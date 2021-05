WHO:n mukaan Intiassa havaittu koronavirusmuunnos on kansainvälisesti huolestuttava – tämän takia luokitusta muutettiin

Suomessa on havaittu kolme tapausta B.1.617-varianttia.

Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee Intiassa ensin havaitun koronavirusvariantin ”globaalilla tasolla huolestuttavaksi”.

Huolestuttaviksi varianteiksi luokitellaan sellaiset muunnokset, joita pidetään alkuperäistä virusta vaarallisempina sillä niiden uskotaan olevan herkemmin tarttuvia, aiheuttavan vakavampaa tautia tai ne pystyvät väistämään joidenkin rokotteiden tarjoamaa suojaa. Intian variantin lisäksi kyseisessä ryhmässä ovat Britanniassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa ensimmäisinä havaitut muunnokset, AFP kertoo.

WHO:n mukaan B.1.617-variantti vaikuttaa tarttuvan herkemmin.

– On olemassa tietoa, joka viittaa korkeampaan tarttuvuuteen, WHO:n asiantuntija Maria Van Kerkhove sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina Reutersin mukaan.

– Tämän takia luokittelemme tämän variantin huolestuttavaksi globaalilla tasolla.

Terveydenhuollon työntekijä tekee koronavirustestin työmatkalla olevalle Prayagrajissa.­

Lisäksi Kerkhove nosti esille varhaiset tutkimukset, jotka viittaavat siihen, että vasta-aineilla olisi vähemmän vaikutusta varianttiin. Kyse on kuitenkin ollut pienistä laboratoriotutkimuksista ja WHO:n mukaan on vielä liian aikaista sanoa, että virusmuunnos pystyisi kiertämään rokotteiden tarjoamaa suojaa.

– Nykytiedon valossa koronavirusrokotteet ovat tehokkaita ehkäisemään tautia ja kuolemia ihmisissä, jotka ovat saaneet tämän variantin.

WHO:n mukaan toistaiseksi ei ole tietoa siitä, että Intiassa ensin havaittu variantti kiertäisi rokotteiden antamaa suojaa.­

Tällä hetkellä selvitetään, mikä osuus B.1.617-muunnoksella on ollut Intian koronakatastrofissa, BBC kertoo. Intiassa on todettu huhtikuun lopusta lähtien päivittäin yli 300 000 uutta tartuntaa. Viime viikolla tehtiin synkkä tartuntaennätys, kun vuorokaudessa tilastoitiin yli 414 000 uutta koronavirustartuntaa.

Myös koronakuolemien määrä on ollut kovassa kasvussa, vaikka kaikkien kuolemien ei uskota päätyvän virallisiin tilastoihin. Vuorokaudessa tilastoitujen kuolemien määrä on jo pari viikkoa ollut noin 3 500:n molemmin puolin.

Etenkin Delhissä krematoriot ovat olleet ylikuormittuneita koronavirusepidemian takia.­

Huolestuttavia muunnoksia on havaittu ympäri maailman ja esimerkiksi niin sanotusta brittimuunnoksesta on tullut vallitseva virusmuunnos myös Britannian ulkopuolella useissa maissa. Intian varianttia on havaittu yli 30 maassa.

Suomessa Intian varianttia on havaittu kolmella ihmisellä. Tartunnat todettiin heillä jo maaliskuussa ja huhtikuussa valmistunut näytteiden sekvensointi varmisti, että kyse oli juuri B.1.617-variantista.