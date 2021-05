Israel kertoo säästävänsä siviiliuhreja varoittamalla ilmaiskuista etukäteen, jotta evakuointiin jäisi aikaa. Palestiinalaisten mukaan suurin osa iskuista tehdään kuitenkin varoittamatta.

Väkivaltaisuudet Israelin ja Gazaa hallinnoivan palestiinalaisten Hamas-järjestön välillä eivät näytä laantumisen merkkejä jatkuttuaan jo viikon. Samaan aikaan kuin Hamas on jatkanut rakettien ampumista Israelia kohti, Israel on moukaroinut Gazan aluetta voimakkailla ilmaiskuilla, tuhoten muun muassa kokonaisia tornitaloja.

Viikon kuluessa maailmalle on levinnyt videoita, joilla Israelin turvallisuusviranomaisten nähdään soittavan palestiinalaisille varoituspuheluita ennen tornitalojen tuhoamista. Reutersin mukaan varoituspuheluiden soittamisesta on tullut yhä yleisempää Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa sitten sen edellisen laajemman eskaloitumisen vuonna 2014.

Israelin ilmaiskut värjäsivät Gaza Cityn taivaan oranssiksi varhain sunnuntaiaamuna.­

Käytännössä Israelin armeija soittaa rakennuksen omistajalle tai muulle vastaavalle taholle, käskee talossa olevat evakuoitavaksi, laukaisee pieniä ohjuksia viimeisenä varoituksena ja lopulta pommittaa talon maan tasalle isoilla ohjuksilla.

Viime viikon tiistaina varoituspuhelun sai Gazassa vielä tuolloin sijainneen 13-kerroksisen al-Sharouk Tower -tornitalon vartija Jamal Nasman. Reutersin mukaan sivullisen kadulla kuvaamalle videolle tallentunut puhelu havainnollistaa vuosikymmeniä toisiaan vastaan taistelleiden osapuolten sodankäynnin piirteitä.

Video on nähtävissä artikkelin yläosassa.

– Kuinka kauan aikaa haluatte? Kaksi vai kolme tuntia? Sanoitte, että kaksi tai kolme tuntia, eikä sen jälkeen kenenkään pitäisi olla siellä? Joten menen taloon ja sanon, ettei kenenkään pitäisi tulla? Nasmanin kuullaan sanovan puhelun toisessa päässä olevalle israelilaisviranomaiselle tyynen rauhallisesti tilanteeseen nähden.

– Ok, tajusin. Drone osuu siihen ensin kerran ja sitten kaksi kertaa lisää... Sitten iskette taloon... Kyllä, selvä, ei ongelmaa, pieni hetki... kaikki ovat lähteneet rakennuksesta, jopa kaikki ihmiset läheisistä taloista seisovat kadulla. Siellä ei ole ketään, hän jatkaa ihmisten kerääntyessä kuuntelemaan sivusta.

Al-Sharouk-tornitalo kuvattuna hetkeä ennen romahtamistaan viime viikon tiistaina.­

Israelin mukaan syynä tornitalon tuhoamiseen olivat talossa sijainneet Hamasin toimistot, jotka olivat sen mukaan kytköksissä tiedustelu- ja sotilasoperaatioihin. Puhelun jälkeen talo pommitettiin maan tasalle, ja muutaman tunnin kuluttua Israel vahvisti varoittaneensa siviilejä etukäteen.

– Hän soitti minulle. Luulin sen olevan joku tornitalosta. Sanoin: ”Minä kuuntelen, mitä haluat, generaattori toimii. Etkö ole tulossa alas?” Hän vastasi: ”Ei, pysy linjalla, haluamme iskeä torniin”. Sanoin: ”Kuinka voitte tehdä niin?” Se oli musertava tunne. Olen viettänyt tornissa 20 vuotta. Se on elämäni koti, Nasman kertoi Reutersille myöhemmin.

Israel syyttää Hamasia siviilialueiden käytöstä sen vastaisten sotilasoperaatioiden toteuttamisesta ja sanoo yrittävänsä kaikkensa, että siviiliuhreilta vältyttäisiin.

– Valitsemme riittävän tappavat taistelukärjet osuaksemme niihin, joihin täytyy osua sekä vähentääksemme muihin kohdistuvia vaikutuksia, kertoi Reutersille nimettömänä israelilaisviranomainen, jonka mukaan iskuja edeltää aina huolellinen tiedustelutyö.

Pelastustyöntekijöitä ja paikallisia al-Sharoukh-tornitalon raunoilla Israelin ilmaiskun jälkeen.­

Palestiinalaisten mukaan Israel iskee kuitenkin edelleen suurimpaan osaan kohteistaan ilman ennakkovaroitusta. Gazan asukkaiden mukaan Israelin toimet ovat umpimähkäisempiä kuin se antaa ymmärtää, ja niiden tarkoitus on rangaista koko yhteisöä.

Gazassa kuvattujen videoiden perusteella iskuja on tehty kokonaisten tornitalojen tuhoamisen lisäksi välillä myös yksittäisiin asuntoihin. Videoilla on nähty myös asuinkortteleiden sekä tavallisten kotien pommituksia, olivatpa ne sitten kohdistettuja tai iskujen ohessa syntyneitä siviilivahinkoja.

– Vaikka olettaisi Israelin hallituksen väitteiden mukaisesti, että 13-kerroksisessa asuintornissa Gazassa oli ”Hamasin poliittisen johdon käyttämä toimisto”, kuinka tasasuhteista on Israelin armeijalta iskeä tuhoten koko rakennuksen? kysyi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin johtaja Kenneth Roth Twitterissä al-Sharouk -tornitalon tuhoamisen jälkeen.

Lauantaina Israel tuhosi Gazassa myös 13-kerroksisen Jala Tower -tornitalon, jossa sijaitsivat muun muassa uutistoimisto AP:n sekä uutiskanava Al-Jazeeran tilat. Rakennuksessa kerrottiin olleen myös 60 asuinhuoneistoa.

Iskun jälkeen sosiaalisessa mediassa levisi video, jolla tornitalon omistajan Jawad Mehdin kuullaan puhuvan puhelimessa Israelin sotilasviranomaisen kanssa. Puhelussa Mehdi yrittää pyytää talolle kymmenen minuutin lisäaikaa, jotta toimittajat voisivat hakea työvälineensä sen sisältä ennen iskua.

Jala Tower -talon juurella leimahti hetkeä ennen kuin se sortui murskaksi maan tasalle lauantaina Gazassa.­

Jala Towerissa olivat muun muassa yhdysvaltalaisen uutistoimiston AP:n sekä qatarilaisen tv-kanavan Al-Jazeeran tilat.­

– Kyse on vain neljästä ihmisestä, ja heillä on yllään lehdistöliivit. He eivät ole hakemassa aseita, vaan kameroitaan ja muita työvälineitään. Nämä kaverit olivat tekemässä suoraa lähetystä ja he työskentelivät sairaalassa koko päivän, koska pommitus tappoi ne 10 ihmistä aamulla, Mehdin kuullaan sanovan.

– Ei ole kymmentä minuuttia, kukaan ei saa mennä rakennukseen. Olemme antaneet teille jo tunnin evakuoimiseen, israelilaisviranomainen vastaa.

Video on nähtävissä alla Middle East Eye -lehden Facebook-julkaisuna.

Mehdin anelu ei tuota tulosta. Puhelun lopuksi viranomainen varmistaa vielä häneltä, ettei talossa ole ketään sisällä.

Muutaman minuutin päästä taloon isketään useilla ohjuksilla, ja se sortuu.

Israelin ja palestiinalaisten konfliktin viimeisin eskaloituminen sai alkunsa Itä-Jerusalemissa syttyneistä levottomuuksista. Hamasin aloitettua rakettien ampumisen rajan yli Israel käynnisti sitä vastaan laajimman ilmaiskukampanjan vuosiin.

Israelin ilmaiskut olivat vieneet AFP:n mukaan maanantaihin mennessä kaikkiaan 197:n palestiinalaisen hengen Gazassa. Heistä ainakin 58 oli lapsia. Iskut ovat johtaneet myös noin 1 200:n ihmisen loukkaantumiseen.

Israelin ohjuspuolustusjärjestelmä torjui Hamasin raketteja sunnuntaina.­

Israelin armeijan laskujen mukaan Gazasta on ammuttu viikon kuluessa noin 3 100 rakettia Israelin puolelle. Suuren osan niistä on tuhonnut Israelin ohjuspuolustusjärjestelmä Iron Dome, mutta osa on löytänyt tiensä sen läpi siviilikohteisiin.

Israelin mukaan Hamasin raketit ovat viikon kuluessa surmanneet 10 ihmistä, joista yksi oli lapsi. 294:n kerrotaan loukkaantuneen.