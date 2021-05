Israelin ilmaisku tuhosi Lääkärit Ilman Rajoja -klinikan Gazassa – järjestön mukaan tilanne alueella kriittinen

Paikalla ollut Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työntekijä kuvasi todistaneensa kauhunhetkiä, kun valtavat räjähdykset ravistelivat naapurustoa.

Israelin sunnuntainen ilmaisku runteli Gazassa sijaitsevaa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön klinikkaa. Iskussa kuoli ainakin 42 ihmistä, mukaan lukien 10 lasta. Pommitusten seurauksena myös klinikan sterilointihuone ja odotustila tuhoutuivat.

Järjestön tiedotteen mukaan järjestön trauma- ja palovammapotilaita hoitavalla klinikalla kukaan ei haavoittunut. Lääkärit ilman rajoja on kansainvälinen humanitaarinen avustusjärjestö, joka hoitaa sotien, konfliktien, maanjäristysten ja muiden katastrofien uhreja.

Paikalla ollut työntekijä kuvasi todistaneensa kauhunhetkiä, kun valtavat räjähdykset ravistelivat naapurustoa. Naiset ja lapset juoksivat kaduille huutaen ja itkien.

– Tilanne on jo valmiiksi ollut kauhea. Siviiliuhrien määrä on noussut päivittäin. Mutta kun näin tuhon klinikan alueella, olin sanaton, sanoo Mohammed Abu Mughaiseeb, Lääkärit Ilman Rajoja -sairaanhoidon koordinaattori Gazassa.

Abu Mughaiseebin mukaan klinikalla hoidetaan vuosittain yli 1 000 lasta.

– Nyt klinikan yksi seinä puuttuu ja joka paikassa on pirstaleita. Klinikka on nyt suljettu: sen rakenteet ovat vaurioituneet, sinne vievä tie on tuhoutunut ja alueella on vaarallista liikkua, hän kertoo.

Järjestö vaatii tiedotteessaan, että Gazaan on päästettävä humanitaarista apua. Sen mukaan hengenvaarallisista vammoista kärsivien loukkaantuneiden pääsy sairaanhoitoon on äärimmäisen vaikeaa, koska Israelin ilmaiskut ovat vahingoittaneet monia sairaaloihin johtavia teitä.

Lisäksi monet terveydenhuollon työntekijät ovat huolissaan työmatkansa turvallisuudesta, ja jotkut lääketieteelliset tarvikkeet ovat vähissä. Klinikan lähellä tapahtuneissa ilmaiskuissa kuolleiden ihmisten joukossa oli järjestön mukaan kaksi lääkäriä.

– Todistamamme kammottavat hyökkäykset siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin ovat anteeksiantamattomia ja sietämättömiä, sanoo Ely Sok järjestön miehitettyjen palestiinalaisalueiden toimistolta.

Noin 200 ihmistä on kuollut Israelin Gazaan kohdistamissa ilmaiskuissa. Suurin osa kuolleista on siviilejä.­

Sokin mukaan tilanne alueella on kriittinen. Haavoittuneiden määrä kasvaa samalla, kun alueelle ei pääse lisää humanitaarisen avun henkilöstöä ja tarvikkeita.

– Paikalliset terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet, että niiden veripussit riittävät enää 24 tunniksi, mikä tarkoittaa, että ne eivät voi tehdä verensiirtoja, mikä on keskeinen toimenpide sotavammojen hoidossa, Sok sanoo.

Viikko sitten alkanut Israelin armeijan ja äärijärjestö Hamasin välinen sotatila on vaatinut sunnuntai-iltaan mennessä jo noin 200 kuolonuhria. Kuolleista 10 on israelilaisia ja loput palestiinalaisia. Suurin osa kuolonuhreista on siviilejä, ja heidän joukossaan on yli 50 lasta.

Israelin ja palestiinalaisten konfliktin viimeisin eskaloituminen sai alkunsa Itä-Jerusalemissa syttyneistä levottomuuksista. Hamasin aloitettua rakettien ampumisen rajan yli Israel käynnisti sitä vastaan laajimman ilmaiskukampanjan vuosiin.

Israelin armeijan laskujen mukaan Gazasta on ammuttu viikon kuluessa noin 3 100 rakettia Israelin puolelle. Suuren osan niistä on tuhonnut Israelin ohjuspuolustusjärjestelmä Iron Dome, mutta osa on löytänyt tiensä sen läpi siviilikohteisiin.