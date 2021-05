Mika Aaltolan kolumni: Edessä poliittinen pitkä korona

Korona ajan ahdistuksen purkautumiskanavat voivat olla yhteiskunnallisesti monenkirjavia, mutta niillä on myös poliittinen venttiilinsä, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Terveyshuolet, taloudelliset ongelmat ja erilaiset sulkutilat korreloivat väkivallan kohoamisen kanssa monissa maissa. Pandemian yhteiskunnallisista seurauksista on vielä vähän tutkittua tietoa. Mutta näyttää siltä, että se on vahvistanut joitakin huolestuttavia suuntauksia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tapot ja aseellinen väkivalta ovat nousseet erityisesti suurissa kaupungeissa koronavuonna 2020. Samalla huolestuttavassa trendissä on myös poliittisia piirteitä. Huomion arvoista on myös se, että poliittisesti motivoidut väkivaltarikokset ovat lisääntyneet esimerkiksi Saksassa.

Holtiton ja impulsiivinen käyttäytyminen ei ole sattumanvaraista vaan sillä on poliittis-yhteiskunnallinen piirteensä. Yhdysvalloissa, erityisesti suurkaupungeissa, vihaväkivalta aasialaista alkuperään olevaa väestönosaa kohtaan on yli kaksikertaistunut, vaikka muuten viharikokset ovat olleet laskussa. Pandemiat usein paikallistetaan, etnistetään ja liitetään joihinkin maihin ja ihmisryhmiin.

Sosiaalisen kanssakäymisen puute verottaa mielenterveyttä. Näyttää siltä, että myös mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat lisääntyneet erityisesti nuorten parissa. Aikaisemmat sosiaaliset rutiinit ovat häiriintyneet. Kouluun ei ole päässyt. Huoli läheisten taloudellisesta ja terveysturvallisuudesta on alati läsnä. Suorat vertaiskontaktit ovat muuttuneet. Yleisesti myös epätasa-arvoinen pääsy terveys- ja mielenterveyspalvelujen piiriin on lisännyt ahdistusta.

Stressin säätelykeinot haastavampia. Pääsääntönä on, että vaikeudet ja kriisin siemenet kasaantuvat sekä myös siitä seuraavat epäoikeudenmukaisuuden kokemukset. Purkautumiskanavat voivat olla monenkirjavia, mutta niillä on myös poliittinen venttiilinsä. Voimme puhua poliittisesta ’pitkästä koronasta’.

” Asiat kirkuvat somessa enemmän kuin ne huutaisivat kasvotusten.

Siinä, missä korona on lisännyt ulkomaalaisvihaa aasialaisia ja kiinalaisia kohtaa, se on myös näkynyt Kiinassa lisääntyvänä epäluulona. Kiinassa epäluulo on suuntautunut afrikkalaista väestöä kohtaan. Valtiollinen propaganda Kiinassa on korostanut taudin alkuperän olevan kenties muualla kuin omassa maassa. Huhut yhdistyvät helposti piileviin ennakkoluuloihin. Intiassa, joka on nyt pandemian keskipiste, epäluulot kohdistuvat maan koillisosan väestöä kohtaan. Heidät koetaan taudin levittäjinä, koska intialaisessa stereotypioissa heidät liitetään Kiinaan ja kiinalaisiin. Yhdysvalloissa epäillään Kiinaa taudin tahallisesta tai tuottamuksellisesta valloilleen päästämisestä. Presidentti Trump puhui Kiina-viruksesta.

Poliittis-psykologisesti tauti on nakertanut luottamusta ja nostanut raja-aitoja. Puhutaan rokotenationalismista ja rokotediplomatiasta. Jopa aivan epäitsekkäät teot saattavat nyt näyttäytyä epäilyttävänä vaikuttamisena. Luottamusta ei ole valtioiden välillä taikka sisällä.

Kanssakäyminen tapahtuu nyt erilaisten digitaalisten alustojen kautta, jotka muuttuvat, latistavat ja kuplauttavat samaistumis- ja tunnekokemuksia. Sosiaalinen media on Suomessakin keskeinen tapa toteuttaa vaalikampanjoita. Somen algoritmit taas korostavat värikästä ilmaisua. Tämä agitoi. Tarjoaa purkautumiskanavaa. Asiat kirkuvat somessa enemmän kuin ne huutaisivat kasvotusten.

Pandemia-ajan politiikka on kireämpää. Epäluottamus on kroonistumaan päin. Politiikan tekeminen on yhä impulsiivisempaa. ’Kaikkea muuta kuin tätä’ tai ’emme voi olla tekemättä mitään’ -ajattelumallit saavat voimakasta mutta lyhytkestoista tukea. Mennään ylös ja alas. ’Maltti on valttia’ -piirre yhä hauraampi. Poliittinen kenttä on käymistilassa. Yhteiskunnat, joissa kansalaiset potevat ja oirehtivat, on yhä virittyneempi, somen ja kaupunkien kadun yhä tunnepitoisempia.