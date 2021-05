Gazan koronapotilaista vastannut lääkäri kuoli perheineen ilmaiskussa – syventyvä humanitäärinen kriisi koskettaa lähes kaikkia siviilejä

Israelin ja palestiinalaisten väliset sotatoimet ovat pahentaneet humanitääristä kriisiä, joka koetteli jo valmiiksi Gazan kahta miljoonaa asukasta.

Gazassa surraan paikallisen erikoislääkärin ja hänen perheensä kuolemaa Israelin tekemässä ilmaiskussa viime sunnuntain vastaisena yönä. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Tohtori Ayman Abu al-Ouf työskenteli Gaza Cityssä sijaitsevassa al-Shifan sairaalassa, joka on Gazan alueen pääsairaala. Al-Ouf johti sairaalan sisätautien osastoa sekä vastasi myös koronaviruspotilaiden hoidosta pandemian aikana.

Israel tuhosi ilmaiskussa nelikerroksisen talon, jossa al-Ouf ja hänen perheensä asuivat. Vaikka Israelin armeija on toisinaan ilmoittanut etukäteen ilmaiskuista, tällä kertaa isku tuli varoittamatta.

Iskussa sai al-Oufin lisäksi surmansa hänen 12 perheenjäsentään, mukaan lukien hänen vanhempansa, vaimonsa Reem, poikansa Tawfik, 17 sekä tyttärensä Tala, 12.

– Tämä on todella suuri menetys, eikä vain henkilökohtaisesti meille, jotka tunsimme Aymanin. Tämä on menetys myös hänen potilailleen ja opiskelijoilleen, sanoi al-Oufin Kanadassa asuva läheinen ystävä ja kollega Ghaith al-Zaanin BBC:lle.

Al-Ouf opetti lääkäriopiskelijoita kahdessa oppilaitoksessa. Hänen kuolemansa oli palestiinalaisille menetys myös siinä mielessä, että hän oli yksi alueen harvoista hengityselinsairauksiin erikoistuneista lääkäreistä.

– Päästäkseen samaan pätevyyteen kuin Ayman, tarvitaan ainakin 10–15 vuoden koulutus, al-Zaanin sanoi.

Al-Zaaninin mukaan al-Ouf omisti elämänsä muiden ihmisten auttamiselle ja uuden lääkärisukupolven kouluttamiselle. Hän luonnehti ystäväänsä ”myötätuntoisimmaksi ihmiseksi, jonka on eläessään tavannut”.

Pitkälle toista viikkoa kestäneet sotatoimet Israelin ja palestiinalaisten välillä ovat pahentaneet Gazassa jo valmiiksi kärsimystä aiheuttanutta humanitääristä kriisiä, muistuttaa muun muassa New York Times. Kriisi koskettaa tavalla tai toisella lähes kaikkia Gazan siviilejä.

Lehden mukaan Israelin ilmaiskut ovat vahingoittaneet Gazassa 17:ää sairaalaa tai klinikkaa sekä tuhonneet alueen ainoan koronaviruslaboratorion.

Myös Gazan terveysministeriön rakennus on vaurioitunut pommituksissa pahoin.

Ennen konfliktin uusinta kärjistymistä Gazassa testattiin koronaviruksen vuoksi noin 1 600 ihmistä päivässä. Positiivisten testitulosten osuus oli maailman korkeimpia, noin 28 prosenttia, mikä viittaa siihen, että suurin osa tartunnoista jää rekisterien ulkopuolelle.

Sairaalat olivat vaikeuksissa koronapotilaiden suuren määrän kanssa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan kahdelle miljoonalle gazalaiselle on toimitettu tähän mennessä 122 000 koronarokoteannosta, joista alle puolet on jaettu.

Koko pandemian aikana Gazassa on todettu noin 103 000 koronatartuntaa sekä 930 virukseen liittyvää kuolemaa.

Ilmaiskussa haavoittunut Menna Shreir, 3, sai viime viikolla hoitoa al-Shifan sairaalassa. Tytön vanhemmat kuolivat perheen kotiin osuneessa ilmaiskussa saamiinsa vammoihin keskiviikkona.

Lisäksi pommit ovat rikkoneet vesiputket, joiden välityksellä ainakin 800 000 ihmistä saa talousvetensä. Kaduille ne ovat saaneet aikaan myös löyhkäävän tulvan jätevesiputkien hajottua.

Alueen viemärijärjestelmä on tuhottu. Tehdas, jossa tuotettiin merivedestä käyttövettä 250 000:lle gazalaiselle, on jouduttu sulkemaan.

Kouluja on tuhoutunut ja suljettu kymmenittäin, minkä vuoksi koulunkäynti on keskeytynyt 600 000:lta lapselta tai nuorelta. Noin 72 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa, ja suuri osa heistä on hakeutunut suojaan koulurakennuksiin.

Ilmaiskussa kuolleen palestiinalaismiehen ruumista tuotiin al-Shifan sairaalaan viikko sitten.

Gazan humanitäärisen kriisin taustalla on Israelin ja Egyptin alueelle vuonna 2007 julistama kauppasaarto, jonka vaikutuksia Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin viimeisin eskaloituminen on syventänyt entisestään.

Palestiinan terveysviranomaisten mukaan toukokuun 10. päivästä lähtien jatkuneissa väkivaltaisuuksissa on kuollut Gazassa 228 ihmistä, uutisoi muun muassa Reuters. Gazaa hallinnoivan äärijärjestö Hamasin Israelin puolelle ampumat raketit ovat puolestaan surmanneet 12 ihmistä sekä aiheuttaneet paniikkia ja ajaneet ihmisiä pommisuojiin.