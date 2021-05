Malediivit laittoi rajat kiinni – syynä koronaa pakenevat rikkaat intialaiset

Menolipusta Malediiveille on saattanut joutua pulittamaan jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Saarivaltio Malediivit asetti tiukkoja matkustusrajoituksia Etelä-Aasian maista saapuville turisteille, uutisoi CNN. Syynä ovat rikkaat intialaiset, jotka ovat joukolla paenneet kotimaansa käsiin räjähtänyttä koronatilannetta paratiisisaarille.

Torstaina voimaan astunut matkustuskielto koskee intialaisia, nepalilaisia, bhutanilaisia, afganistanilaisia, bangladeshilaisia, pakistanilaisia ja srilankalaisia sekä kaikkia, jotka ovat kulkeneet edellä mainittujen valtioiden kautta edellisten 14 päivän aikana. Kielto on voimassa toistaiseksi, eikä koske Malediiveilla jo oleskelevia henkilöitä.

Malediivien koronatilanne on heikentynyt kuluneen kuukauden aikana merkittävästi, ja matkustuskiellolla pyritään hillitsemään epidemian leviämistä. Kun huhtikuun puolessa välissä tartuntoja todettiin maassa vain noin 100 päivässä, oli luku viime keskiviikkona 1 572. Kyseessä on Malediivien pandemia-ajan päiväkohtainen ennätys.

Intian tartuntamäärät lähtivät maaliskuussa jyrkkään nousuun, jolloin muun muassa lukuisten Bollywood-tähtien kerrottiin paenneen pandemiaa Malediiveille. Alkuvuoden aikana intialaisista on tullut Malediiveille merkittävin turismin lähde. Tammi-maaliskuun aikana lähes 70 000 intialaista matkusti saarivaltioon, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin koko vuonna 2020 yhteensä.

Huhtikuussa lentolippujen hinnat moninkertaistuivat, koska yhä useammat valtiot asettivat intialaisille matkustusrajoituksia. Joidenkin kerrotaan maksaneen jopa yli 65 000 Yhdysvaltain dollaria (yli 53 500 euroa) menolipusta Malediiveille.

Malediivien talous on vahvasti riippuvainen turismista, ja se olikin ensimmäisenä maailmassa toivottamassa turistit tervetulleiksi heinäkuussa 2020. Ennen pandemiaa vuonna 2019 Malediiveilla vieraili 1,7 miljoonaa turistia. Viime vuonna määrä romahti noin 500 000:een.

Huhtikuussa maan viranomaiset ilmoittivat suunnitelmasta, jonka mukaan turisteille tarjottaisiin maahantulon yhteydessä koronarokotus, kunhan kaikki paikalliset asukkaat ovat saaneet rokotteen. Tällä hetkellä Malediivien noin 550 000 asukkaasta 25 prosenttia on täysin rokotettuja.

Valtio on kiristänyt rajoitustoimia asteittain. Aiemmin toukokuussa Malediivit ilmoitti vaativansa maahantulijoilta negatiivista koronatestiä, joka on lähtöhetkellä korkeintaan neljä vuorokautta vanha. Lisäksi eteläaasialaisilla turisteilla on ollut lupa vierailla ainoastaan asutuilla saarilla.

Malediivit on noin 800 kilometriä pitkä saaristo Intian eteläkärjen lounaispuolella. Malediiveihin kuuluu kaikkiaan 1 190 saarta ja atollia, joista 200 on asuttua ja lisäksi 80 saarella on matkailijoiden majoituspalveluita.