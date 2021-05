Annalena Baerbock, 40, nosti Saksan vihreät kannatushuippuun ja voi yltää jopa Merkelin seuraajaksi – verrattu myös Sanna Mariniin

Entinen huipputason trampoliinivoimistelija vei vihreiden politiikkaa keskemmälle ja nauttii Saksassa jättisuosiosta.

Ensimmäinen vihreä Saksan liittokanslerina? Ensimmäinen äiti Saksan liittokanslerina? Nuorin henkilö koskaan Saksan liittokanslerina?

Saksan politiikassa on viime viikot kuhistu, kun maan pääpuolueet ovat valinneet ehdokkaitaan Angela Merkelin seuraajaksi ensi syyskuun liittopäivävaaleihin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että liittokanslerin viran saattaa napata harmaantuvien miesten nenän edestä nuori nainen.

Saksan vihreät valitsivat huhtikuun puolivälissä kansleriehdokkaakseen 40-vuotiaan puheenjohtajansa Annalena Baerbockin – ja kuin taikaiskusta puolueen kannatus singahti nousuun ja joissain kyselyissä jopa maan gallupykköseksi. Kiitos siitä on sälytetty suurelta osin Baerbockille.

– Minä edustan uudistumista, muut status quota, Baerbock julisti valintansa jälkeen.

Baerbock antoi lausuntoa lehdistölle huhtikuun lopussa.­

Yhtäkkiä Saksan mediassa mainittiin poikkeuksellisen usein myös Suomi ja pääministeri Sanna Marin Uuden-Seelannin Jacinda Ardernin ohella. Saksalaisten ei enää tarvinnut hakea esimerkkejä nuorten, perheellisten naisten poliittisesta voimasta kaukaa, kun sellainen kökötti nenän edessä.

Baerbock on itsekin kommentoinut rooliaan äitinä ja poliitikkona.

– Minulla on kaksi pientä lasta enkä aio lopettaa äitinä olemista, vaikka olisinkin huippupoliitikko. Saattaa tulla hetkiä, jolloin en ole paikalla, koska silloin on tärkeämpää, että olen lasteni luona, Baerbock on sanonut Euronewsin mukaan.

Asiantuntijoiden mukaan Baerbockin suosiossa saattaa olla kyse uutuuden viehätyksestä. Juuri nyt näyttää kuitenkin siltä, että Baerbock saattaisi tehdä historiaa ja kaataa valtapuolue CDU:n kansleriehdokkaan, henkilönä varsin epäsuositun Armin Laschetin.

Angela Merkelin oman CDU-puolueen kansleriehdokas Armin Laschet ei ole vielä onnistunut palauttamaan äänestäjien luottamusta puolueeseen.­

– Annalena Baerbockin ja Armin Laschetin nimeämiset kansleriehdokkaiksi auttoivat selvästi vihreitä. He eivät ehkä ole pelkästään seuraavan hallituksen tekijöitä vaan ehkä jopa kansleripuolue, kirjoitti Deutsche Bankin analyytikko Stefan Schneider CNBC:n mukaan.

– Nähtäväksi jää, kestääkö Baerbockin kuherruskuukausi saksalaisäänestäjien kanssa syyskuun vaalipäivään asti, kun hänen täytyy nyt alkaa selittää, miten aikoo saavuttaa poliittiset tavoitteensa.

Vihreiden kannatus oli esimerkiksi tuoreessa Bildin mittauksessa 26 prosentia, ja CDU:n 23. CDU:n hallituskumppani SPD sai 16 prosentin kannatuksen.

Vihreiden asema Saksan politiikassa on jo pitkään ollut tukeva. Puolue viehättää nuoria ja koulutettuja ihmisiä, ja saksalaiset ovat esimerkiksi ydinvoimakriittisiä. Pohjan ympäristöajattelulle loi Merkel, mutta myös vihreät kantavat sen ansiosta satoa kannatuksessaan.

Saksan vihreät oli alun perin hyvin radikaali ympäristöpuolue, jonka jäsenet miellettiin lähinnä hipeiksi sandaaleissaan. Myös Baerbockin sosiaalipedagogi-äiti ja insinööri-isä veivät häntä pienenä ydinvoiman vastaisiin mielenosoituksiin. Hannoverissa syntynyt Baerbock asui lapsuutensa maatilalla vanhempiensa, kahden siskonsa ja kahden serkkunsa kanssa.

Merkel ja Baerbock keskustelivat liittopäivillä ennen korona-aikaa tammikuussa 2020.­

Baerbockin varhaiselta uralta nostetaan esiin hänen urheiluharrastuksensa. Hän pelasi kansallislajia jalkapalloa, minkä hän on kertonut auttaneen sosiaalisissa suhteissa Yhdysvalloissa vietetyn vaihto-oppilasvuoden aikana.

– Oli muovaava kokemus havaita, millaista on, kun ei osaa kieltä kovin hyvin, ja mitä se tekee luonteelle ja itseluottamukselle. Jalkapallokentällä ei ollut väliä, osaatko ilmaista itseäsi kielellisesti, kunhan antoi hyviä kulmapotkuja. Siksi urheilu on yhä keskeinen sosiaalinen kysymys minulle, koska se on niin tärkeää yhteenkuuluvuudelle, hän sanoi Spiegelin haastattelussa aiemmin tänä vuonna.

Huipputasolle urheilussa Baerbockin veivät kuitenkin trampoliinihypyt, jossa hän otti useita himmeämpiä mitaleita maansa mestaruuskisoissa.

– Se osoittaa tiettyä itsekuria, kunnianhimoa ja kovuutta nuorella iällä, LSE; poliittisen talouden professori Waltraud Schelkle kehui CNN:lle.

Oheisella Saksan NDR-yleisradioyhtiön uutisvideolla Baerbockin tyylinäyte trampoliinilla.

Kaksikymppisenä Baerbock lähti opiskelemaan, ja tie vei Hampurin valtio- ja oikeustieteen opinnoista vuodeksi London School of Economicsiin kansainvälisen lain opintoihin. Poliittinen ura kuitenkin katkaisi lopulta Baerbockin opinnot, kun hän ryhtyi toimimaan liittopäivillä vihreiden avustajana.

Vuoden 2013 vaaleissa hän pääsi itse kansanedustajaksi ja vuonna 2018 yhdessä Robert Habeckin kanssa vihreiden puheenjohtajaksi.

Vihreät miellettiin aiemmin lähinnä hallituksen tukipuolueeksi Saksassa. Kannatusnousun myötä Baerbock on kautta aikain ensimmäinen vihreiden omista riveistään nimeämä kansleriehdokas.

Vihreiden puheenjohtajakaksikko Annalena Baerbock ja Robert Habeck ilmoittivat puolueen kansleriehdokasvalinnasta 19. huhtikuuta Berliinissä.­

Perinteisesti Saksan vihreitä olivat hallinneet yhdessä niin sanotun ”radikaalisiiven” ja maltillisen ”realistisiiven” edustajat, mutta Baerbock ja Habeck edustivat enemmän poliittista keskustaa, ja he onnistuivatkin miellyttämään kannattajapohjan kasvuun.

Bearbockin keskitie tarkoittaa muun muassa rakentavaa puolustus- ja EU-politiikkaa ja kriittistä Venäjä-politiikkaa, mikä ei ole Saksassa aivan valtavirtaa tällä hetkellä. Hän on tuominnut jyrkästi Krimin miehityksen ja vastustaa Nordstream 2 -kaasuputkea.

Ilmastopolitiikassa hän veisi Saksaa vielä pitemmälle kohti uusiutuvia energianlähteitä. Vihreiden tavoite on pudottaa Saksan kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasosta 70 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun nykyinen tavoitetaso on 55 prosenttia.

Käytännössä tämän katsotaan tarkoittavan, että saksalainen autoilukansa pitäisi saada luopumaan fossiilisia polttoaineita käyttävistä autoistaan pikavauhtia. Kyseessä on yksi mahdollisista kompastuskivistä vihreiden vaalivoiton tiellä, kun puolueen tavoitteita aletaan vaalikamppailussa ruotia.

Baerbockin persoonaa on kuvailtu asioihin perehtyneeksi. Hän ei ole erityisen innostava puhuja, mutta taitaa yksityiskohdat. Hänen sanotaan puhuvan mielellään vihreästä energiasta vaikka läpi yön ja soittelevan myöhään kollegoilleen, jos haluaa keskustella jostain muistiosta.

– Jotkut vertaavat hänen tyyliään Angela Merkeliin, koska hän ei ole superkarismaattinen, eikä mikään hauska henkilö, luonnehti Baerbockia haastatellut Frankfurter Allgemeinen toimittaja Helene Bubrowski CNN:lle.

Baerbockin suosio punnitaan tulevassa vaalikamppailussa.­

Baerbock on naimisissa poliittisena konsulttina työskentelevän Daniel Holefleischin kanssa, ja parilla on vuosina 2011 ja 2015 syntyneet tyttäret. He asuvat Berliinin kyljessä Potsdamissa.

Baerbock ei ole perhettään juuri julkisuudessa esitellyt, mutta kansleriehdokkuuden vastaanottaessaan hän kertoi henkilökohtaisen tarinan perhe-elämästään yhdistäen sen ilmastotyöhön. Hän kertoi olleensa nuoremman tyttärensä kanssa tämän vauva-aikana Pariisissa samaan aikaan samassa huoneessa, jossa Ranskan silloinen ulkoministeri Laurent Fabius ilmoitti Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisestä.

– Vuonna 2050, jonne ilmastokokouksen suurimmat tavoitteet on tähdätty ja jolloin tyttäreni on 35-vuotias, hänellä on ehkä myös pieniä lapsia ja minä olen isoäiti. Siihen mennessä meidän pitää olla saavuttanut ilmastoystävällistä vaurautta, Baerbock maalaili Politicon mukaan.

Baerbockin ehdokkuuden ja Saksan vihreiden nousun merkitystä on ehditty pureskella jo laajemminkin. Mikäli vihreät onnistuisivat Saksassa ensimmäisenä ympäristöpuolueena nousemaan johtoasemaan, se voisi tukea vihreitä muissakin maissa. Puhumattakaan siitä, jos vihreät vielä onnistuisivat johtamaan Euroopan suurinta taloutta menestyksekkäästi.

– Muiden maiden kansalaiset voisivat luopua pelostaan, että vihreä politiikka vahingoittaa hyvinvointia ja taloutta, kommentoi Berliinin Humboldt-yliopiston valtiotieteen professori Wolfgang Merkel CNN:lle.

– Se vakuuttaisi erityisesti länsieurooppalaisia poliitikoita siitä, että vihreä politiikka ei vain toimi vaan se tuo myös vaalivoittoja.

Sellaiseen on kuitenkin vielä pitkä matka, ja Baerbockin tie syyskuuhun vaativa.

Saksassa havaittiin saman tien hänen ehdokkuutensa jälkeen merkittävä lisäys netin vihapuheessa ja disinformaatiossa, kun Baerbockia vastaan hyökättiin hänen naiseutensa ja mielipiteidensä takia. Hänestä levitettiin tekaistuja ”alastonkuvia” ja hänen väitettiin valheellisesti vaativan kaikkien lemmikkieläinten lopettamista ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä.

– Valheellisen sisällön määrän kasvu ei sinänsä yllättänyt. Mutta sen nopeus ja laajuus yllätti, kommentoi digitaalisen häirinnän uhrien tukemiseen erikoistuneen HateAid-palvelun johtaja Josephine Ballon Deutsche Wellelle.