Berlusconi taas sairaalaan – kärsii koronan jälkitaudeista

Italian ex-pääministeri Silvio Berlusconi, 84, on jälleen joutunut sairaalaan. Kyseessä on jo Berlusconin neljäs sairaalareissu tänä vuonna, ja kolmas sitten maaliskuun.

Berlusconi pääsi pois sairaalasta vappuna.

Berlusconia lähellä olevien lähteiden mukaan ex-pääministeri kärsii edelleen syyskuussa sairastamansa koronan jälkitaudeista.

Berlusconilla on ollut terveyshuolia ennenkin: muun muassa vuonna 2016 hänelle tehtiin avosydänleikkaus. Hän on kuitenkin selättänyt vaivat ja jatkanut myös politiikassa sitkeästi eteenpäin huolimatta skandaaleista ja oikeusjutuista, mikä on tuonut hänelle lempinimen Kuolematon.