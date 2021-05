Tällaisia ovat maailman rikkaimpien häkellyttävät kodit – sijoittajaguru Warren Buffettin tyyli on miljardöörikerhossa poikkeuksellinen

Miten maailman rikkaimpien kärkikymmenikkö asuu?

Eristäytynyt saarikämppä Havaijilla, hillitön kerrostalo Mumbaissa, historiallinen kartano Kaliforniassa, linna Ranskassa – mutta myös suhteellisen vaatimattomia ja ekologisia asumistapoja.

Maailman rikkaimmilla ihmisillä on liki rajattomat mahdollisuudet rakentaa koti mihin päin maailmaa tahansa, ja näin moni multimiljardööri myös tekee omistamalla useita ”tukikohtia”. Useimmiten he kuitenkin ilmoittavat pitävänsä yhtä niistä varsinaisena kotinaan.

Bill ja Melinda Gatesin avioeron jälkipyykissä tuli viime viikolla julkisuuteen parin pitkäaikainen, huolella vaalima kartanokoti Seattlessa, Yhdysvalloissa. IS esittelee seuraavassa Forbes-lehden tämänhetkisen Maailman rikkaimmat -listan kärkikymmenikön kodit.

1. Bezosin pesä

Vaimostaan McKenzie Scottista vuonna 2019 eronnut maailman rikkain mies, Amazon-miljardööri Jeff Bezos teki viime vuonna Kalifornian osavaltion kaikkien aikojen kalleimmaksi nimetyn talo-ostoksen, kun hän hankki itselleen 1 200-neliöisen kartanon peräti 165 miljoonalla dollarilla eli noin 135 miljoonalla eurolla.

Bezos, 57, oli eri tietojen mukaan kiertänyt useissa kiinteistöissä yhdessä tyttöystävänsä Lauren Sanchezin kanssa ennen valintaa.

Beverly Hillsissä sijaitseva kiinteistö kuului aiemmin Bezosin ystävälle, levy- ja filmipomo David Geffenille. Kiinteistöä pidetään myös historiallisesti merkittävänä alueen monumenttina, sillä se rakennettiin alun perin 1930-luvulla Warner-elokuvayhtiöiden perustajiin kuuluvalle Jack Warnerille.

– Yksikään studiotsaarin residenssi ennen tai jälkeen ei ole vetänyt vertoja Jack Warnerin kartanon koolle, mahtipontisuudelle ja puhtaalle glamourille, hehkutti alueen kiinteistöistä kirjan tehnyt kiinteistövälittäjä Jeff Hyland Wall Street Journalin mukaan.

Jeff Bezosin asumismausta voi saada käsityksen näistä sisäkuvista, joita on julkaistu hänen kartanonsa vierestä viime vuonna ostamastaan toisesta talosta.­

Kartanoon kuuluu Geffenin rakennuttama uima-allas, tenniskenttä, golfrata sekä useita vierastaloja ja puutarhoja. Pian ostoksensa jälkeen Bezos hankki itselleen myös naapuritalon 10 miljoonalla dollarilla.

Bezosin kohdalla varsinaisen kodin käsite hämärtyy sillä hänellä on yhteensä ainakin puolen miljardin dollarin kiinteistöomaisuus eri puolilla Yhdysvaltoja. Virallisesti Bezos on Forbesin mukaan vielä kirjoilla Seattlessa.

Bezosin omaisuus: 146 miljardia euroa (Forbesin arvio 4/2021)

Jeff Bezos osti hulppean arvokartanon Beverly Hillsistä kierrettyään sitä ennen tyttöystävänsä, tv-juontaja Lauren Sanchezin kanssa useissa kiinteistöissä.­

2. ”Koditon” Musk

Miljardöörilistan kakkostilaa hallussaan pitävä Teslan ja SpaceX:n omistaja Elon Musk julisti vuosi sitten luopuvansa lähes kaikista ”fyysisistä omistuksista”. Hän myi kolme taloaan Kaliforniassa 41 miljoonalla dollarilla ja ilmoitti sitten osavaltion koronarajoituksiin suivaantuneena muuttavansa Texasiin.

Originellin miljardöörin varsinaista kotia ei tällä hetkellä tiedetä, mutta asuinpaikaksi ilmoitetaan Austin.

SpaceX-avaruusyhtiö pitää majaa Texasissa, ja se aikoo rakennuttaa valtavan rakettien laukaisu- ja tuotantokeskuksen Brownsvilleen lähelle Meksikon rajaa, mikä on kuumentanut asuntomarkkinat alueella. Amerikkalaislehdistö on ryhtynyt spekuloimaan, mitkä osavaltion tunnetut kiinteistöt sopisivat kodiksi Muskille, 49.

Omaisuus: 124,5 miljardia euroa

Kaliforniasta Texasiin lähemmäs rakettejaan muuttaneen Elon Muskin asumisjärjestelystä ei ole tällä hetkellä tietoa. Aiemmin poikamiehenä hänen tiedetään ”pummanneen” usein yösijaa myös ystävänsä Larry Pagen talosta.­

3. Arnault’n linna

Euroopan rikkain mies, luksustuotemiljardööri Bernard Arnault asuu käytännössä vuonna 1998 ostamallaan viinitilalla keskellä Bordeaux’n alueen viinimaita Saint-Emilionissa Ranskassa.

Arnault’n perheen residenssinä on 150 vuotta vanha jylhä, peltojen ympäröimä linna, Chateau Cheval Blanc, joka tunnetaan myös paikan viinin nimenä.

Arnault, 72, on esimerkiksi Vuitton-, Dior-, Fenty, Dom Perignon, Tag Heuer- ja Sephora-tuotemerkeistä tunnetun LVMH-konsernin pääomistaja. Hänen muina tunnettuina asuntoinaan toimivat Saint-Tropez’ssa sekä Ranskan Alpeilla sijaitsevat villat sekä huoneisto Pariisissa, jossa hän Forbesin mukaan on kirjoilla.

Muutama vuosi sitten paljastui, että Arnault oli kaikessa hiljaisuudessa omistanut useita luksustaloja myös Kaliforniassa, mikä käynnisti spekulaatiot hänen mahdollisista muista ”piilopirteistään” maailmalla.

Omaisuus: 123,5 miljardia euroa

Maailman kolmanneksi rikkain mies Bernard Arnault asuu ranskalaiselle miljardöörille sopivasti viinitilan ympäröimässä linnassa.­

4. Poikamies-Gatesin unelma

Microsoft-miljardööri Bill Gatesin uskotaan jäävän asuttamaan Washingtonin osavaltiossa sijaitsevaa yli 6 000 neliön kotiaan avioeron jälkeen, sillä vaimo Melinda ei tiettävästi taloa halua. Pari on vakuuttanut eroavansa taloussovussa. Talon arvoksi on kerrottu 131 miljoonaa dollaria eli noin 108 miljoonaa euroa.

Xanadu 2.0 -nimeä kantava tila sijaitsee Washington-järven rannalla, mutta New York Timesin mukaan rantahiekka on tuotettu Havaijilta. Gates, 65, alkoi rakennuttaa paikkaa ”poikamiehen unelmaksi” jo 1990-luvun alussa ennen avioliittoaan, mutta sittemmin vaimo osallistui viimeistelyyn.

Pari on varjellut yksityisyyttään, mutta aiemmin paikalla vierailleiden työntekijöiden mukaan ”maisemointi on uskomatonta” ja talo ”kuin videopelissä”. Tietä talolle kuvailtiin kuin saapumiseksi Jurassic Parkiin. Tilalta löytyi myös kylpylä, kuntosali ja puro täynnä kaloja.

Omaisuus: 102 miljardia euroa

Citizen Kane -elokuvan Xanadu-kartanosta nimensä saanut Bill ja Melinda Gatesin pesä nousi julkisuuteen viime viikolla parin eron myötä.­

5. Zuckerbergin älytalo

Miljardöörien normitasolla mitattuna Facebookin omistajan Mark Zuckerbergin talo Kalifornian Palo Altossa on suhteellisen vaatimaton, vain noin 500-neliöinen. Hän osti sen seitsemällä miljoonalla dollarilla vuonna 2011, vuosi ennen avioliittoaan Priscilla Chanin kanssa.

Viiden makuuhuoneen ja viiden kylpyhuoneen taloon kuuluu lasikattoinen huone yläkerrassa. Zuckerberg, 36, esitteli vuonna 2016 taloaan Facebook-postauksessaan, kun hän kertoi asentaneensa taloon asukkaita kännykkäsovelluksen avulla palvelevan Jarvis-tekoälyn. Se soittaa kunkin mieleistä musiikkia, tunnistaa tulijat ja asukkaat ja säätää toimintoja heidän mieleisekseen.

Taloon kuuluvan ison tontin kuvaillaan sopivan erinomaisesti ulkojuhliin. Pihalla on uima-allas, huvimaja, barbeque-alue ja kylpylä.

Omaisuus: 80 miljardia euroa

Mark Zuckerbergin ja Priscilla Chanin talo on kooltaan hillitty, mutta ajomatkaa Facebookin päämajaan tulee vain 10 minuuttia.­

6. Vaatimaton Buffett

Miljardöörikerhon vaatimattomin on sijoittajaguru Warren Buffett, joka on muutenkin tunnettu matalasta profiilistaan. Buffett, 90, osti kotinsa Nebraskan Omahasta hiljaisesta naapurustosta vuonna 1958 vain 31 500 silloisella dollarilla.

Nykyarvon arvioidaan hipovan miljoonaa dollaria. Buffettin kerrotaan kutsuneen talokauppaa elämänsä kolmanneksi parhaaksi investoinniksi. Hän omisti taannoin myös rantatalon Kalifornian Laguna Beachissa, mutta myi sen tarpeettomana 2018.

Noin 600 neliön talossa on viisi makuuhuonetta ja kolme wc/kylpyhuonetta. Alun perin taloon ei kuulunut edes aitaa, koska Buffett koki olevansa turvassa muutenkin. Iäkäs miljardööri on kertonut tarvitsevansa viihtyäkseen vain sohvan, jolla seurata verkkarit jalassa amerikkalaista jalkapalloa tv:stä.

Omaisuus: 79 miljardia euroa

1950-luvulla ostettu talo sopii yhä hyvin sijoittaja Warren Buffettille.­

7. Ellisonin paratiisi

Oraclen omistaja Larry Ellison, 76, on Forbesin mukaan miljardöörien kymppikärjen kiinteistörohmu. Hänellä on merenrantataloja Kaliforniassa, Floridassa ja Japanissa. Yhdessä kiinteistössä on golfkenttä, vaikka Ellison ei edes pelaa. Rhode Islandilla hän omistaa Astorin mahtisuvun 1800-luvun puolivälissä rakennuttaman kartanon, jonka hän muutti museoksi.

Koronapandemian myötä Ellison kuitenkin pakeni ”paratiisiinsa”, jonne hän sittemmin ilmoitti jäävänsä asumaan ja työskentelemään etänä Zoom-kokousohjelman avulla.

Kyseessä on Havaijin kuudenneksi suurin saari Lanai, jonka maa-alueet Ellison omistaa 98-prosenttisesti. Saarelle pääsee vain pienkoneella tai lautalla. Ellison osti paikan vuonna 2012 tiettävästi noin 300 miljoonalla dollarilla. Hän asuu komeassa huvilakompleksissa etäällä saaren turistikohteista.

Ellison on ilmoittanut haluavansa muuttaa koko saaren sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla toimivaksi. Saarella harjoitetaan bioviljelyä kasvihuoneissa, joiden energia tulee Teslan aurinkopaneeleista, sillä Ellison istuu yhtiön hallituksessa. Saarella on eläintensuojelukeskus ja Ellison lempilapsi, luonnonmukaisia hyvinvointipalveluita tarjoava keskus. Ellison omistaa käytännössä nekin.

Omaisuus: 76,5 miljardia euroa

Larry Ellison panostaa ekologisuuteen Havaijin kartanossaan ja koko ympäröivällä saarella.­

8. Pagen ekotalo

Myös Google Larry Page panostaa lehtitietojen mukaan ekologisuuteen Kalifornian Palo Alton kodissaan.

Page, 48, hankki vuonna 2005 noin 750-neliöisen historiallisesti arvokkaan koloniaaliseen tyyliin rakennetun talon kuudella makuuhuoneella ja kuudella kylppärillä ja maksoi siitä 7 miljoonaa.

Muutama vuosi myöhemmin hän osti naapuritontteja, lanasi niiltä taloja ja rakennutti 550-neliöisen uudisrakennuksen, jonka kerrotaan toimivan pääasiassa aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä.

Katolla on puutarha ja tontilla istutuksia, jotka pärjäävät vähällä vedellä. Pagen ei tarvitse käyttää kolmikerroksisen talon portaita, sillä siellä on hissi.

Omaisuus: 75,5 miljardia euroa

9. Brinin kattohuoneisto

Hakukone­jätti Googlen toinen pääomistaja Sergey Brin on myös päässyt pitkälle auto­tallista, jossa hän perusti yhtiön Larry Pagen kanssa.

Mihin, sitä ei tarkalleen tunneta. Brinin, 47, virallinen koti­paikka on Kalifornian Los Altosissa, mutta hänen talostaan ei ole kuvia eikä tietoja.

Brinin kohdalla mainitaankin usein, että hän omistaa yli 300-neliöisen, kaksikerroksisen, kolmen makuu­huoneen katto­huoneiston New Yorkin trendikkäässä West Villagessa. Asunnon yli sata­neliöiseltä terassilta aukeaa näkymä Ala-Manhattanille. Brin hankki asunnon 8,5 miljoonalla vuonna 2008.

Google-miljardöörit Larry Page ja Sergey Brin hassuttelivat julkaisutilaisuudessa vuonna 2008.­

Omaisuus: 73,5 miljardia euroa

10. Ambanin pilvenpiirtäjä

Aasian rikkain mies, intialainen teollisuuspohatta Mukesh Ambani, nousee miljardöörilistan kymppisijalta kirkkaasti kärkeen, jos mittariksi asetetaan kodit.

Ambani, 64, nimittäin asuu Mumbain huippukalliilla arvoalueella pilvenpiirtäjäksi luokitellussa kerrostalossa, joka määriteltiin viime vuonna maailman toiseksi arvokkaimmaksi rakennukseksi Buckinghamin palatsin jälkeen. Jos Ambani pistäisi talon myyntiin, pyyntihinta asettuisi jonnekin yhden ja kahden miljardin dollarin väliin.

Antilia-nimisessä vuonna 2012 valmistuneessa talossa on 27 kerrosta, joista jokainen on normaalitalon kahden kerroksen korkuinen. Korkeutta koko talossa on 173 metriä, neliöitä yhteensä 37 000. Talon sanotaan kestävän 8 richterin maanjäristyksen.

Ylimmät kuusi kerrosta ovat Ambanin perheen tiloja. Alempana on vieras­sviittejä, juhlasali, 50-paikkainen elokuvateatteri, puistoterasseja, uima-allas, kylpylä, temppeli sekä kuusikerroksinen, 168-paikkainen parkkihalli. Asukkaita kiidättävät yhdeksän pikahissiä. Helikoptereiden laskeutumispaikkoja on kolme, ja niille on oma lennonjohto.

Chicagolaisen arkkitehtifirman suunnittelua ja sisustusta innoittivat lootuskukka ja aurinko. Jos Intian paahtavassa säässä tulee kuuma, Ambanin perhe voi vilvoitella huoneessa, jossa sataa lunta.

Omaisuus: 69,5 miljardia euroa