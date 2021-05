”Musta sieni” -infektiota havaittu koronapotilailla Venäjällä

Venäjän viranomaisten mukaan maassa on todettu joitakin yksittäisiä mustan sienen aiheuttamia infektioita koronaviruspotilailla, mutta ne eivät ole peräisin Intiasta.

Venäjältä on löytynyt joitakin tapauksia, jolloin koronaviruksesta toipuvalla ihmisellä on havaittu niin kutsuttu ”musta sieni” eli mukormykoosi.

Kyseessä on vaarallinen ja potentiaalisesti tappava sieni-infektio, jota on tavattu viime aikoina erityisesti Intian koronaviruspotilailla tai koronaviruksesta jo toipuneilla henkilöillä.

Izvestija-lehden haastatteleman Metshnikovin nimeä kantavan yliopiston kliinisen mykologian, allergologian ja immunologian osaston johtaja Nikolai Klimko kertoo, että Venäjällä on havaittu joitakin mustan sienen sairastuttamia koronapotilaita. Metshnikovin lääketieteellinen valtionyliopisto sijaitsee Pietarissa.

– Tietääkseni (Venäjällä) on ollut joitakin yksittäistapauksia, joissa mukormykoosi on havaittu covid-19-tautiin sairastuneilla. Tällä hetkellä meillä on hoidettavana yksi sellainen potilas meidän mykologian klinikallamme. Toivoakseni hän toipuu hyvin, Klimko sanoi.

Pietarin katukuvassa koronavirus näkyy nykyisin enää yksittäisinä maskeina, mutta suurin osa ihmisistä kulkee ilman maskeja väkijoukossakin. Yllä olevat kuvat on otettu maanantaina 17. toukokuuta.­

Klimkon mukaan Venäjältä löydetyt mustan sienen aiheuttamat infektiot eivät ole kaiken todennäköisyyden mukaan peräisin Intiasta, sillä kyseiset potilaat ovat olleet jo pitkään liian huonossa kunnossa matkustaakseen missään.

– Tämä sieni-infektio ei leviä myöskään ihmisestä toiseen. Mutta sen sijaan infektio voi kehittyä missä tahansa yksinään, Klimko selvitti Izvestijalle.

Mukormykoosi on sieni-infektio, jota kutsutaan Venäjällä myös nimellä ”musta home”, sillä kyseessä on luonnossa esiintyvä homesieni. Infektiota aiheuttavia mikroskooppisia sieniä esiintyy esimerkiksi mätänevissä kasveissa ja vihanneksissa.

Klimkon mukaan ”mustaa sientä” ja sen aiheuttamaa infektiota tavataan ”kaikissa maissa” eikä Venäjä ole sen suhteen poikkeus. Musta sieni ei ole myöskään yksinomaan koronaviruspotilaiden jälkitauti, vaan sitä tavataan muidenkin sairauksien yhteydessä. Yleensä kysymys on potilaista, joiden vastustuskyky on heikentynyt, joilla on huonosti hoidettu diabetes tai joita on hoidettu kortikosteroideilla.

Mukormykoosi-infektio voi alkaa nenän sivuonteloista ja leviää sieltä silmäkuoppaan, kasvoihin ja aivoihin. Sitä esiintyy myös keuhkoissa, iholla, mahalaukussa ja suolessa. Sienen aiheuttama kuollut solukko näkyy iholla mustina rakkuloina ja rupina. Ellei nopeaa hoitoa aloiteta, kuolleisuus on korkea.

Musta sieni ei aiheuta normaalin vastustuskyvyn omaavalle ihmiselle tautia, mutta se saattaa käynnistää allergisen reaktion.

Rospotrebnadzor-terveydenhuoltoviranomaisen mukaan musta sieni ei ole Venäjällä erityisen yleinen myöskään sen vuosi, että maan ilmasto-olosuhteet eivät ole sille otollisia. Intiasta uutisoidut useat tuoreet tapaukset selittyvät muun muassa sillä, että Intian sääolosuhteet ovat lämpimät ja kosteat.

Venäjän entinen johtava hygienialääkäri Gennadi Onishtshenko korosti puolestaan Izvestijalle, että mustan sienen aiheuttama infektio ei tartu ilman välityksellä sairastuneesta ihmisestä toiseen, joten Venäjältä löydettyjä tapauksia ei ole syytä dramatisoida liikaa.

Izvestijan mukaan koronaviruspotilailla on havaittu myös muita sienten aiheuttamia oheistauteja sekä Venäjällä että maailmalla. Yksi on Candida auris – hiivasienen aiheuttama kuume, joka on niin ikään vaarallinen heikon vastustuskyvyn omaaville ihmisille. Toinen on puolestaan Aspergillus-sienen aiheuttama infektio keuhkoissa, jota esiintyy erityisesti tehohoitoon joutuneilla koronapotilailla.