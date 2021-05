Pilvenpiirtäjän selittämätön tärinä sai aikaan pakokauhua Shenzhenissä Kiinassa

Lähes 300-metrinen tornitalo tyhjennettiin ihmisistä, ja tärinän syytä selvitetään.

Shenzhenin miljoonakaupungissa Etelä-Kiinassa syntyi tiistaina paniikkia, kun yksi kaupungin korkeimmista pilvenpiirtäjistä alkoi täristä ilman selvää syytä.

SEG Plaza -niminen yli 290-metrinen rakennus alkoi täristä yhden aikaan iltapäivällä paikallista aikaa, mikä sai ostoksilla olleet ihmiset pakenemaan pakokauhun vallassa ja jalankulkijat katselemaan rakennusta suu auki. Rakennuksessa olleet ihmiset evakuoitiin, ja paikallismedian mukaan pilvenpiirtäjä on suljettu.

Tornitalossa on muun muassa suuri elektroniikkatori ja toimistotiloja.

Viranomaisten mukaan Shenzhenissä ei ole havaittu maanjäristystä, ja tärinän syytä yritetään selvittää.

Tärisemään alkanut pilvenpiirtäjä on 300-metrinen.­

Kiinaan on rakennettu valtava määrä pilvenpiirtäjiä viime vuosikymmeninä maan talouden kasvaessa nopeasti. Shenzhen on pilvenpiirtäjien määrässä mitattuna yksi maailman johtavista kaupungeista, ja kaupungista löytyy maailman neljänneksi korkein rakennus, 599-metrinen Ping An Finance Centre. Hongkongin vieressä maan eteläosassa sijaitseva Shenzhen on Kiinan suurimpia talouskeskuksia, ja siellä pitävät päämajaansa muun muassa teknologiajätit Tencent ja Huawei.

Kiinan viranomaiset ovat pyrkineet hillitsemään pilvenpiirtäjäkisailua, ja viime vuonna astui valtakunnallisesti voimaan yli 500-metriset rakennukset kieltävä laki, joka oli jo voimassa joissakin kaupungeissa kuten Pekingissä. Länsimaita löysemmän rakennussääntelyn ja kiivaan rakennustahdin vuoksi Kiinassa romahtaa silloin tällöin taloja.