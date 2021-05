Gazan sota ei välttämättä ole suurin huolenaihe. Poliitikot ja aktivistit puhuvat jopa valtion perusteiden murentumisesta.

Israelin ja palestiinalaisten konflikti kiihtyi myöhään torstaina lähes täydeksi sodaksi suljetussa Gazassa, josta äärijärjestö Hamas on ampunut raketteja Israeliin ja Israel on vastannut tuhoisilla ilma- ja tykistöiskuilla palestiinalaisalueelle.

Gazan tilanne ei kuitenkaan ole ainoa vakava huolenaihe Lähi-idän ikuisuuskonfliktissa. Viime päivien ja viikkojen tapahtumissa on noussut esiin uusi ilmiö, joka huolettaa jopa avointa sotaa enemmän.

Kyse on sekä Israelin arabien että juutalaisten ääriryhmien harjoittamasta hillittömästä katuväkivallasta, jossa useita ihmisiä on pahoinpidelty henkihieveriin. Väkijoukkojen ja jengien iskuja ja yhteenottoja on tapahtunut kaupungeissa, joissa väestöryhmien on aiemmin kehuttu eläneen rauhallisesti rinnakkain.

Arabien ja juutalaisten asuttamassa Acren kaupungissa on tuhottu omaisuutta.­

Tämä on johtanut pelkoon jopa sisällissodasta, joka muuttaisi konfliktin luonnetta syvästi. Jopa koko Israelin valtion perusteiden maalaillaan olevan vaarassa.

– Sisällissota olisi uhka olemassaolollemme, enemmän kuin kaikki ulkoa tulevat vaarat, lausui Israelin presidentti Reuven Rivlin.

Pääministeri Benjamin Netanjahu käytti poikkeuksellisen vahvoja sanoja myös omiaan kohtaan.

– Mikään ei oikeuta juutalaisia lynkkaamaan arabeja eikä mikään oikeuta arabeja lynkkaamaan juutalaisia.

Pääministeri Benjamin Netanjahu vieraili väkivallan koettelemassa Lodissa torstaina.­

Ajojahti suorassa lähetyksessä

Konkreettisin esimerkki tapahtumista on israelilaisen tv-kanavan suorassa lähetyksessä näkynyt raju pahoinpitely Bat Yamissa lähellä Tel Avivia.

Video on katsottavissa pääkuvan paikalla.

Kaupungissa oli keskiviikkoiltana käynnissä Israelin äärioikeiston mielenosoitus, kun väkijoukko hyökkäsi autoa kuljettavan miehen kimppuun. Tämän tulkittiin ulkonäön perusteella olevan arabi, ja kuljettajan syytettiin yrittäneen ajaa mielenosoittajien päälle. Kuvanauhan perusteella näyttää kuitenkin enemmän siltä, että kuljettaja yrittää paeta väkijoukkoa.

Mies revittiin autosta maahan ja häntä alettiin potkia. Lopulta mies makasi verissään maassa, ennen kuin pelastushenkilöstö ja viranomaiset ehättivät hätiin.

Äärioikeistolaisten juutalaisten pahoinpitelemä mies makasi kadulla Bat Yamissa lähellä Tel Avivia keskiviikkoiltana.­

– Seuraamme reaaliaikaista lynkkausta. Poliisia ei näy missään, tv-toimittajan kuullaan sanovan videolla hepreaksi.

Times of Israel -lehti kertoi juutalaisten jengien liikkuneen myös Haifan ja Tiberiaksen kaduilla huutaen ”kuolemaa arabeille”. Arabimiestä puukotettiin kauppahallissa Jerusalemissa.

Tiktok-ahdistelua ja WhatsApp-kutsuja

Aivan vastaavaa on tapahtunut myös toisin päin, kun arabien jengit ovat hakanneet sivullisia juutalaisia. 30-vuotias juutalaismies sai vakavia vammoja Acressa, kun väkijoukko repi hänet autostaan, pahoinpiteli metallikepeillä ja heitteli kivillä.

Israelin poliisi pidätti arabeja Lodissa torstaina.­

Lodissa ammuttiin kahta juutalaista siviiliä ja yhtä poliisia ja kaupunkiin julistettiin harvinainen, öinen ulkonaliikkumiskielto yhteenottojen takia. Paikallisten juutalaisten kerrotaan peloissaan välttäneen heprean puhumista arabien asuma-alueilla.

– Täällä on täysi anarkia, kommentoi kaupunkiin juutalaisten tueksi saapunut mies Washington Postille.

Mellakoita on ollut Bat Yamin, Acren ja Lodin lisäksi myös ainakin Haifassa, Tamrassa, Tiberiaksessa, Ramlessa ja Rahatissa.

Asiantuntijoiden mukaan ääriryhmien väkivallassa on uutena piirteenä myös sosiaalinen media ja pikaviestipalvelut, joissa ryhmittymät jakavat materiaaliaan ja organisoituvat.

Jo huhtikuussa Israelia kuohutti Tiktok-video, jolla palestiinalaismies läpsi ja herjasi ortodoksijuutalaista miestä joukkoliikennevälineessä Jerusalemissa. Pian videopalveluun ilmestyi muitakin videoita juutalaisten ahdisteluista.

Juutalaisten ääriryhmittymien puolestaan kerrotaan käyttävän WhatApp-viestejä vastatoimiensa organisointiin. Niissä levitetään myös palestiinalaisvastaista materiaalia. Sekä Tiktok-videoiden että ryhmäviestien pelätään lietsovan entisestään konfliktia ja toimivan erityisesti niitä ahkerasti käyttävien nuorten aktivointikanavana.

Arabi vai palestiinalainen?

Israelin ja palestiinalaisten meneillään oleva konflikti leimahti viime viikon lopulla, kun Jerusalemissa protestoitiin palestiinalaisperheiden häätöä siirtokunnan tieltä, ja Israelin poliisi ampui kyynelkaasua muslimien pyhimpään paikkaan lukeutuvan al-Aqsan moskeijan alueelle. Sitten Gazaa hallitseva Hamas aloitti iskut Israeliin.

Palestiinalaistyttö käveli Hamasin hallitsemassa Gazassa kadulla, jonka varrelta Israelin ilmaisku tuhosi aiemmin rakennuksen.­

Katuväkivalta on toinen ilmiö samassa kiistassa. Pääministeri Netanjahu käytti jo ilmaisua, että Israel on ”kahden rintaman sodassa”.

Netanjahun politiikan on syytetty toimineen viime vuosina kiistojen lietsojana, sillä palestiinalaiset ovat kokeneet oikeuksiaan poljetun koko ajan enemmän.

Israelin uskotaan kykenevän lopulta kukistamaan Hamasin vastarinnan Gazassa, mutta ryöpsähtelevään katuväkivaltaan voi olla vaikeampi puuttua.

Lodin mellakoiden tuhoja.­

Konfliktissa on tärkeää erottaa toisistaan termit Israelin arabit ja palestiinalaiset, vaikka toisinaan niillä tarkoitetaan samaa.

Israelin arabeilla viitataan väestöryhmään, joka jäi asumaan Israelin alueelle rinnan juutalaisten kanssa sen jälkeen kun juutalaisvaltio perustettiin vuonna 1948.

Heitä on 21 prosenttia Israelin väestöstä, eli noin 2 miljoonaa, ja heistä noin 80 prosenttia on muslimeja, loput kristittyjä tai druuseja. Heillä on Israelin kansalaisuus ja poliittiset oikeudet, mutta ei pakollista asepalvelusta.

Valtaosa Israelin arabeista kuitenkin kokee itsensä palestiinalaiseksi aivan samalla tavoin kuin sotien seurauksena Länsirannalle, Gazaan ja naapurimaihin päätynyt arabiväestö ja heidän jälkeläisensä, jolla ei ole samoja oikeuksia. Myös monet Israelin arabit sanovat asemansa heikentyneen, mikä on pontimena protesteille.

”Eheytemme murenee”

Israelissa huolehditaan nyt vakavasti väestöryhmien välien kiristymisestä, jota arabiväestön ja juutalaisten ääriryhmien pelätään lietsovan.

– Koko sosiaalinen eheytemme murenee, kirjoitti Yediot Ahronot -lehden kommentaattori Nadal Eyal.

– Pelkurimaiset arabijohtajat piiskasivat ihmiset kiihkoon ja pakenivat. Pelkurimaiset hallituksen ministerit näkivät mitä tapahtui, kun rasistiset La Familia -jengit hyökkäsivät Lodissa eilen, mutta eivät uskaltaneet sanoa mitään, hän totesi viitaten pahamaineisiin äärioikeistolaiseen jalkapallohuligaaniryhmään.

Mellakoissa loukkaantunut israelilainen äärioikeistoaktivisti vietiin sairaalaan Lodissa torstaina.­

Israelin johtava oppositiopoliitikko Yair Lapid on syyttänyt Netanjahun hallitusta ”täydellisestä kontrollin menetyksestä”.

– Juutalaisten ja arabien mellakoitsijat ovat julistaneet sodan Israelille, hän twiittasi BBC:n mukaan.

Israelin arabit valmistautuivat Lodissa yhteenottoon äärioikeiston kanssa torstaina.­

Monissa israelilaiskaupungeissa on tähän asti suorastaan ylpeilty, kuinka ne ovat osoittaneet, että juutalaiset ja arabit voivat elää yhdessä. Se on ollut pieni toivon siemen muuten lohduttomalta näyttäneessä tilanteessa.

– Näyttää kuin kaikki minkä eteen olemme tehneet töitä romahtaisi, kommentoi Washington Postin haastattelema arabiaktivisti Maisam Jaljuli.

– Ihmisillä ei ole enää suvaitsevaisuutta. Kaikki haluavat vain kostoa.