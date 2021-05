Kiinan mönkijä laskeutui Marsin pinnalle

Kiina on tähän mennessä kolmas Marsin pinnalle onnistuneesti laskeutunut maa.

Kiinan Zhurong-mönkijä on laskeutunut onnistuneesti Marsin pinnalle, kertoo Kiinan valtionmedia. Zhurong on Kiinan ensimmäinen mönkijä Marsissa. Kiinan valtion televisioyhtiö CCTV kertoi laskeutumisen tapahtuneen ennalta valitulle alueelle.

Kuusirenkaisen ja 240-kiloisen aurinkovoimalla toimivan mönkijän on määrä olla Marsin pinnalla noin kolmen kuukauden ajan. Mönkijän tehtävänä on kerätä ja analysoida kivinäytteitä.

Kiina on tähän mennessä kolmas maa, jonka on onnistunut laskeutua Marsin pinnalle. New York Timesin mukaan ainoastaan Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on saanut mönkijän laskeutumaan Marsin pinnalle yhtenä kappaleena useammin kuin kerran.