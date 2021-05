Israelin ja palestiinalaisten väki­valtaisuudet pahimpia vuosikausiin – tästä tilanteessa on lyhyesti kyse

Mistä Israelin ja palestiinalaisten väkivaltaisuudet nyt johtuvat? 7 kysymystä ja vastausta selittävät tilanteen lyhyesti.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vetosi tiistaina Israelia ja palestiinalaisia lopettamaan väkivaltaisuudet välittömästi.

Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa panokset kovenivat tiistaina, kun Gazan alueelta ammutut raketit surmasivat ainakin kolme israelilaista.

Palestiinalaisten mukaan Gazan alueella Israelin tulituksessa on kuollut ainakin 28 ihmistä, joista kymmenen on lapsia.

Alla olevalla videolla näkyy, kuinka pommitettu gazalaisrakennus romahtaa.

Väkivalta Gazassa on yltynyt samaa tahtia Itä-Jerusalemin jännitteiden kanssa. Israelin toteuttamat palestiinalaisten häädöt kaupungissa ovat sytyttäneet protestiliikkeen, joka on kiihtynyt väkivaltaisiksi poliisin ja palestiinalaisten yhteenotoiksi. Tilanteen on jopa pelätty puhkeavan kolmanneksi intifadaksi eli palestiinalaisten kansannousuksi.

Mikä on tällä kertaa Israelin ja palestiinalaisten yhteenottojen taustalla? The Guardian listasi syitä, jotka taustoittavat nykyistä kriisiä.

1. Mitä tapahtuu?

Jerusalemissa on ollut vuosikausien pahimpia levottomuuksia, joissa on loukkaantunut satoja palestiinalaisia yhteenotoissa Israelin turvallisuusjoukkojen kanssa.

2. Miksi väkivalta on lisääntynyt?

Taustalla on Israelin puoli vuosisataa kestänyt palestiinalaisalueiden miehitys, josta seurannuttua vastakkainasettelua tuoreimmat tapahtumat kärjistivät äärimmilleen maanantaina.

3. Mitä syitä löytyy taustalta?

Palestiinalaisten toiveet rauhansopimuksen saavuttamiseksi ovat hiipuneet viime vuosina etenkin presidentti Donald Trumpin kauden aikana annetun tuen Israelin nykyhallinnolle sementoida asemiaan palestiinalaisaluilla.

Lisäksi palestiinalaisten välillä on suuria erimielisyyksiä. Gazan aluetta hallitseva äärijärjestö Hamas on huonoissa väleissä Länsirannan alueella vaikuttavan Fatahin kanssa. Palestiinalaisten presidenttinä toimiva 85-vuotias Mahmoud Abbas on epäsuosittu etenkin sen jälkeen kun hän ilmoitti lykänneensä liki 15 vuotta odotettuja vaaleja alueilla.

Myös Israel on pitkään ollut sisäpoliittisessa kriisissä. Neljästi lyhyen ajan sisään järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeenkään maahan ei ole saatu muodostettua hallituskoalitiota.

4. Mikä edelsi levottomuuksia?

Muslimien pyhäkuukausi ramadan on päättymässä ja palestiinalaiset ovat syyttäneet israelilaispoliisien rajoittaneen uskovaisten pääsyä Jerusalemin pyhille paikoille.

5. Miksi tilanne kärjistyi?

Maanantaina israelilaisoikeus päätti hylätä valitukset kymmenien palestiinalaisasukkaiden häätämisestä kodeistaan arabienemmistöisestä Itä-Jerusalemin kaupunginosasta. Asunnot aiotaan luovuttaa juutalaisille uudisasukkaille.

Maanantaina myös tuhannet juutalaiset kokoontuivat juhlistamaan Jerusalemin itäosien valtauksen vuosipäivää vuoden 1967 sodassa.

6. Miksi palestiinalaisia häädetään?

Israelin lain mukaan juutalaisperheillä on oikeus vaatia takaisin omistuksiaan, jotka he menettävät vuoden 1948 itsenäisyyssodan seurauksena.

Omat kotinsa Länsi-Jerusalemissa menettäneitä palestiinalaisia ei sama laki kuitenkaan koske.

7. Miten tilanne suhteutuu historiallisesti?

Israelin ja palestiinalaisten välit ovat aina olleet hankalat. Siksi nykyisten välikohtausten seurauksia on vielä vaikea arvioida. Edellisen kerran vastaavia levottomuuksia oli 2017, jotka olivat seurausta israelilaisviranomaisten asennettua metallinpaljastimia Jerusalemin al-Aqsan moskeijan sisäänkäynneille. Levottomuudet kärjistyivät lukuisia uhreja vaatineisiin, viikkoja kestäneisiin väkivaltaisuuksiin. Tuolloin viimeksi pelättiin kolmannen intifadan, palestiinalaisten kansannousun alkamisesta, mutta tilanne rauhoittui ajan mittaan.