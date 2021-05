YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui sunnuntai-iltana puimaan kiristynyttä tilannetta.

Levottomuudet Israelin Länsirannalla Gazassa kiihtyivät viikonlopun aikana. Viikko sitten alkanut Israelin armeijan ja äärijärjestö Hamasin välinen sotatila on vaatinut sunnuntai-iltaan mennessä jo lähes 200 kuolonuhria. Loukkaantuneita on lähes 2 000.

Kuolleista 10 on israelilaisia ja loput palestiinalaisia. Suurin osa kuolonuhreista on siviilejä, ja heidän joukossaan on yli 50 lasta. Sunnuntai oli viikon verisin päivä, kun Israelin pommi-iskut vaativat palestiinalais­viranomaisten mukaan yli 40 palestiinalaisen hengen.

Uhreja saattaa olla lisää, sillä Israel teki jälleen maanantain vastaisena yönä laajoja ilmaiskuja palestiinalaisten asuttamalle Gazan kaistalle. Arviot iskujen määrästä vaihtelevat eri lähteissä kymmenistä yli sataan. Paikan päällä olevien toimittajien mukaan iskuja tehtiin yli 50, palestiinalaislähteiden mukaan yli 100.

Eri mediat kertovat, että iskut olivat rajumpia, laajemmalla alueella ja kestivät pidempään kuin tappavat iskut sunnuntaina.

Israelin armeija ryhtyi moukaroimaan Gazan kaistaletta viime maanantaina sen jälkeen, kun Gazasta oli ammuttu raketteja Israeliin. Israelin armeijan mukaan Gazasta on ammuttu Israeliin maanantaista lähtien yli 3 000 rakettia. Määrä on suurempi kuin yhdessäkään aiemmassa alueella tällä vuosikymmenellä syttyneessä konfliktissa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut sekä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun että palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin kanssa.

Keskustelu Abbasin kanssa oli Bidenin ensimmäinen sen jälkeen kun hän astui virkaansa. Abbasin edustaja Nabil Abu Rudeina ei yksilöinyt keskustelun yksityiskohtia tarkemmin, vaan kertoi uutistoimisto AFP:lle ainoastaan, että keskustelu oli tärkeä.

Netanjahun kanssa Biden keskusteli muun muassa Israelin iskusta median käytössä olleeseen tornitaloon Gazassa.

– Netanjahu korosti, että Israel tekee kaikkensa, jotta sivullisia ei vahingoitettaisi. Tästä on todisteena sekin, että talot, joissa on terroristien oleskelupaikkoja, tyhjennetään sivullisista ennen kuin niihin isketään, sanottiin pääministerin kanslian tiedotteessa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sunnuntaina, että Israel jatkaa iskuja ”niin kauan kuin on tarpeen”.­

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ilmaissut huolensa siviiliuhrien kasvavasta määrästä ja vaatinut molempia osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet välittömästi. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui sunnuntai-iltana puimaan kiristynyttä tilannetta. Alun perin kokousta kaavailtiin jo perjantaiksi, mutta Yhdysvallat torppasi aikeen.

EU:n ulkoministerien on tarkoitus keskustella tiistaina videoyhteyden välityksellä tilanteen kiristymisestä ja siitä, miten EU parhaiten pystyisi myötävaikuttamaan meneillään olevien väkivaltaisuuksien lopettamiseksi.

Sunnuntaina Israelin armeija tiedotti iskeneensä Gazassa Hamasin poliittisen siiven johtajan Yahya Sinwarin asuinpaikkaan. Armeija sanoo paikan olleen myös Hamasin sotilaskäytössä. Israelilaisen Haaretz-lehden mukaan Sinwar ei ollut iskun aikaan kotona.

Useita ihmisiä haavoittui, kun auto ajoi väkijoukkoon Sheikh Jarrahin kaupunginosassa Itä-Jerusalemissa sunnuntaina. Haavoittuneiden joukossa on neljä poliisia. Poliisin mukaan autolla ihmisten päälle ajanutta ammuttiin. Poliisin edustaja ei tarkentanut, kuoliko hyökkääjä ampumisessa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut sekä Israelin että Palestiinan johtajien kanssa.­

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan maa jatkaa iskuja Gazan kaistaleella "niin pitkään kuin on tarpeen". Televisioidussa puheessa Netanjahu vakuutteli Israelin tekevän kaikkensa välttääkseen siviiliuhreja. Hänen mukaansa syypää yhteenottoihin löytyy vastapuolelta, sillä hänen mukaansa Israelia vastaan hyökätään.

Lauantain vastaisena yönä Israel toteutti pommi-iskun gazalaiselle pakolaisleirille, jonka seurauksena kolmikerroksinen asuinkerrostalo tuhoutui. Lehtitietojen mukaan iskussa kuoli yli 10 ihmistä, joista kahdeksan oli lapsia. Rakennuksen raunioista löytyi ainoana eloonjääneenä viiden kuukauden ikäinen vauva.

Lauantaina Israel pommitti maan tasalle myös Gazan alueella sijaitsevan 13-kerroksisen talon, Jala Towerin, jossa oli ainakin televisiokanava al-Jazeeran ja uutistoimisto AP:n toimitiloja sekä muita toimistoja ja asuinhuoneistoja. Israelin mukaan taloa käyttivät myös äärijärjestö Hamasin tiedusteluelimet.

Muun muassa kansainvälisten medioiden käytössä ollut kerrostalo tuhoutui Israelin pommi-iskussa Gazassa. Iskusta varoitettiin etukäteen, ja rakennus ehdittiin evakuoida.­

Rakennus ehdittiin evakuoida ennen iskua. Israelin armeijan tiedottaja kertoi vähän iskun jälkeen uutistoimisto Reutersille, että armeija varoitti rakennuksen sisällä olevia henkilöitä etukäteen ja antoi heille ”runsaasti aikaa evakuointia varten”.

Jala Towerin omistaja Jawad Mehdi kertoi uutistoimisto AFP:lle, että Israelin tiedusteluviranomaiset varoittivat häntä iskusta noin tuntia ennen. Mehdi kertoo anoneensa lisäaikaa evakuointia varten tuloksetta.

Uutistoimisto AP:n toimitusjohtaja Gary Pruitt sanoi olevansa järkyttynyt talon tuhoamisesta.

– Hädin tuskin selvisimme ilman uhreja. Tämän päivän tapahtumien myötä maailma tulee tietämään vähemmän siitä, mitä Gazassa tapahtuu, Pruitt sanoi lausunnossaan.

– Selvästikään tarkoituksena ei ole enää vain kylvää tuhoa ja kuolemaa, vaan myös hiljentää ne, jotka siitä raportoivat, Al Jazeeran Israelin toimituksen päällikkö Walid al-Omari puolestaan sanoo AFP:lle.