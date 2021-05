Kommentti: Outo tapaaminen lähestyy – mitä Biden Putinilta haluaa?

Vladimir Putin on Joe Bidenille kuin liukas saippuapala, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Elämme aikaa, joka ennustettiin 1990-luvun teknotrillereissä.

Viikonloppuna kyberhyökkäys pysäytti virran tärkeässä öljyputkistossa, joka kulkee Texasista Yhdysvaltain itärannikolle. Kiristäjät vaativat rahaa.

Teosta epäillään DarkSide -nimistä ryhmää, jonka jäsenet saattavat olla lukeneet liikaa teknotrillereitä nuorina. On viitteitä, että ryhmä olisi peräisin entisen Neuvostoliiton alueelta. Todisteita Venäjän valtion osuudesta ei toistaiseksi ole.

Asian vakavuuden vuoksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden joutui ottamaan siihen kantaa. Hän vakuutti ottavansa asian esiin, kun hän pian tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Tapaamista odotetaan ensi kuussa jossain Euroopassa, tuskin Helsingissä. Tapaamista ehdotti Biden, mutta asian pisti vireille Putin keskittämällä vanhanaikaiseen tapaan 100 000 sotilasta Ukrainan rajalle. Kaiken ei tarvitse olla kyberiä toimiakseen.

Mutta kyberkin toimii. Yhdysvallat määräsi hiljan pakotteita Venäjälle maan hallintoon ja yrityksiin kohdistuneesta toisesta kyberhyökkäyksestä, jossa se katsoi Venäjän valtion olleen mukana. Niiden toimivuudesta saadaan tietoa pitkällä viiveellä.

Putin on Bidenille kuin liukas saippuapala, josta hän ei saa otetta. Putin on kaikkialla ja ei missään.

Tätä Putin haluaa

Jos Joe Biden haluaisi vain esittää vastalauseita Putinille, muitakin asioita riittäisi alkaen Aleksei Navalnyin kylmästä kohtelusta. Huipputapaamisia ei kuitenkaan järjestetä vain vaatimusten esittämiseksi ja vastapuolen moittimiseksi. Se onnistuu Valkoisen talon tiedotustilaisuuksissakin.

Putinille tapaaminen Bidenin kanssa on toteutuessaan suuri voitto. Se osoittaa, että Yhdysvallat joutuu ottamaan Venäjän vakavasti suurvaltana Donald Trumpin kauden jälkeenkin.

Trumpin Putin-ihailu saattoi hivellä Venäjän valtiaan itsetuntoa. Samaan aikaan vastarinta Yhdysvaltain kongressissa kuitenkin varmisti, että Putin ei siitä käytännössä hyötynyt. Putin on kiinnostunut näkemään voiko presidentti Bidenin kanssa tehdä diilejä, joilla on sisältökin.

Venäjä koettelee Bidenia, mutta huippukokouksen peruuntumista se ei halua.

Mitä Biden haluaa?

Presidentti Bideniin kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. Monet Euroopassakin haluavat nähdä hänet uuden Venäjän ja Kiinan vastaisen läntisen ristiretken johtajana. Toivotaan, että Yhdysvaltain johdolla niille näytettäisiin paikkansa.

Bidenin politiikka saattaa olla sekä Venäjää että Kiinaa kohtaan johdonmukaisempaa kuin Trumpin politiikka. Se saattaa olla myös johdonmukaisempaa kuin Barack Obaman politiikka, jota Biden varapresidenttinä seurasi.

Obama piti Venäjää ongelmana, joka ratkeaa itsestään ja aliarvioi Putinia. Ukrainan tapahtumat Obaman toisen kauden lopulla tulivat hänelle yllätyksenä. Saman teki Putinin päätös viedä Venäjä mukaan Syyrian sotaan.

Biden voi olla oppinut edeltäjiensä virheistä.

Toisen näkemyksen mukaan Biden oli liiankin kokenut ja kyyninen. Hän saattaa olla reaalipoliitikko, joka vain hyväksyy tosiasiat tosiasioina.

Silloin Biden haluaisi lähinnä, että Putin ei aiheuta turhia hankaluuksia Yhdysvalloille toimimalla lähialueillaan niin brutaalisti, että asialle olisi aivan pakko tehdä jotain.

Vanhat miinat laukeavat

Bidenin huomio on olosuhteiden pakostakin Yhdysvalloissa yhä jatkuvassa koronakriisissä. Hän myös käyttää sitä hyväkseen viedäkseen läpi kunnianhimoisia yhteiskunnallisia uudistuksia, joista aiemmat demokraattipresidentit haaveilivat vuosikymmeniä sitten.

Obaman ajoista Biden tietää, että on kiire. Uudistukset on saatava läpi niin kauan kuin demokraateilla on yliote kongressissa ja republikaanit sekavassa krapulassa Trumpin kaudesta.

Biden muistaa nuoruudestaan demokraattipresidentti Lyndon Johnsonin, jonka suuret suunnitelmat Yhdysvaltain uudistamiseksi kaatuivat Vietnamin sodan kuluihin. Biden ei halua Yhdysvalloille uusia sotilaallisia velvoitteita, kun vanhoistakin vasta pyristellään irti.

Suurvalta ei kuitenkaan voi vain kävellä pois maailman pelikentiltä. Viime päivinä Yhdysvallat on saanut siitä muistutuksen Israelista.

Pahenevat yhteenotot israelilaisten ja palestiinalaisten välillä vaativat Yhdysvaltojenkin huomiota. Asia on hankala, koska Trump oli Israelin ylin ystävä ja Bideniin suhtaudutaan epäluulolla. Toisaalta Israelin asia on monelle rakas Yhdysvalloissa.

Israelin takana odottavat isomman Lähi-idän taistelukentät, joilta jo moni Yhdysvaltain presidentti on halunnut joukkonsa turhaan pois.

Putinilla on kokemusta ja valtaakin näillä alueilla. Hän voi tehdä tarjouksia, joista Bidenin on vaikea kieltäytyä.