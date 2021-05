Bill Gatesin kerrotaan lähestyneen työntekijöitään useasti vuosien varrella.

Bill ja Melinda Gatesin avioerosta ja parisuhteesta on tihkunut lisää tietoa julkisuuteen.

Muun muassa Wall Street Journal (WSJ) ja New York Times (NYT) kertovat, että Bill Gates olisi lähennellyt Microsoftin ja Gatesien hyväntekeväisyysjärjestön työntekijöitä useita kertoja vuosien varrella. Gatesit ehtivät olla naimisissa 27 vuotta.

Vuonna 2019 ulkopuolinen asianajotoimisto aloitti ohjelmistoyritys Microsoftissa tutkimukset, kun yhtiössä työskennellyt nainen kertoi olleensa romanttisessa suhteessa Microsoftin perustajan Bill Gatesin kanssa. Lähettämässään kirjeessä hän väitti, että seksisuhde Bill Gatesin kanssa olisi jatkunut vuosia, WSJ kertoo.

Asianajotoimiston tekemän tutkimuksen myötä osa Microsoftin hallituksen jäsenistä tuli siihen lopputulokseen, ettei Gates enää sopinut johtajaksi perustamaansa yritykseen.

Maaliskuussa 2020 Gates erosi yhtiön hallituksesta ja kertoi keskittyvänsä jatkossa hyväntekeväisyyteen. Gates sanoi tuolloin jättävänsä tehtävänsä myös holdingyhtiö Berkshire Hathawayn hallituksessa. Hän erosi tehtävistään ennen kuin tutkinta oli saatu päätökseen.

Gatesin tiedottajan mukaan ero hallituksista ei kuitenkaan liittynyt mitenkään tutkintaan. Tiedottaja kertoi WSJ:lle, että suhde Microsoftin työntekijän kanssa oli tapahtunut vuonna 2000 ja että se oli päättynyt sovussa.

– Itse asiassa Gates oli ilmaissut kiinnostuksensa käyttää enemmän aikaansa hyväntekeväisyyteen jo vuosia aikaisemmin, hän sanoi.

NYT:n tietojen mukaan tämä ei kuitenkaan ollut ainoa kerta, kun Gates oli käyttäytynyt työntekijöitään kohtaan sopimattomasti. NYT kertoo, että esimerkiksi vuonna 2006 Gates pyysi Microsoftin naispuolista työntekijää sähköpostitse kanssaan illalliselle. Bill ja Melinda Gates olivat menneet naimisiin vuonna 1994.

– Jos tämä tekee olosi epämukavaksi, teeskentele, ettei tätä koskaan tapahtunut, Gates oli NYT:n tietojen mukaan kirjoittanut sähköpostissaan.

Nainen ei ollut lähtenyt illallistamaan Gatesin kanssa vaan päättänyt teeskennellä, ettei ollut saanut koko sähköpostia.

Vuosi tai kaksi myöhemmin Gates oli ollut työmatkalla Gates Foundation -hyväntekeväisyysjärjestössä työskentelevän naisen kanssa ja pyytänyt myös tätä ulos.

– Haluan nähdä sinut. Lähdetkö illalliselle kanssani? Gates oli naisen mukaan kysynyt cocktail-juhlissa.

Anonyymina pysyttelevä nainen kertoo NYT:lle tunteneensa olonsa epämukavaksi ja tyytyneensä vain nauramaan vastaukseksi.

Bill ja Melinda Gates kuvattuina vuonna 2001.­

NYT:lle puhuneet kuusi Microsoftin entistä ja nykyistä työntekijää kertovat, että edellä kuvattujen kaltaiset tapahtumat tekivät työympäristöstä ajoittain epämiellyttävän. Gates tunnettiin kömpelöistä lähestymisyrityksistä sekä toimistossa että sen ulkopuolella, ja hänen käyttäytymisensä oli herättänyt työntekijöiden keskuudessa laajaa ihmetystä.

Jotkut työntekijät kertoivat, että vaikka he eivät pitäneetkään Gatesin käytöksestä, he eivät luonnehtisi sitä ahdisteluksi. Heidän mukaansa Gates ei painostanut naisia mihinkään uralla etenemiseen vedoten ja antoi muutoinkin naisille tilaa kieltäytyä ehdotuksistaan. Silti Billin käytös on ristiriidassa naisten ja tyttöjen asiaa voimakkaasti ajavan Melindan arvojen kanssa.

Vaikka Gatesien avioero tulikin monille yllätyksenä toukokuussa 2021, WSJ:n mukaan Melinda tapasi asianajajiaan ja alkoi järjestellä eroa jo lokakuussa 2019. Melinda alkoi valmistella avioeroa pian sen jälkeen, kun Billin ja itsemurhan tehneen Jeffrey Epsteinin yhteydet tulivat julkisuuteen syksyllä 2019. Melindan kerrotaan paheksuneen sitä, että hänen puolisonsa teki yhteistyötä ihmiskaupasta syytetyn Epsteinin kanssa.

Microsoft-miljardööristä kaksi kirjaa kirjoittanut James Wallace on jo aiemmin kertonut, että vuosien varrella Gatesien suhde on ollut vähällä kariutua Billin holtittoman käytöksen takia.

Wallacen mukaan Bill Gates oli naistenmies, joka ravasi sinkkuvuosinaan strippiklubeilla ja palkkasi tanssijoita esiintymään kotiinsa. Juhlien päätteeksi ohjelmistoguru pulikoi naisten kanssa alasti uima-altaassa.

– Hän ei ollut silloin mikään kuoropoika tai pieni tietokonenörtti, Wallace on kertonut Daily Mailille.

Railakas juhliminen ja naisten kanssa flirttailu jatkuivat Wallacen mukaan myös sen jälkeen, kun Bill tapasi Melindan.

– Yhdessä vaiheessa he erosivat lähes vuodeksi, koska Gates kieltäytyi sitoutumasta millään lailla. Kun he palasivat taas yhteen vuonna 1992, heidän suhteensa kasvoi tiiviimmäksi ja vahvemmaksi, Wallace kertoi Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace -kirjassaan.

Myös ex-tyttöystävä Ann Winbladin ja Bill Gatesin lämmin suhde on herättänyt kysymyksiä. Entinen pari nimittäin lomaili joka vuosi yhdessä.

– Gates viettää joka kevät pitkän viikonlopun Winbladin kanssa tämän rantamökissä North Carolinassa Outer Banksin alueella, kuten he ovat tehneet jo vuosikymmenen ajan. Siellä he ajelevat dyyneillä rantakirpuilla, riippuliitävät ja kävelevät rannalla, elämäkertakirjailija Walter Isaacson paljasti vuonna 1997.

Time-lehden mukaan lomamatkoilla oli kuitenkin Melindan siunaus.