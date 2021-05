Al-Jazeera: Ihmisoikeusjärjestön mukaan Israelin poliisi on auttanut siirtokuntalaisia palestiinalaisiin kohdistuneissa hyökkäyksissä

Ihmisoikeusjärjestön mukaan siirtokuntalaiset organisoivat hyökkäyksiä etukäteen sosiaalisen median kautta.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Israelin Haifassa toimivan Adalah-ihmisoikeusjärjestön apulaispääjohtaja on kritisoinut sitä, miten arabi- ja juutalaisväestön välisiä väkivaltaisuuksia Israelissa kuvataan joissakin medioissa yhteisön sisäiseksi väkivallaksi.

Sawsan Zaher kertoi al-Jazeeralle, että väkivaltaisuuksia on sävyttänyt palestiinalaisiin kohdistuva rakenteellinen rasismi Israelissa. Hänen mukaansa Israelin poliisi on jopa auttanut siirtokuntalaisia, kun he ovat hyökänneet palestiinalaisia vastaan.

Hänen mukaansa siirtokuntalaiset organisoivat hyökkäyksiä etukäteen sosiaalisen median kautta ja sopivat muun muassa, mitä he laittavat päälleen ja millaisia aseita tuovat mukanaan.