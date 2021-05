Maryn, 15, epäillään joutuneen sarjamurhaajan uhriksi 53 vuotta sitten – tuore vihje käynnisti uudet tutkimukset

Poliisi on jo pitkään epäillyt, että pahamaineinen sarjamurhaaja Fred West on liittynyt 15-vuotiaan tytön katoamiseen. Nyt tuoreen vihjeen myötä suoritetaan kaivauksia kahvilassa, jossa kadonnut tyttö aikoinaan työskenteli.

Mary Bastholm katosi Britannian Gloucesterissä tammikuussa 1968 vain 15-vuotiaana. Siniseen takkiin pukeutunut nuori tyttö nähtiin viimeisen kerran bussipysäkillä, kun hän oli matkalla tapaamaan poikaystäväänsä. Tyttö ei kuitenkaan koskaan päässyt perille ja tapaus jäi selvittämättä.

Nyt, yli 50 vuoden jälkeen, poliisi on kertonut uusista todisteista, joiden pohjalta aiotaan tehdä kaivauksia Gloucesterin keskustassa sijaitsevassa kahvilassa, jossa Bastholm aikoinaan työskenteli, ITV News uutisoi. Kaivausten taustalla on ITV:n dokumenttia tehneen kuvausryhmän vinkki.

Mary Bastholm katosi 15-vuotiaana. Hänen perheensä on ollut kiitollinen siitä, että poliisi edelleen pyrkii löytämään tytön.­

– He kertoivat poliisille, että tutkan ja ruumiskoirien avulla he olivat löytäneet tyhjän tilan maan alta kellarista, missä vessakopit olivat, rikoskomisario John Turner kertoi.

Turnerin mukaan kuvausryhmä oli porannut reiän tilaan ja koirat olivat antaneet viitteitä kiinnostuksesta. Kun kuvausryhmä laski tilaan kameran, he näkivät jotain sinistä.

– Sininen materiaali on merkittävää, koska ITV:n mukaan Maryllä oli kadotessaan 1968 sininen takki, sinivalkoinen mekko ja sininen laukku.

Turnerin mukaan poliisi sai vihjeen viime perjantaina. Tämän jälkeen poliisi on löytänyt kuusi reikää maassa. Aikaisintaan keskiviikkona poliisi aloittaa kaivaukset, joissa on tarkoitus selvittää, mitä tyhjissä tiloissa on. Kaivausten uskotaan kestävän viikkoja, BBC kertoo.

Turner muistutti, ettei ruumista ole vielä löydetty.

– Tyhjät tilat ovat voineet muodostua, kun asioita hajoaa maassa. Voi olla kyse vuotavasta vesiputkesta, rikoskomisario huomauttaa.

Poliisi on jo pitkään epäillyt, että Bastholm joutui sarjamurhaaja Fred Westin uhriksi. Fred West kävi usein samassa kahvilassa, jossa Bastholm työskenteli ja jossa nyt suoritetaan tutkimuksia.

– Fred West aina antoi ymmärtää olevansa sekaantunut Maryn kuolemaan ja mahdolliseen katoamiseen, Turner sanoi GloucestershireLivelle.

– Jos Fred olisi elossa, häntä epäilemättä kuultaisiin Maryn katoamiseen liittyen.

Fred Westiä syytettiin 1990-luvussa murhanneen 12 tyttöä ja naista, mukaan lukien muun muassa tyttärensä. Hänen uhrien todellisesta lukumäärästä ei ole kuitenkaan varmuutta.­

Fred Westiä syytettiin aikoinaan 12 tytön murhaamisesta, mutta hän teki itsemurhan ennen oikeudenkäynnin alkua. Westin uskotaan murhien lisäksi kiduttaneen ja raiskanneen tyttöjä ja nuoria naisia, usein yhdessä vaimonsa Rosemaryn kanssa. Rosemary West sai tuomion 10 murhasta marraskuussa 1995 ja istuu elinkautista vankeusrangaistusta. Yksi pariskunnan uhreista oli heidän tyttärensä.

Turnerin mukaan poliisi on kuullut pariskunnan poikaa osana tutkintaa. Poika on aiemmin väittänyt, että hänen isänsä tunnusti Bastholmin murhan.

Rosemary West tapasi miehensä muutama vuosi Bastholmin katoamisen jälkeen. Poliisin mukaan on mahdollista, että häntäkin kuitenkin kuullaan osana tutkintaa.