Britanniassa on valmistunut tutkimus, jossa osalle koeryhmästä annettiin tehosteannoksena eri valmistajan koronarokotetta. Vakavia haittavaikutuksia ei havaittu, eikä koehenkilöiden terveysturvallisuus vaarantunut eri rokoteannoksista.

Suomessakin aletaan antaa rokotteita ristiin. AstraZenecaan liitetyn aivolaskimotukosriskin takia alle 65-vuotiaat saavat toisen annoksen mRNA-rokotetta. Britanniassa on julkistettu ristiinrokottamisesta ensimmäinen alustava tutkimus.­

Britanniassa on valmistunut ensimmäinen tutkimus ns. ristiinrokottamisesta eli tutkimus, jossa kahdesti rokotetut koeryhmäläiset saivat rokotuskerroilla eri rokotevalmistajien koronarokotteet.

Tutkijat yllättyivät havainnoista. Ristiinrokotetuilla oli enemmän lieviä tai kohtalaisia rokotuksesta aiheutuneita haittavaikutuksia. Eri valmistajien rokotteita saaneilla oli enemmän pientä kuumeilua, vilunväristyksiä, väsymystä, huonovointisuutta sekä pää-, nivel- ja lihaskipua.

Oireet olivat kuitenkin lyhytkestoisia. Vakavia haittavaikutuksia ei havaittu, eikä koehenkilöiden terveysturvallisuus vaarantunut eri rokoteannoksista.

Alustavat tutkimustulokset julkaistiin keskiviikkona arvostetussa lääketieteen aikakauslehdessä Lancetissa, ja tuloksista kertoi mm. brittimedia laajasti.

Tutkimuksen tulokset ovat ajankohtaisia Suomessakin. AstraZenecan rokotteeseen on todettu liittyvän hyvin harvinainen veren hyytymishäiriön riski, jonka on havaittu aiheuttavan vakavan aivolaskimotukoksen noin yhdellä henkilöllä sataatuhatta rokotettua kohti. Aivolaskimotukoksia on esiintynyt pääasiassa alle 60-vuotiailla.

Tämän johdosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on linjannut, että ne alle 65-vuotiaat, jotka saivat ensimmäisenä annoksena AstraZenecan, rokotetaan toisella rokotuskerralla mRNA-rokotteella eli Pfizerilla tai Modernalla.

Helmikuussa aloitetussa brittitutkimuksessa oli mukana 830 yli 50-vuotiasta koehenkilöä. Osalla heistä oli vakavalle tautimuodolle altistavia perussairauksia.

Tutkimus tehtiin Pfizerin ja AstraZenecan rokotteilla.­

Tutkimuksessa käytettiin Pfizerin ja AstraZenecan rokotteita neljän viikon annosvälillä: osa koehenkilöistä sai ensin Pfizerin ja toisella rokotuskerralla AstraZenecan, osa ensin AstraZenecan ja sen jälkeen Pfizerin. Verrokkiryhmät saivat molemmat annokset joko Pfizeria tai AstraZenecaa.

Koehenkilöt kirjasivat itse kokemansa oireet viikon ajan toisen rokoteannoksen saamisesta.

Tutkimus paljasti, että esimerkiksi rokotuksen jälkeistä kuumeilua oli 34 prosentilla niistä, jotka AstraZenecan jälkeen olivat saaneet Pfizerin, ja 41 prosentilla niistä, joilla rokotusjärjestys oli ollut päinvastainen. Verrokkiryhmissä pelkkää AstraZenecaa saaneilla 10 prosenttia rokotetuista oli kärsinyt kuumeilusta, pelkkää Pfizeria saaneista 21 prosenttia.

Myös muiden haittavaikutusten yleisyys oli 10–25 prosenttiyksikköä suurempi ristiinrokotetuilla.

Tutkimusjohtaja Matthew Snape Oxfordin yliopistosta piti eri haittavaikutuksia sinänsä normaaleina, mutta niiden yleisyys yllätti.

– Emme välttämättä odottaneet tällaisia tuloksia, Snape sanoi BBC:lle.

Snape korosti, että tutkimuksessa oli mukana pelkästään yli 50-vuotiaita. Hänen mukaansa kokemus kertoo, että nuoremmilla on vieläkin suurempi taipumus rokotuksen jälkeisiin sivuvaikutuksiin.

Eri valmistajien rokotteita saaneilla oli enemmän lieviä tai kohtalaisia sivuvaikutuksia kuin yhtä ja samaa rokotetta saaneilla.­

– Nuoremmilla ikäryhmillä saattaa esiintyä vielä enemmän reaktioita, Snape sanoi Guardianin mukaan.

Ristiinrokottamisen vaikutuksesta suojatehoon, immuniteetin kestoon tai mahdollisesti parempaan suojaan virusmuunnoksia vastaan ei tutkimuksessa saatu vielä tietoa. Se osa tutkimuksesta valmistuu vasta muutaman viikon kuluttua, arviolta kesäkuussa.