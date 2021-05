Yhdysvaltain korkein oikeus päätti aiemmin ottaa käsittelyyn Mississippin tiukan aborttilain. Päätöksellä saattaa olla kauaskantoisia seurauksia yhdysvaltalaisnaisten aborttioikeudelle.

Yhdysvalloissa Texasin osavaltion republikaanikuvernööri Greg Abbott allekirjoitti keskiviikkona lain, joka kieltää abortin tekemisen kuuden raskausviikon jälkeen. Laki antaa kansalaisille myös mahdollisuuden haastaa oikeuteen lääkärit, jotka tekevät raskaudenkeskeytyksiä tätä myöhemmillä raskausviikoilla.

Kyseessä on uusin lisäys vastaavien ”sydämenlyöntilakien” sarjaan, joka on nähty republikaanijohtoisissa osavaltioissa viime aikoina. Lain nimitys viittaa sikiön sydämensykkeeseen, jonka voi havaita ultraäänitutkimuksessa aikaisintaan raskausviikolla 6–7.

Usein tässä vaiheessa raskautta nainen ei edes itse vielä tiedä omasta raskaudestaan.

”Sydämenlyöntilakeja” esittävät ja kannattavat lainsäätäjät ovat kertoneet pyrkivänsä siihen, että korkeimman oikeuden niin sanotussa Roe vastaan Wade -tapauksessa vuonna 1973 tekemä ennakkopäätös kumottaisiin. Päätös takasi yhdysvaltalaisille naisille oikeuden aborttiin.

Tällä viikolla abortinvastustajat saivat lisää puhtia, kun korkein oikeus ilmoitti ottavansa tarkasteltavaksi Mississippin osavaltiossa säädetyn tiukan aborttilain. Laki kieltää liki kaikki abortit 15. raskausviikon jälkeen.

Kyseessä on ensimmäinen merkittävämpi aborttitapaus, jonka ottaa käsittelyyn korkeimman oikeuden uusi, entistä konservatiivisempi kokoonpano. Tapauksen käsittelyllä voi siten olla laajoja seurauksia Texasissa.

Siellä tuleva laki saattaisi vastaisuudessa kieltää lähes kaikki abortit, jos Roe vastaan Wade -päätös kumotaan.

– Luojamme lahjoitti meille oikeuden elämään, ja silti miljoonat lapset menettävät vuosittain oikeutensa elämään abortin vuoksi. Texasissa teemme töitä säästääksemme ne henget, kuvernööri Abbott sanoi Reutersin mukaan allekirjoittaessaan lakia Facebookissa julkaistulla videolla.

Texasin aborttilaissa on kuitenkin jätetty mahdollisuus poikkeuksille, kuten lääketieteellisissä hätätilanteissa välttämättömille aborteille. Lain on määrä astua voimaan syyskuussa, ellei sen etenemistä pysäytetä oikeusteitse.

Yhdysvalloissa abortin kieltämisen rajana on pidetty laajalti 24. raskausviikkoa, jonka jälkeen sikiön on mahdollista selvitä hengissä kohdun ulkopuolella. Texasin ”sydämenlyöntilain” kaltaisia aborttilakeja on säädetty tähän mennessä reilussa kymmenessä Yhdysvaltain osavaltiossa.

Yhdessäkään niistä lakia ei ole kuitenkaan toistaiseksi pantu täytäntöön oikeushaasteista johtuen.

Abortin vastustajien Texas Right to Life -järjestön tiedottaja Kimberlyn Schwartz kutsui lakia ”elintärkeäksi askeleeksi kaikkien aborttien poistamisessa Texasista”. Oman lausuntonsa asiasta antoi myös aborttioikeutta ajavan Planned Parenthood -säätiön johtaja Alexis McGill Johnson.

– On tyrmistyttävää, että osavaltioiden poliitikot ovat sitoutuneet meidän kehojemme kontrolloimiseen uhmatakseen yleistä mielipidettä ja kansanterveyttä, McGill Johnson sanoi.

Aiemmin toukokuussa noin 200 texasilaista lääkäriä allekirjoitti avoimen kirjeen, jossa he ilmaisivat huolensa lääkärien joutumisesta ”kevytmielisten oikeushaasteiden” kohteeksi. Lääkärit pelkäävät lain mukanaan tuomien mahdollisten haasteiden uhkaavan heidän kykyään tarjota terveydenhuoltoa.