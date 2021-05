Raketti- ja ilmaiskut jatkuneet myös torstain vastaisena yönä

Israelin puolustusministeri Benny Gantz on määrännyt lisäämään turvallisuusjoukkojen määrää levottomuuksien vuoksi, jotka ovat kestäneet jo useita päiviä. Suurin osa joukoista on reserviläisiä muun muassa rajapoliisista.

Israelin ja palestiinalaisten välisissä yhteenotoissa kerrotaan kuolleen kymmeniä ihmisiä, minkä lisäksi satoja on loukkaantunut. Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas kertoi torstaina aamupäivällä, että Gazassa Israelin ilmaiskuihin kuolleiden määrä on ylittänyt 80:n. Haavoittuneita on lähes 500. Kuolleiden joukossa on 17 lasta.

Israelin mukaan se on tehnyt Gazaan yli 600 iskua. Hamas puolestaan kertoo ampuneensa yli 1 600 rakettia Israeliin. Israelin puolella on kuollut ainakin seitsemän ihmistä, joukossa yksi lapsi.

Israelin ilmailuviranomaiset kertovat, että kaikki Tel Avivin Ben Gurionin kentälle saapuvat lennot on ohjattu rakettien vuoksi Ramonin kentälle maan eteläosaan.

Israelin ilmaiskujen ja Gazasta ammuttujen raketti-iskujen lisäksi kuolonuhreja on tullut ainakin palestiinalaisten ja Israelin sotilaiden yhteenotoissa Länsirannalla.

YK:n turvallisuusneuvosto piti jo toisen asiaa käsittelevän hätäkokouksensa keskiviikkona, mutta ei saanut aikaiseksi yhteistä lausuntoa aiheesta. Aivan kuten maanantainakin, lausunnon hyväksyminen kaatui Yhdysvaltain vastustukseen.

Väkivalta läikähtelee paikallisyhteisöissä

Brittilehti Guardian ja muut kansainväliset mediat kertovat väkivallan läikähdelleen myös niissä yhteisöissä, joiden asukkaiden joukossa on sekä arabeja että juutalaisia. Näin on käynyt muun muassa Israelissa Tel Avivin esikaupunkialueella sijaitsevassa Bat Yamin kaupungissa, jossa väkivallanteko tallentui suoraan televisiokuvaan.

Bat Yamissa joukko äärioikeiston edustajia oli repinyt arabiksi olettamansa miehen autostaan ja hakannut häntä, kunnes mies makasi maassa verisenä ja liikkumattomana. Telavivilaissairaalan mukaan uhri on vakavasti loukkaantunut, mutta hänen tilansa on vakaa.

Rakennusta pommitettiin Palestiinan Gazassa.­

Väkijoukossa olleet väittivät miehen olleen arabi, joka oli yrittänyt ajaa autollaan päin äärioikeistonationalisteja. Videokuvassa auto näyttää kuitenkin pyrkineen välttämään mielenosoitusta.

Viime kädessä tyytymättömyys siihen, etteivät kansalaisoikeudet toteudu

Tilanteen kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Itä-Jerusalemissa. Väkivaltaisuuksia on kuvattu pahimmiksi seitsemään vuoteen.

– Palestiinalaiset ovat viime kädessä tyytymättömiä siihen, etteivät heidän ihmisoikeutensa ja kansalaisoikeutensa toteudu. Monet myös toivovat kansallisten oikeuksien toteutumista. Miljoonille palestiinalaisille näiden oikeuksien toteutumisen esteenä on Israelin miehitys, kuvasi Israeliin erikoistunut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart viestipalvelu Twitterissä.

Stewartin mukaan miehitys näyttäytyy esimerkiksi maiden takavarikointina, rakennuslupien epäämisenä ja talojen tuhoamisena.