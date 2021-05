Venäjällä heräsi ajatus pakollisista koronarokotuksista – Medvedev: ”Jos on kyse väestön enemmistön suojelemisesta...”

Venäjän entinen pääministeri Dmitri Medvedev pitää mahdollisena, että koronarokotteen ottamisesta tehtäisiin kansalaisvelvollisuus. Kremlin mukaan mitään tällaista lakimuutosta ei kuitenkaan ole valmisteilla.

Dmitri Medvedev on nykyisin Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtaja. Hänet kuvattiin pääministeri Mihail Mishustinin kanssa voitonpäivänä Punaisella torilla.

Voitaisiinko koronavirusrokotteen ottaminen säätää kansalaisille pakolliseksi vapaaehtoisuuden sijaan?

Tätä on ryhdytty pohtimaan nyt Venäjällä, jossa väestö on toistaiseksi ottanut rokotteita varsin hitaaseen tahtiin, vaikka maassa on jo kolme omaa koronavirusrokotetta käytössä.

Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtaja Dmitri Medvedev nosti asian esille keskiviikkona, kun hän puhui Pietarin kansainvälisessä oikeustieteen foorumissa videoyhteyden kautta.

Medvedevin mukaan Venäjä lähtee tällä hetkellä siitä, että rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista. Hänen mukaansa joskus saattaisi tulla kuitenkin eteen tilanne, jossa väestön enemmistön suojeleminen menisi yksilön valinnanvapauden edelle.

– Rokotteen ottaminen edellyttää ihmisen suostumusta lähtökohtaisesti eli toisin sanoen, me lähdemme vapaaehtoisesta rokottamisesta. Mutta joskus tällaiset päätökset voivat olla myös yleissitovia luoteeltaan, kun on kyse valtion eduista ja väestön ehdottoman enemmistön suojelemisesta, Medvedev sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

– Tällaisessa tapauksessa vapaaehtoisuuden suhde velvoittavuuteen voisi kääntyä velvoittavuuden puolelle, hän jatkoi.

Kreml kiiruhti kommentoimaan Medvedevin lausuntoa jo keskiviikkona ilmoittamalla, että Venäjällä ei valmistella koronarokotuksen säätämistä pakolliseksi.

Presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi uutistoimisto Ria Novostille, että suunnitelmissa ei ole lainsäädäntöä, joka tekisi rokotteen ottamisesta kansalaisvelvollisuuden.

– Ei, tällä hetkellä asia ei ole esillä. Mitään tällaisia toimenpiteitä ei ole valmisteilla, Peskov sanoi.

Venäläisten joukossa leviävä kielteinen asenne rokotuksia kohtaan on Medvedevin mukaan kuitenkin erittäin huolestuttava ilmiö.

– Maailmanlaajuisen kommunikaation aikana ne (rokotevastaiset mielipiteet) leviävät hyvin nopeasti digitaalisessa mediassa ja ne aiheuttavat valtavaa haittaa, Medvedev sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan.

– Meidän yhteinen tehtävämme on seurata, että tällaiset prosessit eivät ylitä sallittua rajaa ja joissakin tapauksissa niihin prosesseihin on myös puututtava, hän sanoi osoittaen sanansa juristikollegoilleen.

Medvedevin mukaan kyse on arvojen suhteellisuudesta ja eri arvojen painottamisesta. Hänen mukaansa juristit ja rokotteen jakajat joutuvat varmasti vielä pohtimaan asiaa tästäkin näkökulmasta ja antamaan mahdollisen rokotevelvoitteen käyttöönotosta omat arvionsa.

Monet venäläiset suhtautuvat koronavirusrokotteen ottamiseen epäluuloisesti. Kuvassa on rokotuspiste Moskovassa.

Venäjän varapääministeri Tatjana Golikova otti jo maaliskuussa kielteisen kannan ajatukseen pakollisesta koronarokotteesta. Golikova sanoi toimittaja Anton Krasovskille, että hänen mielestään ei olisi oikein ”jyrätä ihmisiä”.

– Venäjällä on varsin pitkä kokemus rokottamisesta. Olemme tottuneet siihen, että meillä rokottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Siksi minusta tuntuu, että ei ole oikein jyrätä ihmisiä sillä, että heidän täytyy ehdottomasti mennä rokotettavaksi tai että he eivät saa poistua kotoaan, jos heitä ei ole rokotettu, Golikova sanoi RT-kanavan mukaan.

– Ihmiset ovat erilaisia ja joillakin esteenä on esimerkiksi lääketieteellinen syy, hän jatkoi.

Venäjällä rokotettujen määrästä pitää yllä tilastoja Gogov.ru-sivusto. Sivuston tiedot on kerätty eri lähteistä, sillä yhtenäistä virallista ajantasaista lukua ei ole saatavilla, mutta Venäjän tiedotusvälineissä siteerataan usein nimenomaan juuri näitä lukuja.

Keskiviikon tietojen mukaan Venäjällä on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen tähän mennessä liki 14,8 miljoonaa ihmistä, kertoo Gogov.ru. Heistä hieman yli 10,2 miljoonaa on saanut myös jo toisenkin annoksen.

Venäjän väkiluku on Rosstat-viraston mukaan noin 146,24 miljoonaa ihmistä, joten vähintään yhden rokoteannoksen on saanut siis noin 10,12 prosenttia väestöstä. Kokonaan rokotettuja on noin 6,99 prosenttia väestöstä.

Rokotetahti on verkkainen verrattuna esimerkiksi Suomeen. Tällä hetkellä Suomessa on rokotettu ensimmäisellä annoksella reilut 2,15 miljoonaa ihmistä eli 38,8 prosenttia väestöstä. Toisenkin annoksen on saanut reilu 300 000 ihmistä eli 5,5 prosenttia väestöstä, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilmoittamista tilastoista.

Vertailua voi suorittaa myös Pietarin ja Suomen välillä, joiden väkimäärät ovat hyvin lähellä toisiaan.

Pietarissa asuu liki 5,39 miljoonaa ihmistä ja Suomen väkiluku on puolestaan vajaat 5,54 miljoonaa ihmistä. Gogov.ru-sivuston mukaan Pietarissa on tällä hetkellä rokotettu koronavirusta vastaan vähintään yhdellä rokoteannoksella reilut 630 000 ihmistä. Molemmat rokoteannokset on saanut Pietarissa reilut 533 000 ihmistä.