Monimiljonääriä syytetään parhaan ystävänsä murhasta – sanat dokumentin kuvauksissa kohauttivat: ”Tapoin heidät kaikki”

Robert Durstin oikeudenkäynti jatkui tiistaina syyttäjien alkupuheenvuorolla. Monimiljonääri on kiistänyt murhanneensa ystävänsä.

Yhdysvalloissa on päästy jatkamaan monimiljonääri Robert Durstin oikeudenkäyntiä, jossa miestä syytetään parhaan ystävänsä murhasta, The Guardian uutisoi. Durst on kiistänyt syytteen. Oikeudenkäynti oli ollut historiallisen pitkään tauolla, 14 kuukautta, koronaviruspandemian takia.

Syyttäjien mukaan Durst murhasi parhaan ystävänsä, Susan Bermanin, Bermanin kodissa Los Angelesissa vuonna 2000.

Robert Durst osallistui tiistaina oikeudenkäyntiin paikan päällä.

Poliisi sai joulukuussa 2000, jossa luki ainoastaan naisen osoite ja teksti ”CADAVER” (suom. ruumis). Bermanin ruumis oli kuitenkin löydetty tätä ennen. Naista oli ammuttu lähietäisyydeltä takaraivoon.

Durstin puolustusasianajajat ovat myöntäneet, että miljonääri kirjoitti poliisille toimitetun lapun. Puolustuksen mukaan Durst oli kuitenkin löytänyt Bermanin kuolleena, säikähtänyt, ja kirjoittanut lapun, jotta naisen ruumis löydettäisiin.

Syyttäjän mukaan Bermanin kuolema kuitenkin nivoutuu Durstin vaimon katoamiseen.

– Kaikki alkaa Kathie Durstin katoamisesta ja kuolemasta herra Durstin käsissä, syyttäjä John Lewin sanoi.

Syyttäjä John Lewin piti syyttäjien alkupuheenvuoron tiistaina.

Kathleen McCormack Durst katosi vuonna 1982 ja hänet julistettiin kuolleeksi vuonn 2017. Durstia ei ole syytetty vaimonsa murhasta, mutta Lewin sanoi syyttäjien silti osoittavan, että Durst tappoi hänet, jotta valamiehet voisivat ymmärtää Durstin motiivin murhata Berman, Los Angeles Times kertoo.

Lewin näytti videoita, joissa Durst myönsi, että hänen avioliittoonsa oli ollut riitaisa ja hän oli ollut väkivaltainen vaimoaan kohtaan. Lewinin mukaan vaimon katoamisen jälkeen Berman oli soittanut puhelun Durstin vaimon pomolle ja sanonut, ettei tämä voinut tulla sairauden takia töihin. Myöhemmin Berman sanoi Durstille virheellisesti, että tutkijat olivat avanneet murhatutkinnan ja halusivat kuulla Bermania, Lewin sanoi.

– Se veto maksoi hänelle hänen henkensä, Lewin väitti.

Lewin mainitsi myös Durstin naapurin murhan, josta Durstia syytettiin vuonna 2001. Oikeudenkäyntiä käytiin vonna 2003.

Robert Durst kuvattuna Morris Blackin kuolemaa käsitelleen oikeudenkäynnin aikana vuonna 2003.

Durst ampui kuolettavasti naapuriaan Morris Blackia. Syyttäjien mukaan syynä oli, että Black sai selville Durstin oikean henkilöllisyyden ja yritti kiristää miljonääriä ostamaan yhteisen talon heille. Durst on sanonut Blackin vetäneen aseen häntä kohti ja, että ase laukesi, kun kaksikko kamppaili siitä. Durstin mukaan hän meni paniikkiin, paloitteli ruumiin ja heitti sen Galvestoninlahteen. Miljonääri vapautettiin syytteistä, sillä hänen toiminnan katsottiin olleen itsepuolustusta, CBS DFW kertoo.

CNN:n mukaan Lewin näytti oikeudessa useita pätkiä HBO:n The Jinx -dokumentista, joka käsitteli Durstin elämää. Dokumentin kuuluisassa kohtauksessa Durst, joka ei tajua mikrofonin olevan päällä, puhuu itsekseen vessassa murhista.

– Siinä se on. Olet nalkissa, Durstin kuullaan sanovan.

– Mitä helvettiäkö tein? Tapoin heidät kaikki, tietysti.

Durstin puolustus on sanonut, että miljonäärin puheita oli ankarasti leikattu eikä hän sanonut lauseita siinä järjestyksessä kuin ne näytettiin dokumentissa.

Durstin puolustuksen avauspuheenvuoro on keskiviikkona.