanhakijaksi. Hän väitti tuolloin olevansa nimeltään David Benjamin ja kotoisin Damaskoksesta. Hän saikin turvapaikan hakijan aseman, vaikka ei osannut puhua edes arabiaa.

Pidättämisensä jälkeen Franco A. oli tutkintavankeudessa seitsemän kuukautta. Hänet vapautettiin Deutsche Wellen mukaan marraskuussa 2017 odottamaan oikeudenkäyntiä, koska hänen ei katsottu olevan välitön uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Hänet on kuitenkin pidätetty virasta eikä hänellä ole oikeutta pukea univormuaan. Hänen on myös pitänyt ilmoittautua viranomaisille säännöllisin väliajoin ja puolet hänen tuloistaan on jäädytetty.

Oikeudenkäyntiä on jouduttu lykkäämään useita kertoja, sillä materiaali on monimutkaista ja sitä on paljon. DW:n mukaan käsittelyn on määrä jatkua elokuuhun asti. Jos Franco A. tuomitaan, häntä voi odottaa jopa 10 vuoden vankeusrangaistus.

Torstaina oikeuden eteen astellut Franco A. on kiistänyt kaikki häntä kohtaan esitetyt syytteet.

Vyyhti alkoi purkautua Itävallan poliisin pidätettyä tuolloin 28-vuotiaan Franco A.:n, kun tämä yritti hakea Wienin lentokentän käymälään piilottamaansa ladattua asetta upseerien tanssiaisten jälkeen.

Hänet päästettiin vapaaksi, mutta poliisi varoitti saksalaiskollegoitaan, koska miehen sormenjäljet paljastivat hänen rekisteröityneen turvapaikanhakijaksi.

Viranomaistutkinnassa kävi ilmi, että Franco A. oli viettänyt erikoislaatuista kaksoiselämää. Hän oli rekisteröitynyt syyrialaiseksi turvapaikanhakijaksi ja asunut Baijerin Zirndorfissa sijaitsevassa pakolaiskeskuksessa, vaikkakin näyttäytyi siellä ilmeisesti vain harvakseltaan.

Kuukausien ajan mies huijasi maahanmuuttoviranomaisia esiintymällä vainottuna kristittynä, joka ei osannut sanaakaan saksaa. Damaskoslaisen hedelmämyyjän pojaksi itseään väittänyt mies matkusti turvapaikkakuulusteluihin asemapaikastaan Ranskan Illkirchistä käsin ja puhui niissä murteellista ranskaa tulkin avustamana.

Rikostoveri Maximilian T. työskenteli samassa joukko-osastossa kuin Franco A. Hänen kerrotaan laatineen tappolistan ja selitelleen parhain päin upseeritoverinsa poissaoloja tukikohdasta sillä aikaa, kun tämä esiintyi turvapaikanhakijana.

Saksan entisen oikeusministerin, nykyisen ulkoministerin Heiko Maasin uskotaan olleen yksi sunnitellun iskun kohteista.

Syyttäjän mukaan iskujen kohteiksi oli suunniteltu ainakin Saksan tuolloista oikeusministeriä, nykyistä oikeusministeriä Heiko Maasia tai Saksan liittopäivien varapuhemiestä Claudia Rothia.

– Hyökkäys olisi tapahtunut. Paikalta olisi löydetty ase, jossa olisi ollut sormenjäljet. Olisimme syöttäneet ne järjestelmäämme ja ne olisivat sopineet syyrialaiseen pakolaiseen, silloinen puolustusministeri, nykyinen Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi televisiohaastattelussa kuvaillessaan mahdollista ”kauhuskenaariota” vuonna 2017.

Tutkinnassa saatiin selville, että Franco A. oli haalinut Saksan puolustusvoimien eli Bundeswehrin varastoista ainakin 1 000 ammusta, jotka hän oli kätkenyt rikoskumppaninsa, 24-vuotiaan opiskelijan, Mathias F:n, kotiin. Samasta asunnosta löytyi myös hakaristillä koristeltu kivääri sekä äärioikeistolaisia viestejä sisältäneitä muistiinpanoja.

Illkirchin tukikohdan parakista puolestaan löytyi hakaristejä sekä muita kansallissosialistisen Saksan sotavoimiin Wehrmachtiin liittyviä muistoesineitä, jotka kuuluivat Franco A:lle.

Tapauksen laajeneminen nosti esiin Bundeswehrissa muhivan äärioikeistolaisen radikalismin. Sen myötä armeijan tukikohtien parakkeihin tehtiin ratsioita, joissa etsittiin äärioikeistolaista materiaalia ja natsiesineistöä.

– Hyökkäys olisi tapahtunut. Paikalta olisi löydetty ase, jossa olisi ollut sormenjäljet. Olisimme syöttäneet ne järjestelmäämme ja ne olisivat sopineet syyrialaiseen pakolaiseen, silloinen puolustusministeri Ursula von der Leyen sanoi vuonna 2017.

Kohua syvensi entisestään ilmi käynyt tieto siitä, että Ranskan sotilasakatemian komentaja oli hylännyt Franco A:n maisterintyön vuonna 2014, koska tämä oli esittänyt siinä muun muassa argumentin, jonka mukaan ihmisoikeudet voisivat johtaa ”länsimaisten rotujen” kansanmurhaan.

– Jos kyseessä olisi kurssille osallistunut ranskalainen, erottaisimme hänet, komentaja oli kertonut Franco A:n saksalaisille esimiehille tuolloin.

Vaikka opinnäyte sisälsi runsaasti myös muuta rasistista ja radikaalia nationalistista materiaalia, upseerin esimiehet päättivät pidättäytyä kurinpitotoimista. Syyksi tähän on väitetty sitä, että he eivät halunneet vaarantaa kunnianhimoisen ja menestyneen nuoren sotilaan uraa.

Kuritoimien sijaan Franco A. sai suullisen varoituksen ja kehotuksen kirjoittaa maisterintyönsä uudelleen. Löyhä suhtautuminen rikkoo Saksan armeijan sääntöjä, jotka vaativat raportoimaan sotilastiedustelulle kaikesta sotilaiden keskuudessa esiintyvästä ääriajattelusta välittömästi.

Vuonna 2017 Saksan sotilastiedustelun kerrottiin tutkivan 280:tä epäiltyä ääriajattelutapausta armeijassa. Vuosina 2014–2017 18 sotilasta on erotettu armeijasta radikaalien näkemystensä vuoksi. Aktiivipalveluksessa kerrotaan olevan tällä hetkellä 182 000 sotilasta.