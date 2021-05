Kommentti: Biden antoi lahjan Saksalle, Putin kiittää – kiristysruuvi lähtee

Kaasuputki Nord Stream 2 on poistumassa listalta, kun länsi etsii keinoja painostaa Venäjää, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Paras lahja on sellainen, josta on iloa monelle. Yhdysvaltain lahjasta Saksalle on iloa myös Venäjälle.

Yhdysvallat poistaa Nord Stream 2 AG -yhtiöön kohdistuvat pakotteet. Yhtiö rakentaa Itämeren alla kulkevaa kaasuputkea Venäjältä Saksaan. Putki on jo pitkällä.

Nord Stream 2 -putki on mainittu usein keinona, jolla länsi voisi vaikuttaa Venäjän aggressiivisiin toimiin. On uskottu, että hankkeen keskeyttäminen kirpaisisi Venäjää.

Viimeksi asia on mainittu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vangitsemisen ja Ukrainan rajan joukkojen keskityksen yhteydessä. Nyt kiristysruuvi poistetaan.

Yhdysvallat on vastustanut putkea, koska väittää sen lisäävän Euroopan riippuvaisuutta Venäjän energiasta. Donald Trumpin presidenttikaudella puhuttiin, että Yhdysvallat voisi myydä venäläisen kaasun tilalle omaa nesteytettyä maakaasuaan.

Saksalle on olennaista, että edullista kaasua tulee tasaista tahtia reitistä riippumatta. Helpoiten sitä saa Venäjältä.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kiittikin presidentti Joe Bidenia heti kun tieto päätöksestä tuli.

Oliko se siinä?

Viime aikoina vastustus putkihanketta kohtaan on Euroopassa lisääntynyt, kun Venäjän toimet ovat menneet monen kipurajan yli.

On mahdollista, että Saksan liittopäivävaaleissa syksyllä vihreistä tulee suurin puolue. Silloin Annalena Baerbock nousisi seuraavaksi liittokansleriksi. Hän on puhunut putkihankkeen keskeyttämisestä. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja kansleriehdokas Armin Laschet on Nord Stream 2:n vankka kannattaja.

Vaikka vihreät voittaisivatkin vaalit, hallituksen muodostaminen vaatisi joko kristillisdemokraattien tai sosiaalidemokraattien tukea. Kummassakin puolueessa Nord Stream 2:n kannatus on vahvaa. Vihreät voisivat joka tapauksessa joutua hyväksymään sen, että kaasu alkaa virrata toisessakin putkessa Itämeren ali Saksaan.

Liennytystä Islannissa

Yhdysvaltain päätöksen ajankohta tuskin on sattuma. Asiasta ilmoitettiin samaan aikaan kun Yhdysvaltain uusi ulkoministeri Antony Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasivat Islannissa. He osallistuivat arktisen neuvoston ministerikokoukseen.

Venäjä julisti vasta viime viikolla Yhdysvallat ”epäystävälliseksi maaksi”. Käytännössä se tarkoittaa, että Yhdysvaltain suurlähetystön henkilökunnan määrää Moskovassa vähennetään. Aiemmin Bidenin hallinto oli määrännyt uusia pakotteita Venäjälle. Niiden syynä oli ennen kaikkea väitetty vakoilu Yhdysvalloissa.

Reykjavikissa tunnelmat olivat tähän nähden valoisia keskiviikkona. Venäjän tarvittaessa yrmy Lavrov totesi keskustelunsa Blinkenin kanssa rakentavaksi.

Blinken puhui ”ennustettavissa olevasta ja vakaasta suhteesta” Venäjän kanssa. Hän listasi mahdollisia yhteistyökohteita.

Edellisellä presidenttikaudella demokraatit syyttivät Donald Trumpia veljeilystä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Nyt republikaanit ovat heräämässä siihen, että samaa asetta voi käyttää Bidenia vastaan.

Tämä saattoi siksi jättää varmuuden vuoksi pakotteet voimaan Nord Stream 2:n rakentamiseen osallistuvia venäläislaivoja kohtaan. Ne eivät ainakaan putkea haluavia saksalaisia tunnu huolettavan.

Lännellä on yksi peliväline vähemmän.