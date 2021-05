Cheneyn syrjäyttämisen on tulkittu kertovan siitä, kuinka vahva ote entisellä presidentillä on edelleen republikaanipuolueesta.

Tänään äänestetään siitä, säilyttääkö edustajainhuoneen republikaanien kolmanneksi tärkein edustaja Liz Cheney asemansa puoluejohdossa. Hänen uskotaan menettävän paikkansa, sillä jopa edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy on ilmoittanut kannattavansa Cheneyn syrjäyttämistä.

Cheney on toistuvasti kieltäytynyt tukemasta entisen presidentin Donald Trumpin perusteettomia väitteitä vaalivilpistä. Hän oli myös yksi niistä kymmenestä republikaanista, jotka äänestivät Trumpin virkasyytteen puolesta Capitolin valtauksen jälkeen.

– En aio istua sivussa ja katsoa hiljaa, kun muut johtavat puoluettamme tielle, jossa hylätään laillisuusperiaatteet ja liitytään presidentin ristiretkeen heikentää demokratiaamme, Cheney latasi The Guardianin mukaan vielä tiistaina, päivää ennen äänestystä.

Cheney kuuluu kuuluisaan republikaanisukuun ja tunnetaan vankkana konservatiivina. Hänen isänsä Dick Cheney toimi presidentti George W. Bushin varapresidenttinä.

Cheneyn seuraajaksi nousee Elise Stefanik, jonka äänestyshistoria ei ole yhtä konservatiivinen kuin Cheneyn. Stefanik on kuitenkin Trumpin liittolainen ja on esimerkiksi toistanut virheellisiä vaalivilppiväitteitä. Hän myös kieltäytyi vahvistamasta vaalitulosta Pennsylvaniassa, CNN kertoo.

Fox Newsin mukaan Trump tukee Stefanikia Cheneyn korvaajaksi.

– Haluamme johtajia, jotka uskovat Tehdään Amerikasta jälleen mahtava -liikkeeseen ja priorisoivat arvonsa amerikkalaiset ensin. Elise Stefanik on paljon parempi valinta, hänellä on minun täysi ja täydellinen tukeni republikaanien johtoon. Elise on kova ja fiksu viestijä, Trump sanoi vajaa viikko sitten lausunnossaan.

Cheneyn syrjäyttämisen onkin tulkittu kertovan siitä, kuinka vahva ote entisellä presidentillä on edelleen republikaanipuolueesta.