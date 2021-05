Ruotsi on nyt Euroopan pahin korona­pesäke – virologilta varsin erikoinen selitys: ”Ruotsi on kauimpana pohjoisessa”

Virologi Niklas Arnbergin mukaan Suomi ja Norja ovat pärjänneet Ruotsia ”vähän paremmin” taistelussa koronavirusta vastaan. Tosiasiassa Ruotsin luvut ovat jopa 10 kertaa korkeammat.

Ruotsi on tällä hetkellä Euroopan pahin koronapesäke. Johns Hopkinsin yliopiston tietokannan mukaan Ruotsissa on kuluneen viikon aikana todettu 415 tartuntaa miljoonaa ihmistä kohden. Seuraavana listalla Euroopan maista ovat Liettua (410) ja Alankomaat (337).

Virologian professori Niklas Arnberg Uumajan yliopistosta antaa Aftonbladetille varsin erikoisen selityksen siihen, mistä Ruotsin surkea tautitilanne johtuu. Hänen mielestään ei ole yllättävää, että juuri Ruotsi on Euroopan pahin koronapesäke.

– Ruotsi on kauimpana pohjoisessa, ja täällä on kylmempää kuin muualla Euroopassa, Arnberg sanoo.

Arnbergin mukaan saman ilmaston jakavat naapurimaat Suomi ja Norja ovat pärjänneet ”vähän paremmin” taistelussa koronavirusta vastaan. Vastaava ilmaantuvuusluku on kuitenkin Suomessa yli kymmenen kertaa matalampi (34) ja Norjassa yli viisi kertaa matalampi (77).

– Tämän tyyppinen virus leviää tehokkaammin paikoissa, joissa lämpötila on alhainen ja suhteellinen ilmankosteus sisätiloissa matala, Arnberg sanoo.

Tällä hetkellä maailman pahin koronatilanne väkilukuun suhteutettuna on saarivaltio Seychelleillä, joka sijaitsee Intian valtamerellä Madagaskarin pohjoispuolella, noin 1 600 kilometriä Afrikan mantereesta itään. Siellä vastaava ilmaantuvuusluku on 4 084 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Seychellien väkiluku on noin 97 500.

Arnberg kertoo Aftonbladetille uskovansa, että Ruotsin tilanne helpottaa huomattavasti lähitulevaisuudessa, kun ilmat lämpenevät ja rokotuskattavuus kasvaa.

Aftonbladetin mukaan ruotsalaisista 39 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 12 prosenttia toisen annoksen. Arnbergin arvion mukaan laumasuojan saavuttamiseen vaaditaan 60–70 prosentin rokotekattavuus, jonka jälkeen tartuntojen määrä kääntyy lopulliseen laskuun.

Absoluuttisesti mitattuna Ruotsissa on koko pandemian ajalta Euroopan kahdeksanneksi eniten koronavirustartuntoja. Worldometerin tilaston mukaan tartunnan saaneita reilun 10 miljoonan asukkaan maassa on yhteensä 1 037 126 ja koronavirukseen kuolleita 14 275.

Suomessa tartuntojen yhteismäärä on 90 105 ja kuolleiden määrä 931.