Humanitaarinen kriisi syvenee Gazassa – tämä tilanteesta tiedetään nyt

Kansainväliset järjestöt ovat vaatineet Israelin ja palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin välisille väkivaltaisuuksille loppua.

Gazassa yli 200 ihmistä on kuollut Israelin tekemissä ilmaiskuissa ja satoja rakennuksia on tuhoutunut tai vaurioitunut. Tuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa.­

Jo yhdeksän päivää kestäneet väkivaltaisuudet ovat pahentaneet Gazan humanitaarista kriisiä, New York Times uutisoi. Israel on moukaroinut palestiinalaisaluetta ilmaiskuilla ja Gazassa valtaa pitävä äärijärjestö Hamas on puolestaan ampunut raketteja Israeliin.

Koska Israelilla on ohjustorjuntajärjestelmä käytössä, Hamasin iskuissa on kuollut noin 12, joiden joukossa on myös ainakin kaksi lasta. Gazassa Israelin tekemissä iskuissa kuolleiden määrä on ylittänyt 200, joista lapsia on ollut ainakin 61. YK on yhdessä monien muiden järjestöjen kanssa vaatinut tulitaukoa.

Ihmiset tutkivat raunioita.­

Ilmaiskut ovat aiheuttaneet myös suuria aineellisia vahinkoja Gazassa. Pulaa on puhtaasta vedestä. Tärkeä vedenpuhdistamo, jonka kautta puhtaan veden saa 250 000 ihmistä, ei ole käytössä ja lisäksi vesiputket, jotka tuovat vettä tuhansille ihmiselle ovat vaurioituneet. Yhteensä 800 000 ihmisellä ei ole mahdollisuutta saada säännöllisesti puhdasta vettä.

Iskut ovat myös tuhonneet viemärijärjestelmiä ja aiheuttaneet likaisen veden tulvimisen Gazan kaupungin kaduille.

Tuhoutunut asuinrakennus Gazassa.­

Sunnuntaina kuusi Gazan kymmenestä sähkölinjasta oli poikki, The Guardian uutisoi. Sähkölinjojen korjaaminen on ollut vaikeaa taistelujen jatkuessa.

Beit Lahiassa asuva Mahmoud Awad kertoi, että hänen perheensä oli ”lähes kolme päivää käytännössä ilman sähköä.”

– Meidän talomme läheisiä taloja pommitettiin ja sähköt menivät pommituksen jälkeen, kun kaapelit menivät poikki.

Mies katsoo räjähtämätöntä pommia, jonka israelilaiskone pudotti Gazaan.­

Tiistaina YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA kertoi, että Gazassa yli 47 000 ihmistä haki turvaa YK:n palestiinalaispakolaisten järjestön UNRWA:n pyörittämistä kouluista, Reuters uutisoi. Tiistaihin mennessä Gazassa oli tuhottu 132 rakennusta ja lisäksi 316 rakennusta oli vaurioitunut pahoin.

– Me tarvitsemme ainakin kymmenen vuotta rakentaaksemme sen, mitä täällä Gazassa on vahingoitettu, Gazassa asuva lastenlääkäri Mohammad Abu Rayya kuvaili tuhoa BBC:lle.

Gazan kaupungissa nähtiin räjähdyksiä Israelin tekemien ilmaiskujen jälkeen.­

41 koulutuskeskusta, mukaan lukien kouluja ja kaksi päiväkotia, on vaurioitunut.

Lisäksi OCHA:n mukaan neljä terveysministeriön alla toimivaa sairaalaa, kaksi kansalaisjärjestöjen pyörittämää sairaalaa, kaksi klinikkaa, terveyskeskus ja palestiinalaisalueiden Punaisen Puolikuun tilat ovat kärsineet vahinkoja.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että riski koronaviruksen ja vesivälitteisten tautien leviämiselle oli suuri ja lisäksi Gazassa oli suuri pula lääkintätarvikkeista.

Sukulaiset surivat Israelin tekemässä ilmaiskussa kuollutta miestä.­

Gazaan apua toimittavan kansainvälisen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin mukaan ihmisten on vaikea saada käteistä tai tuloja hankkiakseen ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Moni on joutunut käyttämään säästönsä. Taistelujen takia avustusjärjestöt eivät ole pystyneet riittävällä tavalla toimittamaan ruokaa, vettä ja sanitaatiopalveluja, Oxfam sanoo.

– Gaza on myös covid-19-pandemian keskellä. Ihmiset tarvitsevat vettä ja lääkkeitä ja sairaaloita viruksen leviämisen estämiseksi ja viruksesta kärsivien toipumiseksi. Konfliktin lisääminen pandemian päälle tuntuu olevan resepti katastrofiin, Oxfamnin palestiinalaisalueiden ja Israelin maajohtaja Shane Stevenson sanoi.

Israel avasi YK:n vaatimusten jälkeen Gazaan johtavan raja-aseman hetkellisesti tiistaina. Israelin viranomaisten mukaan raja-asema jouduttiin sulkemaan, kun asemaa oli tulitettu kranaatinheittimellä.

Jo ennen Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin tuoreinta leimahdusta tilanne Gazassa oli vaikea. Esimerkiksi Maailmanpankin huhtikuussa julkaiseman raportin mukaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 43 prosenttia työvoimasta oli työttömänä. Lisäksi tuoreimpien, vuosilta 2016–2017 peräisin olevien lukujen mukaan noin puolet Gazan asukkaista eli köyhyysrajan alapuolella.