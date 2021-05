Poliisi löysi kylmääviä todisteita Teneriffalla kadonneiden tyttöjen isän kotoa

Tutkinta on tällä hetkellä keskittynyt pääasiassa Annan ja Olivian isän kotiin sekä merelle paikkaan, josta isän vene löytyi hylättynä.

Espanjassa seurataan tiiviisti 27. huhtikuuta kadonneiden Annan, 1, Olivian, 6, ja Tomas Gimenon, 37, tapausta.

Kolmikko katosi 27. huhtikuuta, kun tyttöjen isä Tomas Gimeno oli ensin hakenut lapset sovitusti ex-kumppaninsa luota ja sen jälkeen kadonnut lasten kanssa. Hän oli kertonut puhelimessa tyttöjen äidille, ettei tämä tule enää näkemään lapsia, ja sanonut lähtevänsä ”jonnekin kauas”.

Etsinnät ovat tällä hetkellä keskittyneet kahteen paikkaan: merelle, josta Gimenon hylkäämä vene löytyi katoamista seuraavana päivänä, sekä Gimenon kotitaloon, joka sijaitsee Candelarian kunnassa Teneriffalla.

Espanjalainen La Razón -lehti kertoo nyt, että Gimenon kotoa on löydetty ”häiritseviä” todisteita. Poliisilla on useita teorioita siitä, mitä lapsille on tapahtunut, ja yhden, päivä päivältä vahvistuvan teorian mukaan isä olisi tappanut lapset kotonaan ja lähtenyt sen jälkeen veneellään merelle. Jo aiemmin hänen kotoaan on löydetty Annan ja Olivian verta.

Useita päiviä jatkuneissa etsinnöissä Gimenon puutarhasta on löydetty alue, jossa maata on siirretty, mikä on erikoista, sillä muutoin puutarha on ollut La Razónin mukaan hoitamaton.

Lisäksi tutkijat löysivät hyvin sotkuisesta ja likaisesta talosta paketin, jossa oli äskettäin ostettuja isoja jätesäkkejä. Osa säkeistä puuttui paketista. Tämä on outoa ottaen huomioon sen, että Gimenon koti on niin sotkuinen ja epäjärjestyksessä, La Razón kirjoittaa.

Lehden mukaan koirat haistelevat nyt talon ympäristöä ja etsivät puutarhasta mahdollisia jäännöksiä, kuten verta, hikeä tai muita eritteitä. Viranomaisten on tarkoitus selvittää, miksi maata puutarhassa on siirretty ja onko lapset mahdollisesti haudattu puutarhaan. Etsinnät saattavat kuitenkin jatkua useita päiviä, sillä koirat eivät pysty tekemään töitä kellon ympäri.

El Confidencial -lehden mukaan etsintöjä talolla on tehty katoamisesta lähtien, mutta hajukoirat otettiin avuksi tällä viikolla.

Samaan aikaan poliisi tutkii myös johtolankoja merellä.

Ennen katoamistaan Gimeno oli nähty kantamassa painavan näköisiä kasseja ja laukkuja autostaan veneeseensä satamassa. Hän oli lähtenyt merelle, mutta palannut noin kello 23.30 takaisin ja pyytänyt sataman vartijalta saada ladata puhelintaan. Ladattuaan puhelintaan hetken hän oli lähtenyt uudelleen merelle ja kadonnut.

Gimenon vene löydettiin tyhjänä noin 50 kilometrin päässä satamasta. Nyt viranomaiset seuraavat laivoja, jotka saapuvat Kanariansaarilta Kap Verdelle, Madeiralle ja Marokkoon siltä varalta, jos Gimeno olisi niiden kyydissä.

Espanjalaismedian mukaan poliisi tutkii tällä hetkellä myös merenpohjaa kaikuluotaimella. Jos jotain johtolankoja havaitaan, merenpohjaan lähetetään robotti, joka hakee ne.

Etsinnät ovat laajamittaiset ja niissä tehdään yhteistyötä useiden viranomaisten kanssa. Viranomaisten mukaan on myös mahdollista, että Gimeno olisi paennut Etelä-Amerikkaan. Toisaalta voi myös olla, että kaikki kolme ovat kuolleet.

Tyttöjen äiti Beatriz Zimmermann jakoi eilen tunteikkaan kuvan tyttöjen löytämistä varten perustetulla Instagram-tilillä. Hän toivoi, etteivät ihmiset lakkaisi jakamasta kuvia ja etsimästä tyttöjä. Eilen tyttöjen katoamisesta tuli kuluneeksi tasan kolme viikkoa.

Hän kirjoitti uskovansa, että tytöt voidaan löytää, jos kaikki työskentelevät yhdessä kuin suuri perhe.

– Kiitän vilpittömästi, että jatkat kuvien jakamista ympäri maailmaa. Kiitos, kiitos, kiitos, hän kirjoitti.