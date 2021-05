Kolme Guantanamon vankia hyväksyttiin vapautettaviksi – 73-vuotias ollut leirillä 17 vuotta

Leirillä on 40 vankia.

Kolme Yhdysvaltain Guantanamo Bay -sotilasvankilan vankia on hyväksytty vapautettaviksi, yhden vangin asianajaja kertoo. Kyseessä ovat ensimmäiset hyväksytyt vapautukset leiriltä presidentti Joe Bidenin virkakaudella.

Yksi vapautettavista vangeista on pakistanilainen Saifullah Paracha, joka 73-vuotiaana on vanhin leirillä yhä olevista 40 vangista. Hän on ollut vankina 17 vuotta. Enimmillään Guantanamo Bayssa oli vangittuna liki 800 ihmistä.

Guantanamo Bayta käytettiin terrorismista epäiltyjen vangitsemiseen. Vankien joukossa on ollut syyskuun 11. päivän World Trade Center -iskujen suunnittelusta epäiltyjä.