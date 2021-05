British Airwaysin henkilökunta alkoi karttaa Intiaan suuntaavia työvuoroja – ”Miehistö pelkää näillä lennoilla”

Britannian kansallisen lentoyhtiön johto vetoaa matkustamohenkilökuntaan kirjeellä, jotta se uskaltautuisi lennoille, joiden määränpää on vakavan koronakriisin keskellä painiva Intia.

Intian karun koronatilanteen myötä British Airwaysin matkustamohenkilökunta on alkanut jättäytyä pois maahan suuntautuvilta lennoilta. Asiasta sunnuntaina ensimmäisenä uutisoineen The Sunin mukaan lentoyhtiön johto on joutunut vetoamaan henkilökuntaan kirjeitse, jotta nämä saapuisivat työvuoroihinsa.

Ilmiöstä ovat uutisoineet myös muun muassa Independent, Daily Mail ja Mirror.

Britanniassa on herättänyt viime viikkoina koronaviruksen niin sanottu tuplamuunnos, joka löydettiin alun perin Intiasta. Hallitusta neuvovat asiantuntijat ovat BBC:n mukaan yhä vakuuttuneempia siitä, että variantti leviää muita viruskantoja nopeammin, ja nyt sen pelätään hankaloittavan koronarajoitusten suunniteltua purkamista.

Samaan aikaan hallitusta syytetään ”vastuuttomasta epäonnistumisesta”, kun on käynyt ilmi, että se salli Intian-lentojen jatkumisen vielä lähes kuukauden ajan sen jälkeen, kun tuplamuunnosta oli löytynyt ensimmäisen kerran Intiasta Britanniaan lentäneiltä.

Uusien koronavirustartuntojen perusteella Intian synkkä tilanne näyttäisi olevan hiljalleen helpottamassa. Edessä on kuitenkin vielä pitkä matka, sillä päivittäiset tartuntamäärät pyörivät edelleen 300 000:n tapauksen tuntumassa.

Koronaviruspandemian vuoksi toistaiseksi hyllytettyjä British Airwaysin matkustajakoneita oli pysäköity toukokuun 2020 alussa Lontoon Gatwickin lentokentälle.­

The Sunin mukaan British Airwaysin matkustamohenkilökuntaa on yritetty rohkaista lennoille muuttamalla aikatauluja niin, että yön yli kestävät pysähdykset Intiassa on jätetty pois.

– Jos et tunne oloasi mukavaksi näillä lennoilla työskennellessäsi, ole hyvä ja täytä lomake, niin sinut poistetaan niiltä, yhtiön johdon matkustamohenkilökunnalle osoittamassa kirjeessä sanotaan lehden mukaan.

Kirjeessä työntekijöille vakuutetaan myös, että hallituksen vaatimuksen mukaisesti kaikki Intiasta lentävät testataan koronan varalta ennen lentoa. Yhtiön mukaan asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus on aina etusijalla.

– Miehistö pelkää näillä lennoilla työskentelemistä, yksi työntekijöistä kertoi kuitenkin The Sunille nimettömänä.

Intian Länsi-Bengalin osavaltiossa alkanut kahden viikon koronasulku on hiljentänyt Kolkatan lentoaseman.­

British Airways on vähentänyt lentojaan Intiaan sen jälkeen, kun hallitus asetti maan niin sanotulle ”punaiselle listalle”. Kyseisen listan maista saapuvilla matkustajilla ei ole asiaa Britanniaan ilman Britannian tai Irlannin kansalaisuutta.

British Airways tekee Intiaan kuitenkin edelleen viikossa seitsemän lentoa, joiden kohteena ovat maan neljä suurinta kaupunkia eli Delhi, Mumbai, Bangalore ja Hyderabad.

Intian-lennot ovat herättäneet huolta myös Australiassa. Pääministeri Scott Morrisonin hallitus joutui aiemmin perumaan kiistellyn päätöksensä, jonka myötä jopa omien kansalaisten pääsy maahan estettäisiin, mikäli he lentäisivät Intiasta.

Lauantaina Delhistä Darwiniin matkasi Reutersin mukaan ensimmäinen Australian kansalaisten kotiutuslento. Sen 150:stä matkustajista puolet joutui kuitenkin jäämään lähtöpaikkaansa, sillä heidän koronanäytteensä osoittautuivat positiivisiksi.