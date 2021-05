Israel pommitti pakolaisleiriä – ainakin 10 kuoli, suurin osa lapsia

Lehtitietojen mukaan kuolleet kuuluivat samaan perheeseen. Ainoa eloonjäänyt perheenjäsen oli 5 kuukauden ikäinen vauva.

Israel jatkoi palestiinalaisten asuttaman Gazan kaistaleen pommittamista lauantain vastaisena yönä. Isku kohdistui pakolaisleiriin, jossa palestiinalaislähteiden mukaan kuoli ainakin 10 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pommituksessa kuolleet ovat samaa perhettä. Heistä kahdeksan on lapsia ja kaksi naisia. He kuolivat kolmikerroksien rakennuksen romahdettua pommituksessa.

BBC:n mukaan ainoa eloonjäänyt perheenjäsen on viiden kuukauden ikäinen vauva, joka löytyi raunioihin hautautuneena kuolleen äitinsä viereltä.

Israelin armeijan mukaan he iskivät yön aikana useisiin kohteisiin Gazassa, kun palestiinalaiset puolestaan ampuivat Israeliin yli 200 rakettia, joista Israelin armeijan mukaan osa jäi lyhyiksi ja osui maahan Gazan alueella.

Iskusta täpärästi selvinnyt Akram Farouq, 36, kertoo Reutersille paenneensa perheensä kanssa kotoaan, kun heidän naapurinsa oli saanut puhelinsoiton, jossa kerrottiin heidän talonsa olevan iskun kohteena.

– Emme ole räjähdysten vuoksi nukkuneet koko yönä, ja nyt jouduimme kadulle vaimoni ja lasteni kanssa, jotka ovat peloissaan ja itkuisia, Farouq sanoo Reutersille.

Maanantaista alkaen Gazan alueen pommituksissa on kuollut 139 palestiinalaista, joista 39 on lapsia ja 22 naisia. Loukkaantuneita on viimeisimpien tietojen mukaan yli tuhat.

Gazan aluetta hallitseva Hamas on puolestaan jatkanut rakettien ampumista Israelia kohti. Ashdodiin osunut raketti osui Times of Israelin mukaan polttoainevarastoon ja aiheutti valtavan tulipallon.

Israelilaisia on kuollut tähän mennessä yhdeksän, joiden joukossa on yksi lapsi ja yksi sotilas. Haavoittuneita on noin 560.

Maanantain jälkeen Gazasta on ammuttu Israelia kohti yli 2 000 rakettia. Israel on puolestaan tehnyt iskuja lähes 800 kohteeseen. Perjantaina maan asevoimat teki muun muassa mittavan iskun Hamasin tunneliverkostoon, joka oli kaivettu siviilialueiden alle.

YK:n mukaan 10 000 gazalaista on paennut kodeistaan Israelin rajan lähistöltä, koska he pelkäävät Israelin ryhtyvän maahyökkäykseen. YK:n edustaja kertoo heidän majoittuneen kouluihin, moskeijoihin ja muihin sellaisiin paikkoihin, joissa on tarjolla vain rajoitetusti vettä ja ruokaa ja hygieniasta on vaikea pitää kiinni.

Länsirannan tilanne on aiheuttanut liikehdintää myös muissa arabimaissa. BBC kertoo, että Egypti on lähettänyt Gazan alueelle 10 ambulanssia, joilla loukkaantuneita palestiinalaisia on tarkoitus kuljettaa egyptiläisiin sairaaloihin hoidettaviksi. Ambulansseja on määrä lähettää myöhemmin lisää.

Jännitteet ovat kasvaneet myös Israelin pohjoisosissa. Israelin armeija kertoi ampuneensa perjantaina varoituslaukauksia Libanonin alueelta Israeliin tulleita mellakoitsijoita kohti ja saaneen heidät palaamaan takaisin rajan toiselle puolen.

Israelin arkkivihollinen, Iran-myönteinen shiiajärjestö Hizbollah kertoo Israelin luotien tappaneen järjestön 21-vuotiaan jäsenen.

Myöhemmin Syyriasta ammuttiin Israelia kohti kolme rakettia. Hizbollah toimii myös Syyriassa, mutta tapahtumien välillä ei ole vahvistettu olevan yhteyttä.