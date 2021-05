Setti pitää sisällään 11 eriväristä lego-figuuria, joista 10 on sukupuolineutraaleja. Yksi figuureista on kunnianosoitus drag-artisteille.

Mukana on perinteisen sateenkaarilipun kuusi väriä, joiden lisäksi siihen on lisätty vaaleansininen, valkoinen ja pinkki kuvastamaan transyhteisöä sekä musta ja ruskea kuvastamaan eri ihonvärejä ja taustoja.

Tanskalainen leluvalmistaja Lego kunnioittaa seksuaalivähemmistöjä ja yhdenvertaisuutta uudella sateenkaaren värisellä tuotesetillään, uutisoi brittilehti The Guardian. Setti on nimeltään Everyone Is Awesome eli Kaikki ovat mahtavia.

Setti pitää sisällään 11 eriväristä lego-figuuria ja sateenkaaren värisen vesiputouksen, jonka päällä figuurit seisovat. Mukana on perinteisen sateenkaarilipun kuusi väriä, joiden lisäksi siihen on lisätty vaaleansininen, valkoinen ja pinkki kuvastamaan transyhteisöä sekä musta ja ruskea kuvastamaan eri ihonvärejä ja taustoja.

Figuureista 10 ovat sukupuolineutraaleja. Poikkeuksena on violetti figuuri, jolla on päässään niin kutsuttu mehiläispesänuttura eli beehive-kampaus. Tämä on setin suunnittelijan Matthew Ashtonin mukaan kunnianosoitus kaikille drag queeneille.

Alun perin Ashton suunnitteli setin koristeeksi omalle työpöydälleen.

– Halusin tehdä työpisteestäni kodikkaan jollain, joka kuvastaa minua ja koko LGBTQIA+ -yhteisöä, johon ylpeänä kuulun, Ashton kertoo Guardianille.

Setti sai huomiota toimistolla, ja muut Legon vähemmistöihin kuuluvat työntekijät tulivat kilvan kehumaan sitä. Ashton ajatteli, että ehkä setistä voisi olla iloa muillekin. Samalla hän halusi tukea yhdenvertaisuutta.

Ashton kertoo Guardianille, että vähemmistöön kuuluvana lapsuus oli hänelle raskasta aikaa. Hän koki olevansa vääränlainen, kun hänelle kerrottiin millä kuuluisi leikkiä, miten kävellä, mitä pukea ylleen.

– Toivon, että olisin voinut lapsena katsoa maailmaa ja ajatella, että siitä tulee hyvä paikka minullekin. Olisinpa minäkin nähnyt kannanoton, jonka mukaan kaikki ovat mahtavia, Ashton sanoo.

Ashton kertoo olevansa hyvin iloinen työskennellessään paikassa, joka haluaa ottaa kantaa tällaisiin asioihin. Hänen työkaverinsa, yhtä lailla vähemmistöön kuuluva Jane Burkitt kertoo Guardianille olevansa Ashtonin kanssa samaa mieltä.

– Olen työskennellyt Legolla kuusi vuotta, enkä ole koskaan epäröinyt olla oma itseni. Se ei ole kaikkialla itsestään selvää, Burkitt sanoo.

Legolla aloittaessaan Burkitt kertoo pohtineensa, kokisiko hän oloaan tervetulleeksi. Hän sanoo monen muun pohtineen samaa.

– Vastaus on kyllä, mutta tämän setin myötä jokaikinen tietää sen, Burkitt toteaa.

Sateenkaarisetti on otettu ilolla vastaan LBGTQ-yhteisössä. Setti tulee myyntiin seuraavan Pride-juhlan aikaan heinäkuun alussa, mutta näytekappaleita on jo jaettu vähemmistöön kuuluville Lego-faneille.

He kertovat Guardianille sateenkaarisetin tuntuvan isolta kannanotolta, sillä usein vähemmistöt eivät koe tulleensa nähdyiksi suurten yritysten toimesta. Heidän mukaansa asiasta puhutaan paljon, mutta konkreettisia tekoja on vain vähän.

Kyseessä ei ole ainoa Legon kannanotto seksuaalivähemmistöjen puolesta. Jo aiemmin myynnissä on ollut muun muassa pieniä sateenkaarilippuja, ja hääparifiguurien päitä on myyty erillisinä, jotta ihmiset voivat halutessaan yhdistää kaksi sulhasta tai morsianta pariksi.