Jürgen Coningsin epäillään varastaneen armeijan kasarmilta ainakin neljä sinkoa ja useita muita raskaita aseita.

Belgiassa on käynnissä suuri poliisin erikoisjoukkojen ja armeijan etsintäoperaatio, jonka tavoitteena on löytää äärioikeistolaisia mielipiteitä esittänyt sotilas Jürgen Conings, 46, uutisoivat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Coningsin kerrotaan uhanneen Belgian johtavaa virologia Marc Van Ranstia, joka on ollut päävastuussa maan koronaviruksen vastaisista toimista. Van Ranst perheineen on viety turvaan.

Belgiaan on saapunut vahvistuksia myös naapurimaista Saksasta, Luxemburgista ja Alankomaista etsinnöissä auttamaan.

Coningsin epäillään varastaneen työpaikaltaan useita raskaita aseita. Poliisi löysi hänen autostaan neljä sinkoa, mutta Coningsilla on poliisin tietojen mukaan edelleen hallussaan muun muassa konepistooli ja muita aseita. Conings on tiettävästi pukeutunut myös luotiliiviin. BBC:n mukaan Conings haki aseet kasarmilta ”koulutusta varten”.

Conings on ollut karkuteillä maanantaista lähtien. Hänen uskotaan piileksivän kotinsa lähellä sijaitsevassa Hoge Kempenin kansallispuistossa lähellä Alankomaiden rajaa. Mediatiedot kertovat, että häntä etsii ainakin 350 poliisia ja lisäksi etsinnöissä on mukana armeijan henkilöstöä sekä panssariajoneuvoja.

Belgialaisen DeMorgen-lehden mukaan vahvistuksia on saapunut lisäksi naapurimaista Saksasta, Luxemburgista ja Alankomaista. Alueen läpi kulkevat maantiet on suljettu.

Jürgen Coningsin uskotaan olevan aseistautunut ja erittäin vaarallinen.

Poliisi pitää Coningsia erittäin vaarallisena, ja hänet on luokiteltu neliportaisella asteikolla korkeimman tason uhaksi. Hänen kerrotaan jättäneen jälkeensä kirjeitä, joiden perusteella hän on valmistautunut taistelemaan poliisia vastaan kuolemaansa saakka.

– En voi elää enää maassa, jossa poliitikot ja virologit ovat vieneet meiltä kaiken, Conings on muun muassa kirjoittanut BBC:n mukaan.

Belgian oikeusministeri Vincent Van Quickenborne kertoi paikalliselle televisiokanavalle, että Conings on väkivaltainen ja ilmenneiden todisteiden valossa akuutti uhka. Poliisi on pyytänyt kansalaisia ilmoittamaan Coningsin liikkeistä, mutta olemaan lähestymättä häntä.

Belgian viranomaisten tarkkailulistalla on BBC:n mukaan 30 äärioikeistolaista sotilasta, ja Conings on yksi heistä. Toistaiseksi on epäselvää, miksi Coningsilla on tarkkailusta huolimatta ollut pääsy armeijan asevarastoihin.