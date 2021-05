Arvostettu tiedelehti: Sputnikin koronarokotteen tutkimustuloksissa on isoja ristiriitoja

Venäjän epäillään manipuloineen koronarokotteensa tutkimustuloksia.

Arvostettu brittiläinen lääketieteen aikakauslehti Lancet kertoi keskiviikkona, että venäläisen Sputnik V -koronavirusrokotteen faasi 3:n tutkimustuloksista on paljastunut isoja ristiriitaisuuksia.

Lancet kertoi helmikuun alussa Sputnikin antavan 91,6 prosentin suojan oireellista infektiota vastaan. Venäjällä Sputnikin suojatehoksi saatiin jopa 97,6 prosenttia, ja Venäjä ylpeili Sputnikin olevan maailman tehokkain koronarokote.

Nyt komeilta tuloksilta on putoamassa pohja pois. Lancetin mukaan vaiheen 3 tutkimustuloksissa tietoa on pimitetty, ja esitetyissä tilastoissa ja tuloksissa on ilmeisiä virheitä ja numeerisia epäjohdonmukaisuuksia.

Lääketieteen aikakauslehden Lancetin mukaan Sputnikin tutkimustulosten uskottavuus on kovasti kallellaan.­

Esimerkiksi tutkimuksiin osallistuneiden lukumäärät eivät täsmää tutkimusten eri vaiheissa tai ikäryhmittäin. Lancetin mukaan tutkittavia on joko poistettu kesken tutkimuksen tai sitten lisätty.

Lancet on artikkelin mukaan tehnyt useita tietopyyntöjä päästäkseen käsiksi raakadataan, mutta lehden pyyntöihin ei koskaan vastattu. Tutkimusaineiston ja tutkimusmenetelmien avoimuus ovat yksi tieteen ja tutkimuksen kulmakivistä.

Tutkimuksesta myös puuttuu oleellisia kliinisiä määritelmiä, esimerkiksi miten epäillyt koronapositiiviset määritettiin: mitä diagnoosimenetelmiä käytettiin, milloin PCR-testaus tehtiin ja kuinka monta vahvistuskertaa käytettiin. Tämä vaikuttaa suoraan koronapositiivisten määrään ja sitä kautta rokotteen suojatehosta saatuun tulokseen.

Läpinäkyvyyden puute nostaa lehden mielestä myös faasi 3:n tutkimustulokset vahvasti kyseenalaisiksi.

Jo faasien 1 ja 2 tutkimustulokset viime syksynä herättivät epäilyksiä. Silloinkin datassa esiintyi outoja samankaltaisuuksia, johon joukko kansainvälisiä tutkijoita puuttui avoimella kirjeellä.

Tutkijaryhmän mukaan esitetyssä datassa rokotteen tehosta oli useita kohtia, jotka herättivät kysymysmerkkejä.

– Näyttä siltä, että data olisi photoshopattu... Se on liian samanlaista ja liian epätodennäköistä tilastollisesta näkökulmasta, tutkijaryhmään kuulunut Modenan yliopiston patologian ja immunologian professori Andrea Cossarizza sanoi syyskuussa.

Venäjä on lahjoittanut Sputnikia runsaasti kolmansiin maihin. Esimerkiksi Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa otettiin vastaan erä Sputnikia maaliskuun lopussa.­

Venäjä kehitti rokotteen erittäin nopeasti, mikä on herättänyt epäilyksiä siitä, että rokotteen testauksessa on oikaistu. Venäjä on torjunut väitteet parjauskampanjana.

Sputnikin hyvät tehotutkimustulokset nostivat Suomessakin keskustelun siitä, pitäisikö Suomeen hankkia venäläisrokotetta.

Sputnik on tällä hetkellä myös Euroopan lääkeviraston EMAn arvioinnissa, jotta sille voitaisiin saada käyttölupa EU-alueelle. Ilmenneet epäselvyydet todennäköisesti hidastavat myyntiluvan saamista.