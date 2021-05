Ilmahälytykset ajoivat suomalaiset pommisuojaan Israelissa – viiden lapsen äiti Karoliina kertoo, millaista elämä sodan varjossa on

Ensimmäiset ilmahälytyssireenit yllättivät, mutta maassa asuville suomalaisille suojautuminen on jo tuttua.

Nopeasti laajenneet väkivaltaisuudet Israelissa raketit ovat pakottaneet suomalaisetkin suojautumaan. Ensimmäiset ilmahälytyssireenit yllättivät, mutta maassa asuville suojautuminen on jo tuttua. Maassa on väestösuojia jo kaikissa uusissa taloissa, kerrostaloissa vieläpä joka kerroksessa.

Israel on vastannut kovin ottein rakettitulitukseen. Yllä olevalla videolla näkyy tornitalon pommitus Gazassa tiistaina. Israelin hallinnon mukaan talossa oli Hamasin raketti-iskuja tukevaa toimintaa.

– Ilmahälytys soi ensimmäisen kerran, kun olin kävelyllä ja juttelin puhelimella äitini kanssa, Jaana Ahonniska-Assa muistelee tiistai-illan tapahtumia.

– Juoksin läheisen, rakenteilla olevan talon katoksen alle piiloon, menin makaamaan maahan ja laitoin kädet pään suojaksi. Näin on opetettu.

Tiistaina ilmahälytys soi kahdesti ja keskiviikkona kerran.

Israelin torjuntajärjestelmä on pystynyt estämään suurimman osan raketeista.­

Ahonniska-Assa asuu omakotitalossa Tel Mondissa 30 kilometriä Tel Avivista pohjoiseen. Jos hän olisi ollut kotona, olisi hän mennyt omaan väestösuojaansa kotitalonsa kellariin. Hänellä on siellä elintarpeita ja muita varusteita, jos oleminen pitkittyy.

Rakennusmääräykset ovat vaatineet suojatilojen rakentamisen omakotitaloihin Israelissa jo kymmeniä vuosia. Nykyisin kerrostaloihin rakennetaan väestösuoja jokaiseen kerrokseen. Tel Mondissa tulee ehtiä suojaan 1,5 minuutissa. Etelässä, Ashkelonissa lähellä Gazan rajaa, aika on paljon lyhyempi, lyhimmillään jopa vain 15 sekuntia.

Mellakointi ruohonjuuritasolle

Jaana Ahonniska-Assa sanoo huolestuneensa arabinuorten mellakoinnista.­

Ahonniska-Assa on asunut jo pitkään Israelissa. Hän on tottunut Gazasta ammuttuihin raketteihin, mutta tällä kertaa väkivallassa on jotain uutta.

– Huolestuttaa, että arabinuoret ovat lähteneet mellakoimaan täällä Israelin sisällä. Nämä mellakat ovat levinneet ruohonjuuritasolle.

Hän viittaa yhteenottoihin esimerkiksi Lodin ja Ramlan kaupungeissa ja kertoo nähneensä kuvia järjettömästä vandalismista.

– Nämä ovat turhautuneita nuoria. He ovat ikään kuin saaneet ”luvan” mellakointiin korkeammalta taholta, Ahonniska-Assa sanoo. Hän on koulutukseltaan psykologian tohtori.

Ahonniska-Assa työskentelee sairaalassa, jossa hänellä on paljon arabikollegoita, ja hän kehuu yhteistyötä oikein hyväksi. Hänellä on myös arabioppilaita, ja opiskelut sujuvat oikein hyvin. Samoin hänen lapsensa tulevat toimeen kaikkien kanssa. Ella-tytär joutui odottelemaan yliopistolla kolme tuntia arabien järjestämän kivisateen loppumista. Sen jälkeen hän lähti jumppatunnille arabiystävänsä kanssa.

Karoliina Hakala-Kahalanin tyttäret Peninit, 12, ja Yafit, 9, nukkuvat sikeästi väestösuojassa.­

Väestösuoja kovassa käytössä

Klaukkalasta kotoisin oleva Karoliina Hakala-Kahalani asuu perheensä kanssa omakotitalossa Herzliyassa Tel Avivin pohjoispuolella. Kolmen päivän aikana oli yhteensä kahdeksan hälytystä, ja hän joutui perheineen suojautumaan useasti talonsa kellarissa sijaitsevaan väestösuojaan.

– Iltaisin koko perhe oleili valmiiksi väestönsuojan vieressä olevassa huoneessa, Hakala-Kahalani kertoo. Talon väestösuojassa voi aika käydä ainakin nuorimmille pitkäksi, sillä siellä ei ole nettiä. Seinät on vuorattu lyijyllä.

– Keskiviikon ja torstain välisenä yönä kuului kaksi kertaa kovaa jyskettä. Uskon, että se tuli ohjuksentorjunnasta. Onneksi torjunta on hyvä, muuten kuolleita olisi paljon.

Varoitus hyökkäyksistä tulee sireenien ohella myös puhelimesta. Red Alert Israel-applikaatio kertoo, minne raketteja on tulossa.

Perheessä on viisi tytärtä, joista nuorin on yhdeksänvuotias. Hakala-Kahalani kertoo saaneensa koulusta ohjeet, miten kertoa tapahtumista lapsille. Lisäksi lapsille on tarjolla kriisiapua.

Hakala-Kahalani on asunut Israelissa kahdeksan vuotta. Hän muistaa Gazan sodan vuonna 2014.

– Silloin nukuttiin pommisuojissa.

Työnantaja EUPOL Copps on rajoittanut Pasi Ahon liikkumista Jerusalemissa.­

Seinäjokelainen Pasi Aho oli lenkillä, kun sireenit soivat Jerusalemissa maanantai-iltana. Kun hän ehti kotiinsa, jossa oli väestösuoja, tilanne oli jo ohi.

Ylikomisario Aho työskentelee EU:n EUPOL Copps -operaatiossa, joka kouluttaa Palestiinan poliisivoimia. Hänen työpaikallaan Länsirannan Ramallahissa on suhteellisen rauhallista. EUPOL Copps-operaatio on tiukentanut työntekijöidensä turvatoimia. Julkisten liikennevälineiden käyttö oli kielletty jo aikaisemmin, ja viime päivinä on liikkuminen kielletty tietyillä alueilla, osalla iltaisin ja osalla kaikkina aikoina. Operaation jäsenten tulee välttää tiettyjä rajanylityspaikkoja Jerusalemin ja Ramallahin välillä, joissa on ollut levottomuuksia.

– Pidämme tilannekuvaa koko ajan yllä, Aho sanoo.