Israel avasi raja-aseman humanitaariselle avulle Gazassa – kranaattituli keskeytti

Yhdysvaltain presidentti Biden kertoi Israelin pääministeri Netanjahulle tukevansa tulitaukoa.

Israel ehti avata tiistaina hetkeksi Gazaan johtavan raja-aseman humanitaarisen avun kulkua varten, mutta sulki sen pian uudelleen kranaattitulen takia.

Israel avasi Kerem Shalomin raja-aseman päästääkseen kansainvälisten avustusjärjestöjen tarvikkeita Gazaan, mistä se sai kiitosta YK:lta. Raja-asema ei kuitenkaan ehtinyt olla auki kauaa. Israelin viranomaisten mukaan raja-asemaa oli tulitettu kranaatinheittimellä.

Israelin asevoimien mukaan israelilaissotilas haavoittui iskussa lievästi.

Gazassa on viikon ajan jatkuneiden Israelin ilmaiskujen myötä huutava pula monista perustarpeista. YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHAn mukaan kodeistaan paenneiden ihmisten määrä on kasvanut tuoreimpien sotatoimien seurauksena. Järjestön mukaan nyt yhteensä yli 42 000 ihmistä on etsinyt suojaa YK:n palestiinalaispakolaisista vastaavan UNRWA-järjestön ylläpitämästä 50 koulusta Gazassa.

Israelin ja palestiinalaisten välisissä sotatoimissa on kuollut yli 200 ihmistä, joista lähes kaikki ovat Gazan kaistan palestiinalaisia. Qatarilaismedia al-Jazeera kirjoittaa, että yli 200 palestiinalaista on kuollut yli viikon kestäneiden sotatoimien aikana.

Israelin puolella on kuollut 12 ihmistä. Uhriluku kasvoi tiistaina kahdella, kun Eshkolin alueella kaksi thaimaalaista työntekijää kuoli Gazasta ammuttuihin raketteihin.

Israel jatkoi ilmaiskuja Gazaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle tukevansa tulitaukoa, kerrottiin Valkoisesta talosta varhain tiistaina paikallista aikaa. Bidenin ei kuitenkaan kerrottu vaatineen tulitaukoa Israeliin ja palestiinalaisalueille.

Valkoisen talon lausunnossa kerrottiin, että Biden toisti ”tukevansa Israelin oikeutta puolustautua raketti-iskuilta”. Biden myös ”kannusti Israelia pyrkimään takaamaan suojaa syyttömille siviileille”.

Israelin ilmaiskut Gazaan jatkuivat yön aikana. Israelin asevoimat kertoi iskeneensä Gazaa hallinnoivan äärijärjestö Hamasin kohteisiin.

Israel on tehnyt jo viikon ajan ilmaiskuja Gazan kaistalle, ja muun muassa Hamas on ampunut raketteja Israeliin. Iskuillaan Israel on tuhonnut esimerkiksi useiden medioiden käyttämän tornitalon Gazassa. Sunnuntain iskuissa Israel vaurioitti Lääkärit ilman rajoja -järjestön klinikkaa.

Uutistoimisto AFP kertoo Qatarin Punaisen puolikuun tietoihin vedoten, että maanantaina iskut osuivat Gazan ainoaan koronaviruslaboratorioon. Times of Israel kirjoittaa, että laboratoriossa ei voida enää tehdä koronatestejä. Lehti raportoi, että kahden miljoonan asukkaan Gazassa on Maailmanterveysjärjestö WHO:n mukaan kirjattu yli 100 000 koronatartuntaa.

Israelin asevoimat sanoo kohdistaneensa iskuja muun muassa Hamasin tunneliverkostoon.

Palestiinalaisryhmät ovat yli viikon kestäneissä toimissa ampuneet uutistoimisto AFP:n mukaan yli 3 300 rakettia kohtia Israelia. Israelin asevoimien mukaan maan pohjoisnaapurista Libanonista ammuttiin maanantaina raketteja kohti Israelia.

”Nyt Bidenin pyrittävä lopettamaan miehitys”

Monet maailman johtajat ja osa Yhdysvaltain demokraattipuolueen jäsenistä ovat vaatineet tulitaukoa Israeliin ja palestiinalaisalueille.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen kongressiedustaja ja palestiinalaisten oikeuksia ajanut demokraatti Ilhan Omar ilmaisi Twitterissä Bidenin tuen tulitauolle olevan elintärkeä.

– Vihdoinkin!! Viivästyksemme tulitauon tukemisessa on jo johtanut lapsiin kohdistuvaan verilöylyyn ja elämien tuhoon, Ilhan tviittasi.

– Nyt Bidenin on pyrittävä lopettamaan miehitys.

Palestiinalaiset Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa ovat eläneet vuosikymmeniä Israelin miehityksen alaisena. Gazan saarto on jatkunut yli vuosikymmenen.

Miehitys ja saarto vaikuttavat palestiinalaisten jokapäiväiseen elämään. Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam kirjoitti muutama vuosi sitten, että esimerkiksi Gazassa miljoonalla palestiinalaisella ei ole riittävästi ruokaa perheilleen.

Maanantaina Yhdysvallat esti jo kolmatta kertaa viikon sisällä veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvostoa tekemästä yhteistä julkilausumaa, jossa olisi vaadittu loppua väkivallalle Israelissa ja palestiinalaisalueilla.