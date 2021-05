Ruotsalaiset pelasivat sotapelin Baltian herruudesta – ja näin siinä kävi

Natolla olisi analyysin mukaan mahdollisuus pysäyttää Venäjän hyökkäys, mutta vain tietyin edellytyksin. Ruotsin ja Suomen asema kuviossa on erityisen kiinnostava.

Millaisin voimin, keinoin ja välinein taisteltaisiin, jos Baltian ja Itämeren alueella puhkeaisi aseellinen konflikti? Kuka pääsisi niskan päälle?

Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitos FOI julkaisi maaliskuussa raportin pelaamastaan sotapelistä, joka pyrkii löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Sotapeli on osa laajaa tutkimusta nimeltä Western Military Capability in Northern Europe 2020.

Samaa aihepiiriä käsitteli myös Saabin 11. toukokuuta järjestämä Security Talks -keskustelutilaisuus, johon osallistuivat FOI:n Venäjän-tutkimusohjelman johtaja Johan Norberg sekä naapurimaan kolmen puolustushaaran komentajat: kenraalimajuri Karl Engelbrektson maavoimista, kontra-amiraali Ewa Skoog Haslum merivoimista ja kenraalimajuri Carl-Johan Edstöm ilmavoimista. Keskustelun teema: Kuka hallitsee Itämerta?

Jokaisessa Baltian maassa on taistelupanssarivaunuin varustettu Naton monikansallinen taisteluosasto, jossa on 900–1500 sotilasta. Lisäksi 8–12 Naton taistelulentokonetta on ilmatilan valvontatehtävissä Virossa ja Liettuassa. Venäjällä puolestaan on läntisellä alueellaan lähes 20 prikaatin sotilaallinen voima. Lähde: Puolustusvoimien sotilastiedustelun julkinen raportti 2021.­

Arviot Baltian kohtalosta ja Itämeren hallinnasta mahdollisessa konfliktissa ovat tietysti akateemista pohdiskelua, ja sotapelit ovat aina oletuksiin perustuvia yksinkertaistuksia.

Silti FOI:n analyysit avaavat kiinnostavia näkökulmia keskustelussa Itämeren alueen turvallisuudesta. Tutkimusraportin sotapeli perustuu todelliseen voimatasapainoon ja pyrkii realismiin. Käytetyt tiedot alueen asevoimista ovat peräisin julkisista lähteistä: arvostetun International Institute of Strategic Studies -tutkimuslaitoksen IISS:n tuoreimmasta vuosiraportista.

Raporttia lukiessa on hyvä muistaa, että todennäköisyys avoimen sodan syttymiseen Suomen lähialueilla on alhainen, vaikka jännitteet Itämeren ympäristössä ovat kiristyneet. Turvallisuustilanne muuttui, kun Venäjä valtasi ja liitti Krimin niemimaan laittomasti alueeseensa kevättalvella 2014 ja liittyi Itä-Ukrainan konfliktin osapuoleksi.

Vaikka Venäjä onkin sotilaallinen suurvalta ja ydinasevaltio, sen voimavarat korkean intensiteetin suursotaan Natoa, Yhdysvaltoja tai Kiinaa vastaan ovat rajalliset.

– Venäjä varautuu käymään alueellista sotaa, Norberg sanoi Saabin keskustelutilaisuudessa.

Naton läsnäoloa Baltiassa: Yhdysvaltain Abrams-taistelupanssarivaunut ottivat osaa Crystal Arrow 21 -harjoitukseen Adazissa, Latviassa 26. maaliskuussa.­

FOI:n sotapelin skenaariona on Venäjän hyökkäys Baltian maihin. Lähtökohtana on, että hyökkäys olisi rajoitettu ja että sen tarkoitus olisi lyödä nopeasti Baltian maiden Nato-joukot. Pelissä Venäjä ei ryhdy laajentamaan sotatoimia Puolaan ja suuriin läntisiin Nato-maihin Saksaan, Ranskaan ja Britanniaan.

Kuinka todennäköinen tällainen skenaario sitten on? Se ei ollut FOI:n tutkimukselle olennaisin pointti.

”Päämäärämme ei ollut ennakoida todennäköistä skenaariota tai sen lopputulosta vaan valottaa tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat tavanomaisin asein käytävän konfliktin lopputulokseen Baltian alueella”, tutkijat kirjoittavat.

Sotapelin alkutilanne

1. Valko-Venäjän vakaus horjuu presidentinvaalien jälkitilanteessa. Venäjä päättää lisätä sotilaallista läsnäoloaan Valko-Venäjällä ja laajentaa samalla vaikutusvaltaansa ”lähiulkomailla” iskemällä Natoa vastaan. Baltiaan suuntautuvan hyökkäyksen päämääränä on murtaa tai ainakin heikentää Naton liittolaissuhteita ja varmistaa, että Valko-Venäjä ja Baltian maat ovat Venäjän laajennetun vaikutuspiirin sisäpuolella.

Suurin osa Venäjän maavoimien joukoista on sijoitettu läntiseen sotilaspiiriin. Kuva voitonpäivän paraatista Moskovassa 9. toukokuuta.­

Tilanteen taustalla on Venäjän asema alueellisena mahtina ja halu ulottaa vaikutusvaltansa lähialueille.

2. Nato näkee tilanteen kehityksen. Liittokunta määrittää strategiseksi tavoitteekseen status quon eli vallitsevan tilanteen ylläpitämisen, tai status quon palauttamisen, jos Venäjä hyökkää.

3. Venäjän päätavoitteena on eristää Baltia muista Nato-maista, murtaa Naton puolustus sekä saartaa Naton joukot Baltian pohjoisosaan.

Suunnitelmana on hyökätä maavoimin Valko-Venäjän kautta Liettuaan. Hyökkäyksen eteläisen kärjen tavoitteena on ottaa Venäjän hallintaan niin sanottu Suwalkin käytävä Puolan ja Liettuan rajalla ja yhdistää voimat Kaliningradiin sijoitettuihin joukkoihin. Liettuaan suunnataan nopea maihinnousu Kaliningradista. Operaation painopiste on Baltian eteläosassa: pohjoisessa tehdään vain harhautushyökkäys Narvan alueelta Viroon. Samaan aikaan maahanlaskujoukot hyökkäävät Latviaan.

Sotapelissä Venäjä tekee maihinnousun Liettuaan. Kuva harjoituksesta Kertshin alueella Krimin niemimaalla huhtikuussa.­

Voimiltaan ja tavoitteiltaan rajoitetut sotatoimet pyrkivät luomaan Venäjälle edullisen neuvottelutilanteen konfliktin ratkaisemiseksi.

Sotatoimet alkavat

1. Hyökkäys alkaa pitkän kantaman täsmäasein, joiden lyhyt mutta intensiivinen isku lamauttaa Naton tärkeimpiä kohteita ja järjestelmiä: komentokeskuksia, lentotukikohtia, tutka-asemia, viestiyhteyksiä ja huoltotukikohtia. Toiminnan alkuvaiheessa mukana on myös erikoisjoukkoja.

2. Päävoimat hyökkäävät 12 tuntia valmistelevien iskujen aloittamisesta. Venäjä käyttää operaatioissa hyväkseen alueellista ylivoimaansa maavoimissa, alueen tuntemusta, suotuisaa maastoa, pitkäaikaista kokemusta operaatioihin liittyvistä harjoituksista ja lyhyitä huoltoyhteyksiä kotimaahan. Venäjän etuna on myös joukkojen yhtenäinen rakenne ja komentojärjestelmä – toiminta ei ole monikansallista Naton tapaan.

3. Ilmavoimien suhteen voimatasapaino on Naton eduksi. Yhdysvaltain mantereelta saadun tuen avulla Nato saavuttaa ylivoiman taktisissa ilmavoimissa ja pitkän kantaman iskukyvyssä. Natolla on myös Venäjää enemmän sekä tutka- ja ilmatankkauskoneita että miehittämättömiä järjestelmiä. Venäjä puolestaan pyrkii murentamaan Naton etua tehokkaan ilmapuolustuksen, risteilyohjusten, taktisten ballististen ohjusten ja raketinheittimien avulla.

4. Ruotsin ja Suomen asevoimat vaikuttaisivat voimasuhteisiin puolustajien eduksi, riippuen poliittisista päätöksistä niiden käyttämisestä.

”Naton kumppanimaiden Ruotsin ja Suomen valinnat suhtautumisesta konfliktiin voivat olla merkittävä tekijä, etenkin meri- ja ilmavoimien osalta”, tutkijat kirjoittavat.

Belgialaiset sotilaat harjoittelevat 12. toukokuuta lähellä Vilnaa, osana Liettuaan sijoitettua Naton taisteluosastoa.­

Voimat

1. Venäjä käyttäisi operaatioihinsa noin 50 prosenttia läntisen sotilaspiirin maavoimien vahvuudesta ja 60–70 prosenttia sotilaspiirin meri- ja ilmavoimien vahvuudesta. Venäjällä on Uralin länsipuolella noin 540 000 sotilasta ja 1 860 taistelupanssarivaunua, 885 taistelulentokonetta, 25 suurta pintataistelualusta ja 35 sukellusvenettä.

Sotatoimiyhtymään koottaisiin yksi panssariarmeija ja yksi maahanlaskudivisioona sekä muita taistelujoukkoja läntisestä sotilaspiiristä. Henkilöstö koottaisiin ammattisotilaista ja varusmiehistä, ei reserviläisistä.

Venäjä on vahvimmin varustautunut juuri läntisessä sotilaspiirissä, joka yhdessä Pohjoisen laivaston kanssa pitää sisällään maan terävimmän iskukyvyn ja parhaan sotilaallisen infrastruktuurin.

– Venäjällä on Uralin länsipuolella ainutlaatuisen hyvät mahdollisuudet ryhtyä operaatioihin, Norberg arvioi.

2. Naton sotilaallinen voima koostuisi Puolan ja Baltian maiden omista asevoimista sekä Naton valmiusjoukoista alueella. Kahden viikon varoitusaika hyökkäyksestä antaisi Natolle tilaisuuden kuljettaa alueelle vahvistuksia, jotka koottaisiin pääosin Yhdysvaltain joukoista. Osa niistä olisi vielä matkalla konfliktin alkaessa.

Baltiaa puolustaisi 3–4 Viron, Latvian ja Liettuan kansallista prikaatia, kolme Naton taisteluosastoa, kaksi vahvistukseksi kuljetettua Yhdysvaltain maahanlaskuprikaatia ja brittiläinen ilmakuljetusprikaati. Puolassa operoisivat Yhdysvaltain ja Puolan yhteinen joukko-osasto, kaksi Saksasta tuotua mekanisoitua yhdysvaltalaisprikaatia, kaksi puolalaista mekanisoitua prikaatia sekä Naton taisteluosasto.

Ilmavoimaa Natolla olisi suhteellisen paljon: 25 laivuetta taistelulentokoneita, 2–4 strategista pommituslaivuetta sekä neljä taisteluhelikopteripataljoonaa.

Naton merivoimat Itämerellä ja Venäjän Itämeren-laivasto ovat vahvuudeltaan ja laadultaan suunnilleen tasavertaisia. Naton tärkeä tavoite on evätä Venäjältä toimintavapaus Itämerellä.

Yhdysvaltain erikoisjoukot harjoittelivat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa marraskuussa 2020. Kuvassa Hercules-kuljetuskone ja kaksi pystysuoraan nousuun ja laskuun kykenevää Osprey-konetta, joita saattavat Yhdysvaltain F-15-hävittäjät ja ruotsalaiset Gripenit.­

Pääsisikö hyökkääjä niskan päälle?

1. Voimatasapainon perusteella voisi päätellä, että Venäjä kykenee saavuttamaan nopean ratkaisun taistelussa Baltiasta.

Norbergin hypoteesin mukaan Venäjän alueellinen ylivoima Baltian ja Itämeren alueella on niin suuri, että se kykenisi ottamaan ilmassa ja merellä väliaikaisesti ja paikallisesti herruuden itselleen, riippumatta Naton vastatoimista. Vihreällä sodankäynnin alueella – maalla – se myös todennäköisesti menestyisi Baltiassa.

Sotapelin perusteella mukaan näin ei kuitenkaan välttämättä käy.

Kriittinen ehto Venäjän menestykselle on se, etteivät Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan ilma-ase ja pitkän kantaman täsmäaseet pysty aloittamaan iskuja Venäjän hyökkäysvoimaa vastaan ennen kuin konflikti on jo ratkaistu.

Viive Naton kannalta kriittisissä vastaiskuissa voi johtua siitä, että Nato joutuu aluksi keskittämään ilma- ja täsmäaseensa tuhoamaan Venäjän tehokkaaksi tiedettyä ilmapuolustusta. Naton suhteellisen heikot maavoimat eivät pysty torjumaan hyökkäystä ilman oman ilma-aseen antamaa tukea. Natolle olisi kuitenkin erityisen tärkeää toimia nopeasti ja estää venäläisjoukkoja saamasta tärkeää Suwalkin käytävää valvontaansa.

2. Naton tavoitteena sodan alussa on säilyttää komentoyhteydet omiin voimiin, pitää joukot järjestyksessä ja toimintavapaina sekä estää Venäjän nopea menestys maataisteluissa.

3. Sotapelissä suurin maataistelu käydään Vilnan pohjoispuolella. Siellä vastakkain ovat kahden mekanisoidun rykmentin muodostama, tykistön ja taisteluhelikopterien tukema venäläinen taisteluosasto sekä Yhdysvaltain prikaati, liettualainen prikaati ja Naton taisteluosasto. Ylivoima on venäläisillä, mutta puolustajien etuna ovat Yhdysvaltain joukkojen korkea tekninen taso ja vahva ilmatuki.

4. Pelissä hyökkääjä kykenee yhdistämään kahdessa päivässä voimansa Kaliningradiin sijoitettujen joukkojen kanssa. Venäjän menestys riippuu kuitenkin hyvin paljon siitä, kuinka tehokkaasti Nato pystyy käyttämään ilmavoimaansa. Tutkijat päätyvät arvioimaan, että hyökkäyksen pysäyttäminen Suwalkin käytävässä on Natolle mahdollista.

5. Joukkojen täydennys ja huolto olisi haaste molemmille osapuolille. Liikkuvilla joukoilla on tyypillisesti mukanaan huoltotarvikkeita 2–4 vuorokauden tarpeisiin.

” Kriittinen ehto Venäjän menestykselle on se, etteivät Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan ilma-ase ja pitkän kantaman täsmäaseet pysty aloittamaan iskuja Venäjän hyökkäysvoimaa vastaan ennen kuin konflikti on jo ratkaistu.

Venäjän huoltoyhteyksien kuristaminen olisi Naton kannalta järkevää, mutta huolto voi muodostua ongelmaksi myös läntisille voimille.

Tilanteen kehitys

1. Sodan yleistilanne on pelin mukaan ratkaisematon vielä neljän päivän kuluttua hyökkäyksen alkamisesta. Tähän tilanteeseen sotapeli päättyy.

2. Tutkijoiden mukaan on mahdollista, ettei Venäjällä ole riittävän suurta määrää täsmäaseita sekä omien joukkojen tukemiseen taistelukentän syvyydessä että laajempiin, koko sotanäyttämön kattaviin iskuihin. Venäjä voi kuitenkin pystyä aiheuttamaan näillä aseilla riittävästi vahinkoa Naton saattamiseksi epäjärjestykseen sodan alkuvaiheessa. Venäjän kehittyneet elektronisen sodankäynnin kyvyt auttavat tässä hyökkääjää.

Loppupäätelmät

1. Pelissä Venäjän tavoite lyhyestä sodasta ja nopeasta neuvotteluratkaisusta ei täyty. Sota voi laajentua, mutta peli ei ulotu tätä pitemmälle – se jää tasatilanteeseen.

”Pelin päätyttyä neljän vuorokauden jälkeen sotaretken lopputulos ei ole vielä näkyvissä, mutta Venäjä on saavuttanut hyvän lähtökohdan viedäkseen maaoperaation päätökseen menestyksellisesti. Tärkeimmät tekijät maasodan menestyksen taustalla ovat aloitteen ottaminen haltuun ja yllätys, lukumäärät, joukkojen mekanisointi sekä viimeisenä vaan ei vähäisimpänä tekijänä, epäsuoran tulen volyymi ja ulottuvuus.”

2. Venäjä pidättäytyy iskuista suurten Nato-maiden lentotukikohtiin sotanäyttämön ulkopuolella, pitääkseen sodan rajoitettuna. Syy tähän saattaa olla myös käytettävissä olevien täsmäaseiden määrä ja laatu – luottaako Venäjä riittävästi omiin järjestelmiinsä?

3. Sotapeli osoittaa Valko-Venäjän tärkeän aseman Euroopan turvallisuudelle. Lännen etuna on pitää Valko-Venäjä omana erillisenä valtionaan irti Venäjästä ja vailla suuria, maahan pysyvästi sijoitettuja venäläisjoukkoja.

4. Peli osoittaa selkeästi, kuinka vähän voimia Natolla on käytettävissään Baltian puolustukseen. Viron, Latvian ja Liettuan omat asevoimat on sidottu omaan aluepuolustukseen, mutta hyökkääjän torjumiseksi tarvittaisiin vahvoja, liikkuvia taistelujoukkoja.

5. Koska Naton maavoimat Baltiassa ovat suhteellisen heikkoja, ainoa mahdollisuus hyökkäyksen nopeaan torjumiseen on tehokas ja laajamittainen ilmavoiman käyttö. Tässä korostuu Natolle keskeinen ja elintärkeä kyky lamauttaa Venäjän vahva ilmapuolustus, jolla on käytössään tehokkaita S-300- ja S-400-ilmatorjuntaohjuksia. Ruotsalaisanalyytikoiden mukaan on arvoitus, kuinka nopeasti ja millaisin omin tappioin Nato tähän pystyy.

6. Sotapelissä ei arvioitu lainkaan useita, lopputuloksen kannalta mahdollisesti merkittäviä tekijöitä. Niistä tärkeimpiä ovat ydinaseen käyttö tai sillä uhkailu sekä informaatio-operaatiot.

Nato testaa tänä keväänä kykyään itäisen siiven puolustukseen suuressa Defender Europe 21 -harjoituskokonaisuudessa. Kuvassa Viroon harjoittelemaan tulleita Yhdysvaltain 82. maahanlaskudivisioonan sotilaita Chinook-helikopterissa 8. toukokuuta.­

Entä Suomi ja Ruotsi?

1. Sotapelin oletuksena on, etteivät Ruotsi ja Suomi osallistu suoraan sotatoimiin Baltian puolustamiseksi. Asiantuntijat pitävät kuitenkin todennäköisenä, että molemmat maat tulevat vedetyksi mukaan konfliktiin.

– Luulisin, että Venäjä näkee Ruotsin tässä yhteydessä jo käytännöllisesti katsoen osana Natoa, ainakin jos miettii, miten Ruotsi on toiminut yhdessä Naton kanssa jo 25 vuoden ajan ja ollut mukana monessa kansainvälisessä tehtävässä, Johan Norberg sanoi.

FOI:n raportin analyysin mukaan Ruotsin ja Suomen varhainen ja laaja mukaantulo sotaan vaatisi sekä pitkän valmisteluajan että hyväksynnän operatiiviseksi kumppaniksi Naton päättävältä elimeltä, Pohjois-Atlantin neuvostolta. Tätä Ruotsilla ja Suomella ei ole.

2. Skenaariossa Ruotsi antaa ilmatilansa Naton käyttöön. Tässä on tuore yhtymäkohta todellisuuteen. Naton maahanlaskujoukkojen sotaharjoituksessa 8. toukokuuta joukot lennätettiin Yhdysvalloista Ruotsin kautta pudotusalueelleen Virossa. Suureen Defender Europe 21 -harjoituskokonaisuuteen liittynyt maahanlaskuoperaatio testasi Naton kykyä lähettää Baltiaan nopeaan toimintaan kykeneviä vahvistuksia.

3. Tutkijat huomauttavat, että Suomen ja Ruotsin jättäytyminen Naton operaatioiden ulkopuolelle olisi Venäjän etu. Venäjä voisi painostaa kumpaakin maata esimerkiksi uhkaamalla ryhtyä sotilaallisiin toimin niitä vastaan – ydinaseen käyttö mukaan luettuna.

”Venäjän hyökkäystoimia Ruotsia ja Suomea vastaan ei kuitenkaan voida sulkea pois. Tässä tapauksessa, kuten muuallakin läntisessä Euroopassa, operaatiot Ruotsia ja Suomea vastaan olisivat tietyissä tilanteissa todennäköisiä ja Venäjälle jopa tarpeellisia, jotta se voisi menestyä sekä Baltiassa että korkealla pohjoisessa”, tutkijat kirjoittavat.

4. Suomi ja Ruotsi tekevät vuosi vuodelta syventyvää puolustusyhteistyötä. Saabin keskustelutilaisuudessa esiintynyt Ruotsin ilmavoimien komentaja Carl-Johan Edström pitää tärkeänä, että yhteistyö syvenisi entisestään.

– Yhteistyön vahvuus on se, että sitä tehdään operatiivisella tasolla kaikilla alueilla ja puolustushaaroissa samanaikaisesti, ei ainoastaan taktisella tasolla. Se on suuri vahvuus, Edström sanoi.