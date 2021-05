Taideteos on vain noin 50 neliösenttimetrin kokoinen, mikä tarkoittaa, että neliön muotoisen piirroksen yhden sivun mitta on vain noin seitsemän senttimetriä.

Maailmankuulun taiteilijan Leonardo da Vincin pienen pieni karhua esittävä luonnospiirros on myynnissä, kertoo CNN. Sen vasarahinnan arvioidaan nousevan heinäkuussa järjestettävässä huutokaupassa jopa yli 16 miljoonaan dollariin (yli 13 miljoonaan euroon).

Karhun pää niminen piirros on vain noin 50 neliösenttimetrin kokoinen, mikä tarkoittaa, että neliön muotoisen piirroksen yhden sivun mitta on vain noin seitsemän senttimetriä. Vertailumielessä kerrottakoon, että tavallisen postikortin mitat ovat 10,5 ja 14,8 senttimetriä, jolloin pinta-ala on noin kolme kertaa suurempi: 155,4 neliösenttimetriä.

CNN:n mukaan piirros on tehty punertavan beigelle paperille silverpoint- eli hopeaneulatekniikalla. Da Vincin kerrotaan oppineen tekniikan mestariltaan, taidemaalari-kuvanveistäjältä Andrea del Verrocchiolta. CNN:n mukaan se on yksi kahdeksasta da Vincin teoksesta, jotka ovat vielä yksityisomistuksessa.

Luonnos on vaihtanut omistajaa vuosien varrella useita kertoja. CNN:n mukaan se on myyty vuonna 1860 eteenpäin vaivaiseen 2,50 punnan hintaan. Nykyrahassa summa vastaisi noin 312:ta puntaa eli noin 350:tä euroa. Se on ollut näytillä muun muassa Lontoon kansallisgalleriassa ja Louvren taidemuseossa Arabiemiraattien Abu Dhabissa.

New Yorkin Christie’s-huutokaupan johtaja Ben Hall kuvailee luonnosta yhdeksi merkittävimmistä renessanssiajan taideteoksista, joka on edelleen yksityisomistuksessa. Hänen mukaansa se on ollut maailman merkittävimpiin kuuluvien taidekeräilijöiden omistuksessa.

Toistaiseksi kallein Leonardo da Vincin piirtämä luonnos Hevonen ja ratsastaja, jonka hinnaksi muodostui 8,1 miljoonaa puntaa (yli 9,2 miljoonaa euroa).

Mona Lisa- ja Viimeinen ehtoollinen -maalauksistaan parhaiten tunnettu da Vinci luonnosteli paperille myös uskonnollisia teemoja. Yksi sellainen, Pyhän Sebastianin marttyyri, huudettiin 16 miljoonalla dollarilla vuonna 2016, mutta huutokauppa keskeytyi, koska Ranskan hallitus julisti piirroksen kansallisaarteeksi.