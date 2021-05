Hamas moukaroi Israelia ennennäkemättömällä tavalla – näin äärijärjestö yrittää murtaa ”Rautakuvun”

Asiantuntijan mukaan äärijärjestö on ampunut aiempaa enemmän raketteja ja myös ammusten laatu on kehittynyt.

Äärijärjestö Hamas on moukaroinut Israelia jatkuvilla raketti-iskuilla viime päivien ajan, yrittäen murtaa Israelin Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmän (suomeksi Rautakupu). Päivässä ammuttujen rakettien määrä on ollut ennennäkemätöntä ja lisäksi pidemmän kantaman raketteja on ammuttu Tel Aviviin ja Jerusalemiin. Asiantuntijoiden mukaan tämä on merkki siitä, että Hamas on onnistunut kehittämään rakettiarsenaaliaan, New York Times uutisoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkija Timo R. Stewart toteaa, että Hamas on selvästi kehittynyt rakettien valmistajana.

– Käytännössä kaikki raketit valmistetaan nykyisin Gazassa. Pidemmän kantomatkan raketteihin on salakuljetettu myös iranilaista tekniikkaa, mutta ilmeisesti valmistus tapahtuu Gazassa. Ja tässä on tapahtunut hyvin suurta kehitystä. Hamas on onnistunut parantamaan rakettien laatua, luotettavuutta ja kantomatkaa ja on onnistunut valmistamaan niitä huikean määrän, Stewart sanoo.

Stewartin mukaan on vaikea arvioida, millainen Hamasin kyky jatkaa raketti-iskuja on.

– Onko Hamas käyttänyt jo parhaimmat rakettinsa vai onko niin, että heillä säilyy mahdollisuus eskaloida tilannetta käyttämällä jotain, mitä ei ole nähty? Sitä ei tiedetä. Heillä on ihan erilainen kapasiteetti, kun verrataan esimerkiksi tätä vuoden 2014 tilanteeseen. Raketteja on ammuttu enemmän ja laatu on ollut parempaa. Ei ole siis mahdotonta, että heillä olisi jotain vielä piilossa. Toisaalta niin väittämällä voidaan myös hyvin bluffata.

Hamas on ampunut jopa sata rakettia muutamassa minuutissa konfliktin tuoreimman leimahduksen aikana.­

Israelin tiedustelupalvelu on arvioinut, että Gazassa on noin 30 000 rakettia ja kranaatinheittimen ammusta. Stewartin mukaan valtaosa näistä kuuluu Gazaa hallitsevalle Hamasille ja vain pieni osa muille militanttiryhmille.

Hamasin hallussa olevat raketit voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Lyhyemmän kantaman raketteja ovat esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella käyttöön otetut Qassam-raketit, joiden kantama on vain noin 10 kilometriä. Niiden valmistaminen on halpaa, mutta niiden lentoradat ovat ennakoimattomia ja usein ne putoavat Gazan rajojen sisäpuolelle.

– Lyhyen kantaman raketteja on eniten. Olen nähnyt näitä Gazan lähistöllä pinoihin kerättyinä ja ne ovat nyrkkipajalla sorvattuja eri kokoisia ja eri paksuisia metalliputkia, joihin on pakattu räjähteitä ja erilaista lentävää metallikappaletta, Stewart kuvailee.

Valtaosa Gazassa olevista raketeista on Hamasin hallussa.­

Keskimatkan rakettien kantama on noin 25 kilometriä. Näiden kantama kattaa jo suuren osan Keski-Israelia.

Pitkän kantaman raketteja ovat M-75 ja J-80, jotka voivat yltää Gazasta Tel Aviviin, Jerusalemiin ja Ben-Gurionin lentokentälle. Numerot viittaavat niiden arvioituihin kantamiin kilometreinä. Torstaina Hamasin sotilaallisen siiven edustaja Abu Ubaida kertoi myös vielä pidemmän kantaman raketista: Ubaidan mukaan järjestö oli ampunut uuden Ayyash 250 -nimellä kutsutun raketin kohti Ramonin kansainvälistä lentokenttää Eilatissa. Raketin kantaman väitettiin olevan 250 kilometriä. Israel on kiistänyt, että Hamas olisi ampunut raketin lentokenttää kohti.

– Käytännössä tällä pystyisi ampumaan minne tahansa Israelissa.

Suurimman osan Hamasin raketeista torjuu Israelin Iron Dome -järjestelmä. Järjestelmä ei ole kuitenkaan aukoton.

Kuvassa näkyy, kuinka Israelin ohjustorjuntajärjestelmä torjuu Gazasta ammutut raketit Ashkelonissa.­

Jerusalem Postin mukaan järjestelmän torjuntatehokkuus on ollut aiemmin noin 85–90 prosenttia. Lehden mukaan tämä pitää paikkansa, kun raketteja ammutaan kerralla pieni määrä. Nyt Hamas on kuitenkin pystynyt ampumaan jopa sata rakettia muutamassa minuutissa, mukaan lukien useita, joiden kohteena on ollut vajaan sadan kilometrin päässä Gazasta sijaitseva Tel Aviv.

Stewartin mukaan Hamas yrittää selkeästi ampua paljon raketteja alentaakseen Rautakuvun torjuntavarmuutta. Hänen mukaansa on kuitenkin epävarmaa, onko Hamas löytänyt heikon kohdan Israelin puolustusjärjestelmässä, sillä torjuntaprosentti on edelleen korkea.

– Pidän mahdollisena, että tämä jossain määrin toimii, että jos lähetetään sata kerralla, on suurempi todennäköisyys, että jotkut pääsevät läpi kuin, että ammutaan yksitellen. Mutta se, kuinka paljon se laskee torjuntavarmuutta, sitä ei voida sanoa.

Stewart uskoo konfliktin tuoreimman leimahduksen päättyvän lopulta tulitaukoon, vaikka Israel ei ole vielä ilmaissut haluaan lopettaa iskuja. Stewart uskoo, että Israel todennäköisesti pyrkii vielä tuhoamaan riittävästi Hamasin kykyä tehdä raketti-iskuja ennen kuin suostuu tulitaukoon. Tutkija ei pidä maahyökkäystä Gazaan todennäköisenä.

– Kuolonuhrien määrä nousee silloin ja myös israelilaissotilaita kuolee. Maahyökkäykset ovat vaikeita ja vaarallisia operaatioita. Lisäksi Israelin sisällä on ollut huomattavasti levottomuuksia ja samoin Länsirannalla ja arvelen, että he tämänkin takia välttävät viemästä maajoukkoja Gazaan.

Israelin rautakupu torjui Gazasta ammutun raketin Ashkelonin yläpuolella aiemmin tällä viikolla.­

Vaikka Israelin iskut ovat aiheuttaneet reilun sadan palestiinalaisen kuoleman ja satojen loukkaantumisen, on myös Hamas hyötynyt käynnissä olevista väkivaltaisuuksista, Stewart sanoo.

– Hamas otti raketeilla kantaa Jerusalemin tilanteeseen ja se on monien palestiinalaisten silmissä nostanut järjestön arvostusta ja uskottavuutta. Etenkin, kun palestiinalaishallinto on ollut tästä ihan sivussa ja muutenkin hallinnon on ollut ongelmana se, että sitä pidetään korruptoituneena miehityksen alihankkijana, joka tekee Israelin likaisen työn.