Kirurgiasta koronaosastoa pyörittämään siirtynyt lääkäri sanoo, että ihmiset olivat jo ehtineet ajatella koronan olleen selätetty.

Intiassa vain harva, jos kukaan, osasi odottaa, että koronavirusepidemia yltyisi niin katastrofaaliseksi, että vuorokaudessa todettaisiin satoja tuhansia uusia virustartuntoja. Intialainen lääkäri ja apulaisprofessori Shamikh Raza kertoo ihmisten eläneen aivan kuin koronavirus olisi kokonaan selätetty.

– Ihmiset olivat rentoutuneet ja nauttivat elämästään. Sitten korona tuli takaisin. Se oli kuin kaksipäinen miekka, Raza sanoo STT:lle.

– Korona palasi uusien siipien kanssa: on enemmän tartuntoja, ja se leviää nopeammin. Ja virusmuunnoksesta oli vähän tietoa.

Intialaislääkärin mukaan koronaviruksessa vaikeinta on sen aiheuttaman taudin ennalta arvaamattomuus. B.1.617-virusmuunnos havaittiin alkujaan lokakuussa Intiassa.

Razan tiimin vastuulla on muun muassa arvioida, milloin potilaalle on annettava lisähappea ja kuinka paljon, milloin sairastunut pitäisi siirtää hengityskoneeseen.

– Vaikeinta työssäni on ymmärtää taudin kaavaa ja pelastaa ihmisiä. Joskus tuntuu pahalta, kun nuori potilas kuolee.

Raza kertoo, että nuori, perusterve potilas saattaa hakeutua hoitoon, kun happisaturaatio eli veren happipitoisuus on vielä suhteellisen hyvä. Muutamassa päivässä nuortenkin tila voi odottamattomasti muuttua erittäin vakavaksi.

Lääkäristä on erityisen ongelmallista, että ihmiset hoitavat mahdollisia koronatartuntojaan kodeissaan silloin, kun heidän pitäisi jo olla sairaalahoidossa.

– He tulevat paikalle myöhäisissä vaiheissa. Jos potilas tulee tarpeeksi ajoissa paikalle, hänellä on parempi mahdollisuus säilyä hengissä.

Lääkäri Shamik Razaa turhauttaa kaikkein eniten se, että kaikki eivät vieläkään usko koronaviruksen vakavuuteen.­

Raza on ammatiltaan ortopedinen kirurgi, mutta pandemian aikana hän on johtanut yhtä Jabalpurissa Madhya Pradeshin osa­valtiossa sijaitsevan valtiollisen sairaalan korona­osastoista. Myös lääke­tieteellisenä korkea­kouluna toimivassa Netaji Subhash Chandra Bosen sairaalassa on Razan mukaan tuhat paikkaa covid-19-tautia sairastaville. Teho­hoito­paikkoja on noin 150.

Razan vastuulla on 150 korona­paikkaa. Lisäksi Razalla on oma klinikka, jonne on tehty osasto korona­potilaille. Klinikalle sairaita mahtuu muutamia kymmeniä.

Huhtikuussa yltyneen toisen aallon aikana Raza on tehnyt töitä puolesta päivästä aamuyöhön. Samalla hän paastosi, sillä eri puolilla maailmaa vietettiin huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella muslimien pyhintä kuukautta ramadania. Tuolloin monet muslimit eivät syö eivätkä juo auringonnousun ja auringonlaskun välillä.

Viime viikkoina noin 1,4 miljardin asukkaan Intiassa on todettu satojatuhansia koronatartuntoja päivittäin. Raza sanoo, että toista aaltoa ei voi edes verrata ensimmäiseen. Tartuntamäärät eivät olleet samaa luokkaa, ja pahin vaihe kesti kuukauden pari. Nyt uusi, paljon voimakkaampi aalto on kestänyt jo noin puolitoista kuukautta, eikä sille vielä näy loppua.

Yhteensä koronatartuntoja on maassa tilastoitu yli 23 miljoonaa. Asiantuntijoiden mukaan todellinen koronatartuntojen määrä on Intiassa huomattavasti suurempi. Kirjattujen tartuntojen määrässä Intiaa edellä on vain Yhdysvallat.

Potilasta kuljetettiin lääkärintarkastukseen Kolkatassa lauantaina.­

Intian koronahelvetin symboliksi ovat nousseet väliaikaiset ulkokrematoriot, joita on pystytetty koronan uhreja varten.­

Useissa tiedotusvälineissä ympäri maailmaa on uutisoitu sairaalapaikkojen puutteesta ympäri Intiaa. Kuvissa on näkynyt, kuinka ihmisiä on jouduttu hoitamaan ulkona ja kuinka osa on jäänyt ilman hoitoa. Raza sanoo, että se on monien metropolikaupunkien kuten Delhin ja Mumbain todellisuutta.

Intialaisittain pienemmillä paikkakunnilla kuten päälle miljoonan asukkaan Jabalpurissa sairaalapaikkoja on väkilukuun suhteutettuna enemmän. Kymmenienmiljoonien asukkaiden Madhya Pradeshin osavaltiossa tartuntoja oli alkuviikosta todettu yli 700 000. Se on enemmän kuin Helsingissä on asukkaita.

Intian katastrofaalisen koronatilanteen takana sanotaan olevan muun muassa maassa pidetyt uskonnolliset ja pääministeri Narenda Modin puolueen poliittiset joukkotapahtumat.

Razan mielestä ihmisten ei tulisi osallistua minkäänlaisiin joukkotapahtumiin eikä niitä tulisi mahdollistaa. Hän näkee viruksen leviämisen syiksi myös tiedonpuutteen ja resurssien vähäisyyden.

Maan hallinto toimittaa lentokoneilla eri puolille maata lääkinnällisiä tarvikkeita. Razasta hallinto tekee tilanteeseen nähden parhaansa. Ihmiset ovat myös hamstranneet lääkkeitä ja erilaisia lääkinnällisiä tarvikkeita.

– Ehkä osa haluaa tienata rahaa ja ehkä osa pelkää, että tarvikkeet loppuvat. Hamstraamiseen pitäisi puuttua.

Vielä toukokuun puolivälissä Intiassa ei ollut toisen korona-aallon takia julistettu valtion tasolta koronasulkua. Eri osavaltiot ovat määränneet omia sulkujaan, rajoituksiaan ja ulkonaliikkumiskieltojaan. Raza sanoo sulkujen auttaneen ainakin hetkellisesti, mutta paikoin tartunnat myös lisääntyivät hetkellisistä suluista huolimatta.

Monet asiantuntijat ovat vaatineet maanlaajuista koronasulkua. Muun muassa yhdysvaltalainen tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci arvioi kuun alussa, että Intian olisi syytä turvautua usean viikon liikkumisrajoituksiin. Aiempi, epidemian alkupuolen koko maan laajuinen koronasulku iski merkittävästi maan talouteen.

Työntekijä täytti lisähappipulloja koronapotilaita varten huhtikuussa Jabalpurin kaupungissa.­

Erityisen turhauttavaa Razasta on, että moni ei usko koronaviruksen ja -pandemian olevan todellisia.

– Tästä olen vihainen. Työssämme näemme potilaita, jotka kuolevat.

Raza sanoo, että vaikka perusterve ihminen sairastuisi ja oireet eivät olisi vakavia, tämä voi tartuttaa riskiryhmiin kuuluvia. Hänestä ihmisten tulisi ajatella, että toimillaan ja välinpitämättömyydellään saattaa tappaa toisen ihmisen

– Ihmisten tulisi olla koko ajan tietoisia tästä, Raza sanoo.

Hän listaa, että ihmisten tulisi pysyä turvassa, kuunnella viranomaisten ohjeita, käyttää maskeja ja pitää turvavälejä.

Toukokuun puolivälin tienoilla Intiassa oli todettu yli 250 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kirjattujen kuolemantapausten määrän uskotaan kuitenkin olevan rajusti alakanttiin. Tämä johtuu muun muassa rajallisesta testaamisesta sekä siitä, että moni viruksen takia kuoleva ei koskaan päädy terveydenhoidon ja virallisten tilastojen piiriin.